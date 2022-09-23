Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam khoe sắc vóc nóng bỏng khiến dân tình mê mẩn

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 11:31

Cựu tuyển thủ Như Tuyền đã gây sốt với hàng loạt ảnh khoe nhan sắc quyến rũ. Nữ tuyển thủ chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe trọn 3 vòng hoàn hảo cũng làn da trắng không tì vết.

Nguyễn Thị Như Tuyền là cái tên từng được các cổ động viên quan tâm. Rất đáng tiếc khi nữ cầu thủ trẻ này đã phải từ giã sự nghiệp vì chấn thương nghiêm trọng.

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Nguyễn Thị Như Tuyền từng được đánh giá là trung vệ đầy triển vọng - Ảnh: Internet

Như Tuyền sinh năm 2003 tại Huế. Trước khi giải nghệ, người đẹp thi đấu ở vị trí hậu vệ thuộc biên chế đội dự tuyển nữ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở VFF. Với chiều cao lý tưởng 1m72, Như Tuyền được đánh giá là trung vệ đầy triển vọng.

Mỹ nhân 19 tuổi sở hữu gương mặt sáng cùng vóc dáng chuẩn của vận động viên. Tuy nhiên, các trang cá nhân của Tuyền lại rất ít khi cập nhật hình ảnh. Trong những bức ảnh hiếm hoi được Tuyền chia sẻ trên Instagram, người đẹp thể hiện đúng chất dịu dàng của con gái Huế. Cô nàng thường chọn những mẫu váy có phần mềm mại, nữ tính nhưng vẫn khoe được đôi chân dài đáng ngưỡng mộ.

Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam khoe sắc vóc nóng bỏng khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 2
Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam khoe sắc vóc nóng bỏng khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 3
Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam khoe sắc vóc nóng bỏng khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 4

Như Tuyền chọn những mẫu váy khéo khoe đôi chân dài miên man - Ảnh: Internet 

Đôi khi, người đẹp xứ Huế cũng theo đuổi phong cách trẻ trung với áo phông thoải mái, năng động. Tủ đồ của Như Tuyền cũng không thiếu những mẫu áo croptop khỏe khoắn khoe trọn vòng eo con kiến.

Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam khoe sắc vóc nóng bỏng khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 5
Đôi khi là diện mẫu áo croptop khỏe khoắn khoe trọn vòng eo con kiến - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, Như Tuyền đã gây sốt với hàng loạt ảnh khoe nhan sắc quyến rũ. Nữ tuyển thủ chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe trọn 3 vòng hoàn hảo cũng làn da trắng không tì vết.

Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam khoe sắc vóc nóng bỏng khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 6
Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam khoe sắc vóc nóng bỏng khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 7

Như Tuyền đã gây sốt với hàng loạt ảnh khoe nhan sắc quyến rũ - Ảnh: Internet  

Với những hình ảnh Như Tuyền chia sẻ, nhiều người bình luận rằng sau khi hết duyên với bóng đá, có lẽ người đẹp nên rẽ hướng thành người mẫu.

 

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