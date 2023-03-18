Đoàn Thiên Ân nhận "mưa lời khen" ứng xử khi bị hoa hậu Mai Phương đọc sai tên ở sự kiện

Nhịp sống trẻ 18/03/2023 18:20

Vừa qua, Đoàn Thiên Ân lần đầu thử sức vai trò MC cùng Mai Phương tại buổi Lễ ký kết nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Miss World Vietnam 2023.

 

Các Hoa - Á hậu Việt là một trong những chủ đề được công chúng bàn luận nhiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Ngày nay, những người đẹp đội vương miện không chỉ gây chú ý bởi những hình ảnh xinh đẹp với váy áo lộng lẫy tại các sự kiện, mà còn ghi điểm bởi sự đa tài. Trong đó, những lần đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình của dàn mỹ nhân đình đám được người hâm mộ quan tâm.

Chiều ngày 17/3, Mai Phương - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và Thiên Ân - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 đã cùng nhau đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện trong khuôn khổ hoạt động của công ty chủ quản.

Đoàn Thiên Ân nhận 'mưa lời khen' ứng xử khi bị hoa hậu Mai Phương đọc sai tên ở sự kiện - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân và Mai Phương ghi điểm với chiếc đầm hồng kín đáo, thanh lịch và sang trọng tại buổi lễ ký kết nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Miss World Vietnam 2023

 Là người có nhiều kinh nghiệm sân khấu, từng làm MC ở các sự kiện lớn nên Hoa hậu Mai Phương đã được bà Phạm Kim Dung dặn dò hỗ trợ Thiên Ân khi chương trình diễn ra. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xuất hiện với vai trò là MC.

Thế nhưng, ở phần mở màn, Hoa hậu Mai Phương lại gặp sự cố gọi sai tên Thiên Ân. Cụ thể, đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã giới thiệu bạn dẫn: "Cô gái xinh đẹp đứng bên phải tôi đây là Nguyễn Thiên Ân - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022, top 20 Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022". Tuy nhiên, tên đúng của Hoa hậu Thiên Ân là "Đoàn Thiên Ân" chứ không phải "Nguyễn Thiên Ân" như lời giới thiệu của Mai Phương.

Đoàn Thiên Ân nhận 'mưa lời khen' ứng xử khi bị hoa hậu Mai Phương đọc sai tên ở sự kiện - Ảnh 2
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - hoa hậu Mai Phương giữ vai trò là MC trong sự kiện

 Khi nghe bản thân bị gọi tên sai, Hoa hậu Thiên Ân đã tỏ ra bất ngờ trong vài giây nhưng nhanh chóng mỉm cười, còn Hoa hậu Mai Phương cũng không thể hiện sự lúng túng mà tiếp tục dẫn dắt chương trình. Nhiều khán giả cho rằng đây là một sự cố, tuy nhiên số khác lại bình luận tiêu cực về việc Mai Phương đọc sai tên đồng nghiệp.

Đoàn Thiên Ân nhận 'mưa lời khen' ứng xử khi bị hoa hậu Mai Phương đọc sai tên ở sự kiện - Ảnh 3
Thiên Ân làm tốt vai trò MC dù chỉ mới lần đầu thử sức.

 Đến sáng ngày 18/3, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã đích thân lên tiếng bênh vực và bảo vệ Hoa hậu Mai Phương sau sự cố tại sự kiện. Hoa hậu Thiên Ân nói: "Chắc là do chị Phương nhìn kịch bản nhiều quá nên khi đọc đã bị 'liệu' thì Nguyễn Thiên Ân mà chị ấy không có biết, chị ấy không cố ý đâu. Khi nghe tôi cũng hết hồn (cười), chị Phương chị quên chút thôi chứ không có gì đâu".

Đoàn Thiên Ân lần đầu xuất hiện với vai trò MC dẫn dắt chương trình. Tại đây, người đẹp gốc Long An "đốn tim" khán giả bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong veo song không kém phần gợi cảm nhờ thiết kế trễ nải. Dù lần đầu thử sức vai trò mới, mỹ nhân sinh năm 2000 nhận "cơn mưa" lời khen cho phong cách dẫn dắt khá chuyên nghiệp, trôi chảy.

Đoàn Thiên Ân nhận 'mưa lời khen' ứng xử khi bị hoa hậu Mai Phương đọc sai tên ở sự kiện - Ảnh 4
Netizen dành nhiều lời khen "có cánh" cho cô nàng. (Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân)

 Nàng hậu từng chia sẻ, cô rất có hứng thú với việc dẫn chương trình, nên khi có cơ hội, cô không hề ngần ngại cố gắng, nỗ lực để học hỏi từ đàn chị Mai Phương đầy kinh nghiệm về các kỹ năng làm chủ sân khấu. Cô nàng không ngừng trau dồi khả năng phát âm, giọng điệu, biểu cảm gương mặt trước khán giả.

Đoàn Thiên Ân nhận 'mưa lời khen' ứng xử khi bị hoa hậu Mai Phương đọc sai tên ở sự kiện - Ảnh 5
Mai Phương và Thiên Ân nhiều lần đọ sắc và ăn uống thân mật cùng nhau

Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022, Hoa hậu Thiên Ân có cơ hội phát triển bản thân đa lĩnh vực và làm việc với nhiều nàng hậu cùng công ty chủ quản. Hoa hậu Mai Phương - Thiên Ân cũng liên tục lộ diện và đọ sắc tại các sự kiện. Ngoài ra, Mai Phương và Thiên Ân cũng có tình bạn tốt đẹp ngoài cuộc sống đời thường. Vì vậy, khán giả cho rằng việc Mai Phương đọc sai tên Thiên Ân chỉ là một sự cố.

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Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Mai Phương Hoa hậu

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