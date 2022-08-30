Đoạn video 'quỳ gối xin lỗi người yêu' gây bão mạng xã hội và cái kết đắng dành cho chàng trai?

Thậm chí có lúc chàng trai phải quỳ gối trước mặt để được cô gái đồng ý dù đối phương liên tục quay mặt đi.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip trên mạng xã hội tikok ghi lại cảnh chàng trai quỳ gối trước bạn gái, van xin cô đừng chia tay mình. Theo đó, chàng trai lụy tình này đã liên tục chạy đi chạy lại để van xin cô gái khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Không biết kết cục chàng trai có được tha thứ không, nhưng hành động quỳ gối xin lỗi người yêu của anh đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần cư dân mạng đều nóng mặt trước hành động lụy tình và không đáng mặt đàn ông của chàng trai này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vì quá yêu nên chàng trai mới làm như vậy. Nhiều người sau khi xem xong clip cho rằng không nên chỉ trích quá gay gắt hành động này vì yêu mù quáng, xen lẫn với một chút bồng bột vốn tồn tại trong một bộ phận giới trẻ.

Trước hành động của người yêu, cô gái vẫn rất lạnh lùng, quay đi tránh đối phương và dường như không chấp nhận lời cầu xin này.

Trước đây, có khá nhiều chàng trai đã quỳ gối với mục đích xin người yêu tha thứ từng gây xôn xao trên MXH.

Từng có một chàng trai trẻ quỳ trên bục giảng lớp học, đăng sau là tấm bảng với dòng chữ được viết in hoa rất rõ ràng :“Ngốc ơi, anh yêu em nhiều lắm, hãy tha lỗi cho anh”.

Chàng trai trẻ quỳ trên bục giảng lớp học kèm theo lời xin lỗi viết trên bảng - Ảnh: Internet

Trường hợp khác, một chàng trai quỳ gối trước phòng trọ, trước mặt là đóa hoa hồng từng là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người đoán rằng chàng thanh niên và người yêu đã có cuộc cãi vã, anh van xin người yêu ra mở cửa đồng thời cũng mong cô tha thứ bằng đóa hồng và hành động quỳ gối hối lỗi.Hình ảnh chàng trai quỳ gối xin lỗi người yêu hàng giờ từng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chàng trai quỳ gối trước phòng trọ, trước mặt là đóa hoa hồng xin lỗi người yêu - Ảnh: Internet

Thêm một trường hợp nữa, có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, trên tay là một bó hoa, quỳ gối trong bộ dạng thẫn thờ trên đoạn đường ngay trước cửa một tiệm net. Đứng sau thanh niên này là một nhóm “cộng sự đầu xanh đầu đỏ” gồm 10 chàng trai mặc đồng phục áo trắng “đóng thùng” chỉnh tề, trên tay cầm bông hoa cùng những tờ giấy trắng có in dòng chữ “Nó xin lỗi em”, “nó không thể nào sống thiếu em”,…

Chàng trai mặc áo sơ mi chỉnh tề cùng đám bạn đứng trước cửa tiệm net xin lỗi người yêu - Ảnh: Internet

Chia sẻ về vấn đề này, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu bày tỏ quan điểm: “Thời gian gần đây, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ chọn cách quỳ gối xin lỗi người yêu. Hành động này cũng cần nhìn nhận thật khách quan, có thể lỗi lầm của người bạn đó quá lớn nên chọn cách quỳ gối. Tuy nhiên, nếu đây là hành động thường xuyên, tức là cứ khi có lỗi thì nghĩ đến chuyện quỳ gối, thì thật sự là một hành động thể hiện bạn quá bi lụy.

Đến ngay cả bản thân mình bạn còn không tôn trọng, thì sau này, người ta có tôn trọng bản thân bạn nữa hay không. Chính vì thế, khi nghĩ đến chuyện quỳ gối, bạn nên suy nghĩ thật chín chắn, đừng tự hạ thấp nhân phẩm của bản thân mình. Những bạn trẻ trong tình yêu cần phân biệt được lỗi lầm của mình có thật sự đáng phải quỳ gối hay không…”