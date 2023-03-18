Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ

Nhịp sống trẻ 18/03/2023 11:19

Sau khi kết hôn với tomboy Bi Bảo, Múi Xù đã quyết định làm phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có con cho vui cửa vui nhà.

 

Bi Bảo (tên thật: Tô Trần Di Bảo, SN 1994) và Múi Xù (tên thật: Hồ Quỳnh Nhi, SN 1995) là cặp đôi đồng giới nổi tiếng, được ngưỡng mộ vì mối tình ngọt ngào, vượt nhiều chông gai. Cuối năm 2018, Bi Bảo và Múi Xù kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng đồng giới hợp pháp tại Mỹ.

Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 1
Cuối năm 2018, Bi Bảo và Múi Xù kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng đồng giới hợp pháp tại Mỹ.

Mới đây, cặp đôi hạnh phúc thông báo Múi Xù đã hạ sinh con đầu lòng ở Mỹ. Theo chia sẻ của Bi Bảo, em bé là con gái, nặng 3,7kg, được đặt tên ở nhà là Mật Ong. Bi Bảo cũng cho biết thêm, dù mình đang ở Việt Nam, không được kề cận trong quá trình Múi Xù sinh con nhưng vẫn được chứng kiến toàn bộ quá trình con chào đời vì bệnh viện cho phép gọi facetime.

Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 2
Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 3
Suốt 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ, dù không có chồng bên cạnh nhưng mọi tủi thân của sản phụ mạnh mẽ này đã tan biến hết khi nhìn thấy con.  

 Theo Múi Xù cho biết, các bác sĩ và người thân đều khuyên cô sinh thường để tốt cho cả mẹ và con. Múi Xù đã nghe theo và quyết định đẻ thường. Thế nên dù rất đau đớn với những cơn gò nhưng mẹ bầu đã cố gắng rặn suốt 4 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên cuối cùng, đầu của thai nhi nằm sai hướng, cộng thêm lúc này cả 2 mẹ con đều đã đuối sức nên bác sĩ chỉ định đẻ mổ. Cuối cùng sau 12 tiếng chịu đựng cơn đau đẻ, công chúa nhỏ Mật Ong đã chào đời.

Do đầu của Mật Ong bị tổn thương trong quá trình mẹ rặn đẻ nên sau sinh Mật Ong bị lấy máu 3 ngày liên tiếp để test đường và độ vàng da. Nhưng cuối cùng, may mắn là con khỏe mạnh.

Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 4
Dù sau sinh mệt mỏi và xấu xí nhưng Múi Xù cho biết tất cả điều đó không quan trọng bằng sức khỏe của co

Giống như nhiều mẹ bỉm khác, khi thấy con khóc mỗi lần bị lấy máu, Múi Xù cũng đau lòng như bị ai xé ra từng mảnh.

“Chào mừng con đến với thế giới này, dù ba mẹ không hoàn hảo nhưng sẽ luôn ở bên che chở con cả đời”, Múi Xù xúc động chia sẻ.

Sau sinh, dù đau vết mổ đẻ nhưng mỗi lần được nhìn thấy con gái, lòng những người làm mẹ như Múi Xù cũng được an ủi phần nào. 6h sáng hôm sau, cô đã dậy tập đi lại để sớm hồi phục sức khỏe sau sinh.

Kể về em bé, Bi Bảo cho biết con gái có mắt màu xám rất cưng và hẹn sẽ chia sẻ hình ảnh của con trong thời gian sớm nhất. “Đẻ con gái dễ thương lắm mấy chị. Giờ cho đẻ một đứa con gái nữa em cũng chịu. Hành trình đi kiếm con của em cũng hơn một năm rồi và có rất nhiều khó khăn luôn. Hôm nay em rất vui” - Bi Bảo nói.

Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 5
Bi Bảo cho biết con gái có mắt màu xám rất cưng và hẹn sẽ chia sẻ hình ảnh của con trong thời gian sớm nhất

Trước đó, Bi Bảo và Múi Xù cũng thường xuyên cập nhật tình hình, chia sẻ sẻ quá trình tìm con gian nan của mình. Cặp đôi đã chi khoảng 400 - 500 triệu đồng để làm thụ tinh nhân tạo và từng dự kiến tổng chi phí đến khi em bé chào đời là hơn 1 tỷ đồng.

Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 6
Bi Bảo và Múi Xù cũng thường xuyên cập nhật tình hình, chia sẻ sẻ quá trình tìm con gian nan của mình.

Trong thời gian tìm con, cặp đôi cũng phải xa nhau, Múi Xù sang Mỹ đi khám và thụ phôi thai một mình còn Bi Bảo ở Việt Nam. Nói về hành trình tìm con của mình, Múi Xù từng chia sẻ cô có chút tủi thân vì không có chồng bên cạnh, nhưng nghĩ đến con là nỗi buồn đều qua.

Cụ thể, cuối năm 2021 Múi Xù đã cấy phôi thành công bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cặp đôi đã chi khoảng 400 - 500 triệu đồng để làm thụ tinh nhân tạo và từng dự kiến tổng chi phí đến khi em bé chào đời là hơn 1 tỷ đồng.

Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 7
Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 8
Trong thời gian tìm con, cặp đôi cũng phải xa nhau, Múi Xù sang Mỹ đi khám và thụ phôi thai một mình còn Bi Bảo ở Việt Nam.

Ngày 6/4, Múi Xù một mình trở lại Mỹ để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị mang thai.

Múi Xù kể về hành trình 12 tiếng vượt cạn một mình tại Mỹ: Sau 4 tiếng rặn đẻ đến kiệt sức phải chuyển sang sinh mổ - Ảnh 9
Không lâu sau đó, bạn đời Bi Bảo thực hiện quá trình chuyển phôi - công đoạn quan trọng trong hành trình cấy con bằng phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm (IVF).

 

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