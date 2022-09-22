Hot girl Nhật Bản gây bão vì khéo khoe tỉ lệ vàng và gu ăn mặc hút mắt

Nakamura Kazuha là số hiếm các idol người nước ngoài ra mắt ở Hàn Quốc tạo được dư luận tốt trong mắt các fan. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố khán giả đã quan tâm đến hot girl Gen Z này. Được biết, Nakamura Kazuha, sinh năm 2003, cao 1m74 là thành viên người Nhật Bản. Kazuha được đích thân CEO Source Music bay tới Hà Lan để chiêu mộ.

Nakamura Kazuha là số hiếm các idol người nước ngoài ra mắt ở Hàn Quốc tạo được dư luận tốt trong mắt các fan - Ảnh: Internet

Sở dĩ Kazuha được ưu ái như vậy bởi cô sở hữu một profile khủng khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Theo đó, Kazuha theo học múa ba lê từ nhỏ và đã làm diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Cô từng theo học ở 3 trường nghệ thuật nổi tiếng là: Học viện Bolshoi (Matxcơva), Trường Ballet Hoàng gia (Anh) và Học viện Ballet Quốc gia Hà Lan từ năm 2020. Profile khủng là thế, đến hiện tại Nakamura Kazuha đã lựa chọn dừng sự nghiệp của mình để tới Source Music, công ty con của HYBE và bắt đầu con đường làm thần tượng. Cô chính là thành viên thứ 5 của nhóm nhạc được mệnh danh "em gái BTS".