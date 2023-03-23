Bà xã Dương Lâm Đồng Nai "lên đời" diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền

Sao Việt 23/03/2023 06:05

Sau khi vóc dáng thay đổi, Quỳnh Quỳnh lột xác với gu ăn mặc sang chảnh, khiến chồng mê như "điếu đổ".

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm là một trong những tổ ấm nhà sao Việt nhận được sự yên mến từ công chúng.

Ngoài sự nghiệp đang có nhiều cơ hội phát triển, nhiều người cũng ấn tượng khi nam nghệ sĩ đang có mái ấm đầy hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp cùng cô con gái nhỏ đáng yêu.

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 1
Dương Lâm Đồng Nai hạnh phúc cùng vợ con 

Cặp đôi có 7 năm yêu thương, tìm hiểu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Thời chưa ai biết đến, cả hai đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống. Nhưng chính bằng tình yêu thương họ luôn động viên nhau cố gắng trong công việc.

Trong khi Lê Dương Bảo Lâm càng nổi tiếng và thăng hạng về ngoại hình, bà xã lại nhận về nhiều nhận xét che bai ngoại hình của cô. Theo đó, nhiều người cho rằng trông Quỳnh Quỳnh khá luộm thuộm khi thường xuất hiện trên những video của chồng trong những set đồ bộ bình dân, bán theo lô.

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 2
Quỳnh Quỳnh thường xuất hiện với những bộ đồ được cho là luộm thuộm, xuề xòa

Lê Dương Bảo Lâm cho biết vợ không chăm chút cho vẻ ngoài nhiều, song nam diễn viên vẫn cưng chiều bà xã hết mực. Anh thường xuyên đứng ra bênh vực Quỳnh Quỳnh mỗi khi cô bị người khác chê bai vẻ ngoài. Khi không đi diễn, anh cũng diện những thiết kế bình dân để tạo sự đồng điệu với bạn đời. Nam diễn viên cho biết bản thân cũng mua nhiều trang phục đẹp cho vợ, tuy nhiên cô lại hiếm khi sử dụng.

Việc mặc đồ bộ của Quỳnh Quỳnh không phải là do cô lôi thôi. Chỉ vì thời gian trước, bà mẹ 3 con khá bận rộn với việc chăm sóc con lại chưa thể về dáng sau khi sinh. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ rằng do Quỳnh bận lo cho con từ sáng đến tối nên ở nhà mặc như thế cho thoải mái. 

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 3
Vợ Dương Lâm lên hương nhan sắc khi diện những bộ váy xinh xắn 

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 4

Quỳnh Quỳnh và em gái

Và quả thật, thời gian gần đây, khi các con đã cứng cáp, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm đã dần lấy lại phong độ về ngoại hình lẫn những bộ trang phục xinh xắn, thu hút hơn xưa rất nhiều.

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 5

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 6

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 7

Bà xã Dương Lâm Đồng Nai 'lên đời' diện toàn đồ hiệu, vứt bỏ hết lô đồ bộ rẻ tiền - Ảnh 8

Quỳnh Quỳnh xinh đẹp chẳng thua kém hotgirl nếu thay đổi cách ăn mặc

Hiện tại bà xã Lê Dương Bảo Lâm đang chăm chỉ để có được vóc dáng như ý, có thể diện những trang phục sành điệu hơn.

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