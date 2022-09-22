Hot girl Nhật Bản gây bão vì khéo khoe tỉ lệ vàng và gu ăn mặc hút mắt

Kazuha được nhận xét là có diện mạo xinh đẹp mang cảm nhận về mối tình đầu, với chiều cao hơn 1m70 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối và gu ăn mặc vô cùng hút mắt.
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Nakamura Kazuha là số hiếm các idol người nước ngoài ra mắt ở Hàn Quốc tạo được dư luận tốt trong mắt các fan. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố khán giả đã quan tâm đến hot girl Gen Z này. Được biết, Nakamura Kazuha, sinh năm 2003, cao 1m74 là thành viên người Nhật Bản. Kazuha được đích thân CEO Source Music bay tới Hà Lan để chiêu mộ.
Sở dĩ Kazuha được ưu ái như vậy bởi cô sở hữu một profile khủng khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Theo đó, Kazuha theo học múa ba lê từ nhỏ và đã làm diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Cô từng theo học ở 3 trường nghệ thuật nổi tiếng là: Học viện Bolshoi (Matxcơva), Trường Ballet Hoàng gia (Anh) và Học viện Ballet Quốc gia Hà Lan từ năm 2020. Profile khủng là thế, đến hiện tại Nakamura Kazuha đã lựa chọn dừng sự nghiệp của mình để tới Source Music, công ty con của HYBE và bắt đầu con đường làm thần tượng. Cô chính là thành viên thứ 5 của nhóm nhạc được mệnh danh "em gái BTS".
Tuy nhiên, điều công chúng quan tâm nhất là ngoại hình xinh đẹp với tỉ lệ cân đối, cùng gu ăn mặc hút mắt. Kazuha được nhận xét là có diện mạo xinh đẹp mang cảm nhận về mối tình đầu, với chiều cao hơn 1m70 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối.
Hơn nữa, vốn là vũ công ballet chuyên nghiệp nên dáng người của Kazuha đặc biệt thanh thoát. Đặc biệt, Kazuha còn có phong cách thời trang ấn tượng. Kazuha thường xuyên chọn kiểu đồ croptop khoe triệt để eo thon, cơ bụng nổi múi 1-1. Hoặc kiểu đầm bodycon bằng len tăm tôn dáng nhưng vẫn rất mực trẻ trung.
Mặc dù chỉ diện những item đơn giản nhưng Kazuha được nhận xét là nổi bật ở bất cứ đâu nhờ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Khi trình diễn, Kazuha là thành viên thường diện những thiết kế ngắn như quần short. Kiểu trang phục này giúp tôn vóc dáng cao ráo của cô nàng.
Ngoài ra, dù mới ra mắt nhưng Kazuha đã nhận được những đãi ngộ như xuất hiện độc lập trên tạp chí hay quảng bá cho một số thương hiệu, được mời tham dự sự kiện thời trang.