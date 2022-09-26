Huyền Baby quyến rũ hết nấc, khoe trọn võng lưng cong với thiết kế áo yếm đầy táo bạo

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 16:55

Hot girl Huyền Baby lại một lần nữa khiến dân tình điên đảo với diện mạo quyến rũ đầy táo bạo của mình.

Mới đây, Huyền Baby đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh khi tham gia vào một bữa tiệc. Trong những bức hình này, nàng hot girl sinh năm 1989 diện áo cổ yếm với thân trên đổ và chân váy da bó sát, tôn lên vòng 3 nảy nở.

huyen baby 5
Huyền Baby quyến rũ với thiết kế vô cùng táo bạo - Ảnh: Internet

 huyen baby 4

Điểm đặc biệt trong bộ cánh này của Huyền Baby chính là chi tiết vòng lưng còn lộ ra hoàn toàn, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Cũng nhờ đặc điểm này mà không cần những đường may cầu kỳ hay đính kết công phu thì người đẹp cũng vô cùng nổi bật.

huyen baby 3

Được biết, Huyền Baby có tên thật là Đặng Ngọc Huyền và được biết đến là một trong những hot girl đời đầu tại Việt Nam. Người đẹp bắt đầu nổi tiếng kể từ sau khi lọt Top 8 cuộc thi Miss Teen 2008.

huyen baby 2

Vào năm 2013, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Huyền Baby lên xe hoa với đại gia Quang Huy - doanh nhân sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại TP.HCM. tuy đám cưới của cặp đôi khá kín tiếng nhưng những hình ảnh được tiết lộ cũng đủ thấy độ xa xỉ của hôn lễ này. Cũng kể từ đó, hot girl Hà Nội ít hoạt động trong làng giải trí.

huyen baby 1

Sau khi kết hôn, Huyền Baby nhận về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cô chỉ biết khoe khoang, dựa dẫm vào chồng. Khi đó, người đẹp thẳng thắn đáp: "Khi còn hoạt động nghệ thuật, tôi cũng hay để tâm xem người ta nói gì, bàn tán gì về mình. Nhưng đến giờ, tôi không quan tâm tới những bình luận tiêu cực vì tôi biết đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Với tôi, người ta nói gì về mình không quan trọng, quan trọng là bản thân sống thế nào".

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc "lão hóa ngược" sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc "lão hóa ngược" sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên

Dàn hot girl một thời từng khiến người hâm mộ phải "say nắng" vì nhan sắc, nay có người đã có con nhưng nhan sắc vẫn vẹn nguyên như ngày nào, thậm chí ngày càng xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Huyền Baby hot girl Huyền baby nhan sắc Huyền Baby

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'