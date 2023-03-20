Cuộc sống của Huyền Baby hiện tại sau 10 năm làm dâu nhà hào môn, làm mẹ 2 con nhưng vẫn đẹp 'không chổ chê', được chồng tặng biệt phủ 80 tỷ

Hot girl Huyền Baby là một cái tên nổi đình nổi đám trong showbiz Việt vào 13 năm trước. Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy, cuộc sống của cô bây giờ như một ‘bà hoàng’ thứ thiệt.
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Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền (Sinh năm 1989), cô là một trong những hot girl đình đám đời đầu của Hà Thành. Cô nàng nổi lên từ cuộc thi Miss Teen 2009, sau đó tham gia nhiều lĩnh vực của showbiz như ca hát, làm mẫu ảnh, đóng phim và vai diễn của cô trong Phá Án (2009) đã gây ấn tượng mạnh đến khán giả.
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì vào năm 2013 nàng hot girl 8X bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân giàu có Quang Huy, đây là đại gia sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại TP.HCM. Trái ngược với độ hoành tráng và xa hoa của lễ cưới thì lễ cưới này khá kín tiếng và giữ bí mật với báo chí.
Làm dâu nhà giàu, lại được chồng dành nhiều tình cảm và quan tâm, Huyền Baby lựa chọn rời bỏ ánh hào quang của showbiz để tập trung cho gia đình. Dù kết hôn hơn một thập kỷ, nhưng Huyền Baby thừa nhận cô đang tận hưởng cuộc sống sung sướng như nữ hoàng và được ông xã cưng chiều hết mực.
Tuy vậy, nhìn gia đình nhà chồng ai cũng có sự nghiệp riêng của mình, Huyền baby quyết định tự kinh doanh và phấn đấu. Tuy nhiên, nàng hot girl Hà Thành cho biết dù kiếm được bao nhiêu tiền, cô vẫn giữ quan điểm: "Chồng vẫn phải nuôi từ đầu đến gót chân".
Cuộc sống hiện tại của cô nàng đã từng hot một thời luôn khiến mọi người tò mò. Một trong những tài sản nổi tiếng nhất của gia đình Huyền Baby hiện nay chính là căn biệt phủ lộng lẫy như lâu đài với trị giá 80 tỷ giữa Sài Gòn hoa lệ. Đây là nơi cả gia đình hiện đang sinh sống. Biệt phủ 80 tỷ đồng này là món quà Valentine “chấn động” mà đại gia Quang Huy dành tặng vợ năm 2020.
Bí mật sinh con gái đầu lòng không lâu sau khi kết hôn, đến năm 2018, gia đình Huyền Baby tiếp tục chào đón một bé trai kháu khỉnh.
Dù hiện tại nàng cựu hot girl đã qua ngưỡng tuổi 30 và là bà mẹ có 2 con nhưng cô nàng vẫn giữ được nhan sắc và hình thể trẻ trung.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, gia đình chồng Huyền Baby còn sở hữu một nhà máy sản xuất mỹ phẩm khá lớn tại Hàn Quốc. Đây là tiền đề giúp cựu hot girl phát triển sự nghiệp kinh doanh sau khi rời showbiz.
Để hậu thuẫn cho sự nghiệp riêng của bà xã, doanh nhân Quang Huy mạnh tay đầu tư để cô sang Hàn Quốc nghiên cứu thị trường, liên tục động viên vợ. Cuộc sống sang chảnh được chồng ‘nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa’ của hàng hot girl 8X luôn khiến chị em phải ao ước.