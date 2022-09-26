Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 15:37

Nhung Gumiho và Mai Sương đều là hai cô nàng hot girl 9x đến từ Quảng Bình sở hữu lượt người theo dõi cao vì có gương mặt xinh xắn cùng body hoàn hảo như "búp bê sống".

Nhung Gumiho

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 1
Nhung Gumiho - Ảnh: Internet

Nhung Gumiho có tên thật là Nguyễn Hồng Nhung (Quảng Bình), sinh năm 1992. Nàng hot girl nổi tiếng trong giới trẻ từ cách đây 7, 8 năm.

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 2
Nhung Gumiho là hot girl nổi tiếng trong giới trẻ từ nhiều năm trước - Ảnh: Internet

Cô được đông đảo khán giả biết đến khi gia nhập "đội quân" của Phở Đặc Biệt. Nhung Gumiho ngay lập tức trở thành nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của những fan mê Phở. Sau vài sản phẩm đầu tiên được tung ra, những fan của Thích Ăn Phở đã quan tâm nhiều hơn tới cô bởi Nhung Gumiho đã mang đến một làn gió lạ, nhẹ nhàng, tươi mới và "ngọt" hơn, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhung còn được biết tới trong hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng.

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 3

Nhung Gumiho theo đuổi hình ảnh ngọt ngào, gợi cảm và có thân hình săn chắc - Ảnh: Internet

Nàng hot girl 9x còn được biết đến thông qua nhiều vai trò: diễn viên, mẫu ảnh, MC. Cô theo đuổi hình ảnh ngọt ngào, gợi cảm và có thân hình săn chắc.

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 4
Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 5
Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 6

 Gần đây, cô nàng khiến fan bất ngờ bởi hàng loạt hình ảnh gợi cảm, táo bạo với những bộ đồ khoe trọn đường cong cơ thể - Ảnh: Internet

Gần đây, cô nàng khiến fan bất ngờ bởi hàng loạt hình ảnh gợi cảm, táo bạo với những bộ đồ khoe trọn đường cong cơ thể. Những năm đầu mới nổi, Nhung Gumiho gắn liền với hình tượng ngây thơ, kẹo ngọt. Thời gian gần đây, người đẹp từng bước "lột xác" phong cách. Cô gây bất ngờ với hình ảnh quyến rũ, trưởng thành.

Mai Sương

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 7
Mai Sương - Ảnh: Internet

Ngoài Nhung Gumiho, Nguyễn Mai Sương (sinh năm 1992) là một trong những gương mặt quen thuộc của hội hot girl Instagram nhờ xinh đẹp, gu thời trang cá tính và thường xuyên "check in" bên những chiếc siêu xe.

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 8
Nguyễn Mai Sương là nàng hot girl được biết đến nhờ xinh đẹp, gu thời trang cá tính và thường xuyên "check in" bên những chiếc siêu xe - Ảnh: Internet

Mai Sương sở hữu chiều cao 1m6 cùng số đo hình thể chuẩn mẫu 85-60-92cm cùng với khuôn mặt khả ái và vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Vòng 2 phẳng lỳ, thon thả của cô là niềm ao ước của nhiều chị em phụ nữ. Cô cho hay, vì là một người trẻ kinh doanh thời trang nên hình ảnh cá nhân được cô chăm chút tỉ mỉ.

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 9
Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 10 
Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê - Ảnh 11

Mai Sương thường khoe ảnh check-in sang chảnh - Ảnh: Internet 

Trên trang cá nhân, cô còn thường xuyên đăng tải loạt ảnh thả dáng bên những chiếc siêu xe tiền tỷ cùng những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh.

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