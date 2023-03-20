Nhan sắc Huyền Baby ở độ tuổi U40 đẹp không tì vết nhưng ảnh bị chụp lén có lung linh như ảnh tự đăng?

Hiện Huyền Baby đã bước sang tuổi 34 và làm mẹ 2 con nhưng nhan sắc của cô vẫn cứ trẻ trung và ngọt ngào chẳng khác thời còn son là mấy.

Huyền Baby được chú ý sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2008 bởi sở hữu ngoại hình ngọt ngào, trong trẻo. Cô nàng nhanh chóng trở thành một trong những hot girl đình đám thời đó. Không chỉ vậy, cô còn lấn sân sang một số lĩnh vực khác như đóng phim, mẫu ảnh, ca hát,... và cũng gây được nhiều dấu ấn. Năm 2013, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Huyền Baby bất ngờ thông báo kết hôn với đại gia Quang Huy - doanh nhân sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại TP.HCM. Đám cưới của mỹ nhân Hà thành diễn ra khá kín tiếng nhưng những hình ảnh về dàn siêu xe trong lễ rước dâu khiến nhiều người "choáng ngợp".

Huyền Baby được chú ý sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2008 bởi sở hữu ngoại hình ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh minh họa: Internet Trải qua 12 năm hôn nhân, người đẹp Miss Teen 2008 được ông xã yêu chiều hết mực. Hiện Huyền Baby đã bước sang tuổi 34 và làm mẹ 2 con nhưng nhan sắc của cô vẫn cứ trẻ trung và ngọt ngào chẳng khác thời còn son là mấy. Cuộc sống của cựu hot girl khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi ngập tràn đồ hiệu, thường xuyên đi du lịch nước ngoài, check-in ở các địa điểm chỉ dành cho giới thượng lưu. Ngoài ra, cô cũng gây chú ý khi can thiệp thẩm mỹ để thay đổi nhiều đường nét trên gương mặt, "lột xác" với hình tượng gợi cảm, quyến rũ.

Trải qua 12 năm hôn nhân, người đẹp Miss Teen 2008 được ông xã yêu chiều hết mực - Ảnh: Internet Bên cạnh những lời khen ngợi và ngưỡng mộ không ngớt, Huyền Baby cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cô chỉ biết khoe khoang, dựa dẫm vào chồng. Đối mặt với điều này, cựu hot girl thẳng thắn bày tỏ: "Khi còn hoạt động nghệ thuật, tôi cũng hay để tâm xem người ta nói gì, bàn tán gì về mình. Nhưng đến giờ, tôi không quan tâm tới những bình luận tiêu cực vì tôi biết đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Với tôi, người ta nói gì về mình không quan trọng, quan trọng là bản thân sống thế nào". Cận cảnh nhan sắc của nàng cựu hot girl qua hình ảnh chưa chỉnh sửa - Ảnh: Internet Hiện Huyền Baby đã bước sang tuổi 34 và làm mẹ 2 con nhưng nhan sắc của cô trên ảnh tự đăng vẫn thấy sự trẻ trung và ngọt ngào chẳng khác thời còn son là mấy - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Huyền Baby khiến cộng đồng mạng tranh cãi khi nhấn mạnh rằng mình kiếm ra tiền nhưng vẫn để chồng nuôi từ đầu đến chân: "Tư tưởng của tôi là người phụ nữ hiện đại thích tự chủ, có công việc riêng, kiếm ra tiền nhưng chồng vẫn phải nuôi từ đầu đến chân. Theo tôi, người phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn đàn ông nên luôn cần được che chở và nâng niu. Phụ nữ cần tự chủ, độc lập để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tự xoay sở được cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, dù có là người phụ nữ tự chủ - mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cần một người đàn ông có trách nhiệm và ân cần bên cạnh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-huyen-baby-o-o-tuoi-u40-ep-khong-ti-vet-nhung-anh-bi-chup-len-co-lung-linh-nhu-anh-tu-ang-565123.html