Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa

Sao Việt 24/03/2023 06:19

Vẻ đẹp của các mỹ nhân trong showbiz Việt hiện ra một cách chân thật nhất khi chưa có những công cụ chỉnh ảnh hỗ trợ.

Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 1
Vóc dáng của Lý Nhã Kỳ trước và sau khi được chỉnh sửa 

Lý Nhã Kỳ cũng là một trong số những cái tên thường bị réo gọi. Có thể nói mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô đều khiến dân tình trầm trồ vì sự đầu tư về tạo hình, lúc nào cũng lung linh sang chảnh và quyến rũ. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ cũng có lần cô bị lộ vóc dáng mũm mĩm khi xuất hiện trên livestream thảm đỏ, khác hẳn body gợi cảm trong ảnh tự đăng.

Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh vẫn xinh đẹp dưới ống kính phóng viên 

Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh có thể tự hào về nhan sắc bản thân bởi cô có thể ăn đứt nhiều người đẹp bằng tuổi khác. Tuy nhiên, chính bởi lý do này người đẹp cũng thường phải sử dụng những công cụ chỉnh sửa để hình ảnh lung linh hơn. Trong một vài sự kiện, vóc dáng thật của Trương Ngọc Ánh bị lộ rõ qua ống kính của phóng viên.

Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 3
Sắc vóc Angela Phương Trinh cũng không thật sự "đỉnh" như mọi người đã thấy 

Vóc dáng kém thon gọn là hình ảnh mà người hâm mộ bắt gặp khi Angela Phương Trinh dạo bước trên thảm đỏ, khác hẳn hình ảnh lộng lẫy của cô khi "qua tay" photoshop.

Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 4
Sau những bức ảnh chỉnh sửa lung linh là thân hình được cho không được "nhon" của Bảo Anh 
 

Bảo Anh cũng từng bị soi là có thân hình không nuột nà, thậm chí còn bị đồn là mang thai. Dân tình tiếp tục phát hiện vòng hai "khá lạ", vướng nghi vấn bầu bí của nữ ca sĩ dù diện đồ thoải mái. 

Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 5
Cả hoa hậu Kỳ Duyên cũng từng bị chê bai về ngoại hình 
 

Dễ dàng nhận ra, trong ảnh chụp trước khi chỉnh sửa, Kỳ Duyên không hề hoàn hảo như nhiều người hình dung, nhất là vòng eo bánh mì kém thon gọn. Thế nhưng chỉ qua vài bước photoshop, nàng Hậu sinh năm 1996 đã có thân hình lả lướt đốn tim với đường cong hết sức mềm mại.

Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 6
Người đẹp Nhã Phương cũng không thoát khỏi những cảnh "bị dìm hàng" 

Nhã Phương cũng là một trong những mỹ nhân có sắc vóc nổi bật của showbiz Việt. Thế nhưng bà xã Trường Giang cũng không tránh được khỏi những khoảnh khắc ảnh thật khác xa với ảnh tự đăng.

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