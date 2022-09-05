Cô dâu khiến quan viên hai họ một phen 'hết hồn' trước những màn đón tiếp có một không hai

Nhịp sống trẻ 05/09/2022 16:24

Ngày cưới là ngày trọng đại của đời người nên ai cũng muốn giữ hình ảnh của bản thân, đặc biệt là các cô dâu luôn muốn giữ hình tượng xinh đẹp, thùy mị nết na. Tuy nhiên, có những cô dâu lại có màn đón tiếp có một không hai khiến quan viên hai không khỏi giật mình.

Ngày cưới là ngày trọng đại của đời người nên ai cũng muốn giữ hình ảnh của bản thân, đặc biệt là các cô dâu luôn muốn giữ hình tượng xinh đẹp, thùy mị nết na. Tuy nhiên, cô dâu này là một ngoại lệ khi diện áo dài, trang điểm đẹp nhảy hiphop để chào đón nhà trai mang trầu cau tới ăn hỏi.

Cô dâu khiến quan viên hai họ một phen 'hết hồn' trước những màn đón tiếp có một không hai - Ảnh 1
Cô dâu mặc áo dài nhảy hiphop đón quan viên 2 họ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ này của một cô dâu kèm dòng chia sẻ: "Lễ đi ăn cưới mà gặp quả cô dâu này bất ổn quá. Nhà trai đem trầu cau tới, cô nhảy hiphop đón: “Bất giờ chưa quan viên 2 họ?".

Cô dâu khiến quan viên hai họ một phen 'hết hồn' trước những màn đón tiếp có một không hai - Ảnh 2
Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hành động này của cô gái - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về hàng nghìn lượt like và hàng trăm lượt bình luận. Qua những bức ảnh có thể thấy, cô dâu được trang điểm rất xinh xắn, diện áo dài cưới vô cùng hiền dịu.

Tuy nhiên, có thể vì quá vui khi lấy được chồng mà cô dâu đã thể hiện tài lẻ của mình khiến họ hàng và quan khách vô cùng bất ngờ. Khoảnh khắc cô dâu đưa 2 tay xuống đất thể hiện màn ke đầu thì ai cũng phải trầm trồ.

Trước màn thể hiện của cô dâu, dân mạng lại chia làm 2 luồng ý kiến tranh cãi. Đa số mọi người đều cảm thấy hành động nhảy hiphop của cô dâu là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn rất đáng yêu. Họ cho rằng đừng nên quá khắt khe bởi cô dâu chỉ muốn tạo không khí vui vẻ một chút cho đám cưới của mình mà thôi. Việc nhảy hiphop chẳng ảnh hưởng gì tới nhân cách con người và cũng chẳng làm ảnh hưởng tới ai cả.

Bên cạnh đó vẫn có một số người cho rằng cô dâu làm vậy sẽ khiến 2 họ mất mặt trước khách mời. Trong ngày cưới cô dâu vẫn nên thùy mị, hiền dịu thì tốt hơn là quậy như vậy. Thậm chí một vài ý kiến còn cho rằng có lẽ bình thường cô dâu hay đi nhảy nhót cho nên đến ngày cưới mới thể hiện như vậy. Hiện tại, dân tình vẫn đang tranh cãi nhiều trước hình ảnh vui vẻ này của cô dâu. Trong ngày cưới của mình, nhiều cô dâu vì muốn có những kỉ niệm đáng nhớ nên đã không ngại "quẩy tới bến" hoặc làm trò vui gây sự chú ý.

Trước đó, dân mạng cũng từng chứng kiến cảnh một cô dâu nhảy nhót "tung bùn" với hội bạn thân trong hôn lễ của mình. Những hình ảnh này cũng từng nhận về nhiều tranh cãi. Dù là nhân vật chính nhưng cô dâu không sợ mất hình tượng. Cô nhảy múa từng bừng cùng nhóm bạn gái trên nền đất lẫn với bùn lầy.

Cô dâu khiến quan viên hai họ một phen 'hết hồn' trước những màn đón tiếp có một không hai - Ảnh 3

Cô dâu khiến quan viên hai họ một phen 'hết hồn' trước những màn đón tiếp có một không hai - Ảnh 4
Cô dâu khiến quan viên hai họ một phen 'hết hồn' trước những màn đón tiếp có một không hai - Ảnh 5
cô dâu nhảy nhót "tung bùn" với hội bạn thân trong hôn lễ của mình - Ảnh: Internet

Không ai tỏ ra e dè hay ngượng ngùng. Thậm chí, các cô đều túm váy lên để "quẩy" cho tiện. Riêng cô dâu thì bẩn hết bộ váy trắng. Hình tượng duyên dáng, sang trọng mà người ta thường thấy ở các cô gái khi đi tiệc, dường như không được thấy trong đám cưới này.

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