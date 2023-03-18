Ảnh chưa qua chỉnh sửa của vợ Shark Bình được dân mạng khen hết lời, chứng minh đẳng cấp giai nhân

Dù trải qua 7749 thị phi, vợ Shark Bình không chỉ được khen ngợi về tài kinh doanh mà cô còn được đánh giá cao về nhan sắc.

Vợ Shark Bình nổi tiếng là một người phụ nữ mạnh mẽ trong giới doanh nhân công nghệ. Cô có 20 năm khởi nghiệp và hiện tại đã giành được nhiều thành quả nhất định. Dù vướng vào ồn ào chuyện hôn nhân với chồng Shark Bình nhưng cô vẫn bình tĩnh ứng phó. Vợ Shark Bình được nhận xét là xinh đẹp và thông minh. Mới đây, bà mẹ 2 con vừa có dịp tham dự 1 chương trình ghi hình và có màn tương tác với người hâm mộ qua bộ hình chụp hậu trường rình rang. Dù đã bước vào tuổi trung niên và làm mẹ 2 lứa nhưng nữ doanh nhân vẫn rất tự tin show cận dung nhan mộc mạc, chấp cả source quay chụp chưa chỉnh sửa.

Cô chẳng ngần ngại tung hình chụp chưa qua chỉnh sửa nhưng vẫn toát lên vẻ sáng rực của vẻ đẹp tri thức. Khẩu hình miệng của quý cô khi nói cũng rất sang trọng, chẳng có 1 góc chụp bất kì nào có thể dìm. Bên dưới bài đăng của quý cô, có hàng nghìn lượt like cùng hàng trăm bình luận khen ngợi. Điều thú vị ở đây chính là không có bất cứ lời bình chê bai, khiếm nhã hay góp ý nào mà chỉ toàn lời khen có cánh. Người quen khen khung ảnh mộc đã đẹp rồi nên chẳng cần hậu kì phần beauty (làm đẹp). Người khác lại ngợi ca cô có vẻ đẹp sang trọng, sáng bừng bởi kiến thức và tài chính độc lập. Thậm chí có ý kiến còn khen ngợi, ví cô như Phạm Băng Băng và hỏi người đẹp có chỉnh sửa gì không mà hôm nay nhìn xinh bất ngờ. Doanh nhân Đào Lan Hương dí dỏm trả lời: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết trang điểm". Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì thông thường, khi dính vào thị phi, dù là người kinh doanh hay làm nghệ thuật đều né tránh ống kính và thường che đậy điều gì đó bằng khẩu trang hay make up. Ở Đào Lan Hương lại khác hoàn toàn.

Không màu mè hay khoa trương, nữ doanh nhân vẫn tỏa ra ánh hào quang đậm chất nữ quyền. Cho dù đi sự kiện hay, trò chuyện cùng các con và chẳng ngại khoe nhan sắc mộc mạc mạnh mẽ. Đây không phải lần đầu tiên, bà mẹ đông con khẳng định sự tự tin của mình. Trên trang cá nhân của vợ "cá mập" còn nhiều hình ảnh thuyết phục hơn nữa. Xem loạt ảnh đời thường kể trên mới thấy lí do tại sao Đào Lan Hương nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng giữa scandals như vậy. Nữ chủ tịch từng chia sẻ có hôm lái xe cả 200km nhưng chiều tối vẫn về chơi golf, quật 200 chiếc bóng giữ dáng và bồi bổ sức khỏe. Đi ra thương trường là người truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn người, về nhà Đào Lan Hương là người phụ nữ đảm đang của gia đình Đi ra thương trường là người truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn người, về nhà Đào Lan Hương là người phụ nữ đảm đang của gia đình. Dù bận rộn nhưng vô vẫn luôn thu xếp dành thời gian chăm sóc sắc đẹp. Nếu ngắm những hình ảnh ngày xửa ngày xưa của nữ doanh nhân, chắc hẳn nhiều người sẽ phải trầm trồ nể phục hơn về nữ chủ tịch vừa giỏi vừa đẹp từ trong trứng nước. Thời còn trẻ, cô cũng xinh đẹp và duyên dáng chẳng kém bất cứ minh tinh màn ảnh nào. Đào Lan Hương sở hữu khuôn miệng rất tươi, hàm răng đều đẹp và 1 đôi mắt sáng ngời. Có thể thấy, Đào Lan Hương vốn dĩ là mỹ nhân sở hữu những đường nét tự nhiên hài hòa, thuần Á Đông. Vẻ điệu đà, thục nữ của người con gái gốc Hà Thành những năm ảnh chụp còn màu trắng đen. Không quần áo cầu kì nhưng Đào Lan Hương vẫn nổi bần bật so với bạn đồng trang lứa. Quý cô không theo trend làm đẹp "giả lộ" như nhiều người có tiền khác như tiêm botox căng da, tiêm chất làm đầy hay phun xăm thẩm mỹ mà mộc mạc, giản dị. Vẻ đẹp của cô lại càng đẹp hơn khi biết cách đầu tư cho phấn son. Song xét đến hành trình làm đẹp này của bà mẹ 2 con cũng có chút gian nan.

NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm Shark Bình và diễn viên Phương Oanh mới đây đã cùng nhau đến thăm NSND Công Lý tại nhà riêng của của anh.

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