'Ngôi sao sân bóng' Eric Dier hẹn hò với bạn gái cũ nóng bỏng của Alexis Sanchez

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 15:03

Trung vệ Eric Dier được cho là đang hẹn hò với người mẫu Anna Modler – bạn gái cũ của cựu ngôi sao Arsenal, Alexis Sanchez.

Eric Dier đã chơi rất tốt trong màu áo Tottenham ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, anh đã được HLV Gareth Southgate triệu tập vào đội hình Tam sư cho 2 trận đấu với Italia và Đức ở Nations League. Cầu thủ 28 tuổi đang thăng hoa trong sự nghiệp, anh cũng vừa được phát hiện hẹn hò với người mẫu Anna Modler.

'Ngôi sao sân bóng' Eric Dier hẹn hò với bạn gái cũ nóng bỏng của Alexis Sanchez - Ảnh 1
Eric Dier được phát hiện hẹn hò với người mẫu Anna Modler - Ảnh: Internet

Theo đó, người đẹp Nam Phi thường xuyên có mặt trên sân nhà của Tottenham để theo dõi Eric Dier thi đấu. Cô nàng 24 tuổi và bạn thân Morgan Shelly đã chia sẻ những bức ảnh chụp nhanh trên mạng xã hội khi họ có mặt để theo dõi chiến thắng 6-2 của Spurs trước Leicester.

'Ngôi sao sân bóng' Eric Dier hẹn hò với bạn gái cũ nóng bỏng của Alexis Sanchez - Ảnh 2
Người đẹp Nam Phi thường xuyên theo dõi Eric Dier thi đấu trực tiếp - Ảnh: Internet

Eric Dier và Anna Modler mới chỉ hẹn hò, nhưng tình cảm giữa họ phát triển rất nhanh. Một người bạn nói với The Sun: “Eric và Anna rất hạnh phúc. Họ đã gặp nhau rất nhiều. Eric đã nói với bạn bè rằng đã có một vài tuần tuyệt vời, anh ấy thăng hoa trong sự nghiệp và trong cả tình yêu nữa”.

Được biết, Anna Modler từng hẹn hò với cựu sao Arsenal, Alexis Sanchez. Vào năm 2020, họ được nhìn thấy trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Vào năm 2020, Anna đã đăng tải một bức ảnh cô theo dõi trận đấu của Inter Milan với Udinese.

'Ngôi sao sân bóng' Eric Dier hẹn hò với bạn gái cũ nóng bỏng của Alexis Sanchez - Ảnh 3
Anna Modler từng hẹn hò với cựu sao Arsenal, Alexis Sanchez - Ảnh: Internet

Ở thời điểm đó Alexis Sanchez vẫn còn chơi cho Inter Milan. Sau trận đấu, người đẹp tay trong tay với cầu thủ người Chile. Cô còn được cho là ở lại Italia nhiều ngày để hẹn hò với cầu thủ sinh năm 1988.

Về Anna, cô nàng sinh ngày 4/2/1998 tại Nam Phi. Với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh và thân hình khỏe khoắn, người đẹp 24 tuổi nhanh chóng bén duyên với nghề người mẫu.

'Ngôi sao sân bóng' Eric Dier hẹn hò với bạn gái cũ nóng bỏng của Alexis Sanchez - Ảnh 4

Với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh và thân hình khỏe khoắn, Anna nhanh chóng bén duyên với nghề người mẫu - Ảnh: Internet

Mỹ nhân Nam Phi chụp hình và xuất hiện trong các quảng cáo cho thương hiệu làm đẹp La Roche-Posay. Cô nàng được đại diện bởi Select Model Management và Premier Model Management.

'Ngôi sao sân bóng' Eric Dier hẹn hò với bạn gái cũ nóng bỏng của Alexis Sanchez - Ảnh 5
Anna thường chụp hình và xuất hiện trong các quảng cáo cho thương hiệu làm đẹp - Ảnh: Internet

Bạn gái của Eric Dier có sở thích du lịch. Anna đăng ảnh đến thăm Val Thorens ở dãy Alps của Pháp, Lisbon ở Bồ Đào Nha cùng nhiều nơi khác. Người đẹp 9X cũng rất năng động. Cô nàng tập các môn thể thao như quần vợt và trượt tuyết.

Thăng hoa trong cả tình yêu và sân cỏ, hy vọng Eric Dier sẽ có mùa World Cup thành công cùng "Tam sư".

 

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Từ khóa:   Eric Dier Anna Modler Alexis Sanchez

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