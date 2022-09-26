Huyền Baby quyến rũ hết nấc, khoe trọn võng lưng cong với thiết kế áo yếm đầy táo bạo

Hot girl Huyền Baby lại một lần nữa khiến dân tình điên đảo với diện mạo quyến rũ đầy táo bạo của mình.

Mới đây, Huyền Baby đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh khi tham gia vào một bữa tiệc. Trong những bức hình này, nàng hot girl sinh năm 1989 diện áo cổ yếm với thân trên đổ và chân váy da bó sát, tôn lên vòng 3 nảy nở.

Huyền Baby quyến rũ với thiết kế vô cùng táo bạo - Ảnh: Internet

Điểm đặc biệt trong bộ cánh này của Huyền Baby chính là chi tiết vòng lưng còn lộ ra hoàn toàn, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Cũng nhờ đặc điểm này mà không cần những đường may cầu kỳ hay đính kết công phu thì người đẹp cũng vô cùng nổi bật.

Được biết, Huyền Baby có tên thật là Đặng Ngọc Huyền và được biết đến là một trong những hot girl đời đầu tại Việt Nam. Người đẹp bắt đầu nổi tiếng kể từ sau khi lọt Top 8 cuộc thi Miss Teen 2008.

Vào năm 2013, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Huyền Baby lên xe hoa với đại gia Quang Huy - doanh nhân sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại TP.HCM. tuy đám cưới của cặp đôi khá kín tiếng nhưng những hình ảnh được tiết lộ cũng đủ thấy độ xa xỉ của hôn lễ này. Cũng kể từ đó, hot girl Hà Nội ít hoạt động trong làng giải trí.

Sau khi kết hôn, Huyền Baby nhận về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cô chỉ biết khoe khoang, dựa dẫm vào chồng. Khi đó, người đẹp thẳng thắn đáp: "Khi còn hoạt động nghệ thuật, tôi cũng hay để tâm xem người ta nói gì, bàn tán gì về mình. Nhưng đến giờ, tôi không quan tâm tới những bình luận tiêu cực vì tôi biết đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Với tôi, người ta nói gì về mình không quan trọng, quan trọng là bản thân sống thế nào".

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