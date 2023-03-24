Chiêm ngưỡng nhan sắc thật của các mỹ nhân Việt trong ảnh chưa qua chỉnh sửa

Vóc dáng của Lý Nhã Kỳ trước và sau khi được chỉnh sửa

Lý Nhã Kỳ cũng là một trong số những cái tên thường bị réo gọi. Có thể nói mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô đều khiến dân tình trầm trồ vì sự đầu tư về tạo hình, lúc nào cũng lung linh sang chảnh và quyến rũ. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ cũng có lần cô bị lộ vóc dáng mũm mĩm khi xuất hiện trên livestream thảm đỏ, khác hẳn body gợi cảm trong ảnh tự đăng.

Trương Ngọc Ánh vẫn xinh đẹp dưới ống kính phóng viên

Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh có thể tự hào về nhan sắc bản thân bởi cô có thể ăn đứt nhiều người đẹp bằng tuổi khác. Tuy nhiên, chính bởi lý do này người đẹp cũng thường phải sử dụng những công cụ chỉnh sửa để hình ảnh lung linh hơn. Trong một vài sự kiện, vóc dáng thật của Trương Ngọc Ánh bị lộ rõ qua ống kính của phóng viên.