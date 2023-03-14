Bà Nhân Vlog tiếp tục bị tố ‘diễn’ quá đà, tiêm kích trứng có đau nhưng không đến nỗi quằn quại

Trong nhiều video, Bà Nhân Vlog chia sẻ, cô đã theo đuổi việc “tìm con” gần một năm nay, hiện tại vừa hoàn thành quá trình tiêm thuốc kích trứng và hút trứng.

Trùng hợp hơn khi vào thời gian gần nhất, nữ ca sĩ Minh Hằng cũng từng công khai cảnh tiêm kích trứng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Video nữ ca sĩ đăng tải cho thấy rằng, tuy đau đớn nhưng không quằn quại như những gì Bà Nhân Vlog trước đó.

Bà Nhân Vlog nói: “Cuộc đời của mẹ chưa bao giờ dễ dàng, tất cả những thứ mẹ đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, chỉ mong con của mẹ sau này được trọn vẹn hơn, không như mẹ con nhé. Mẹ sợ tiêm, sợ thuốc, mẹ sợ đủ thứ nhưng vì con mẹ sẽ chịu đựng tất cả. Kích trứng bao nhiêu lần cũng được, chỉ mong mẹ có được con của mẹ và Teru”.

Bà Nhân Vlog bị cho rằng 'làm quá' trong việc tiêm kích trứng để có con. Ảnh: Internet

Song song đó, Bà Nhân Vlog từng chia sẻ vì cơ địa yếu nên cô phải tiêm kích trứng nhiều lần, mỗi lần chỉ hút được 4-5 quả trứng chất lượng. Mỗi khi tiêm kích trứng là mỗi lần Bà Nhân Vlog chịu đựng đau đớn, cô phải bấu chặt tay ông xã, thậm chí là bật khóc nức nở vì cơn đau quá sức chịu đựng.

Vụ việc còn chưa lắng xuống thì mới đây, nhiều netizen đã so sánh cảnh tượng tiêm kích trứng của nữ ca sĩ Minh Hằng với những video Bà Nhân Vlog đăng tải và nhận thấy rằng quá trình này không đến mức quằn quại như những gì nữ Youtuber chia sẻ.

Ca sĩ Minh Hằng đã thực hiện việc kích trứng và phương pháp IVF để có con. Ảnh: Internet

Trong video, Minh Hằng tiết lộ chuyện cô và ông xã doanh nhân sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm (hay còn gọi là IVF) để có con theo ý muốn, thời điểm của bản thân. Minh Hằng đã phải tiêm kích trứng không ít lần trước khi đến bệnh viện hút trứng và cấy phôi thai.

Về phía bác sĩ bác sĩ C.H.T. - vị bác sĩ được biết đến đã điều trị hiếm muộn và đỡ đẻ thành công cho rất nhiều sản phụ; cũng là vị bác sĩ mà vợ chồng Đức Nhân tin tưởng gửi gắm hy vọng trong quá trình tìm con, cũng nhanh chóng lên tiếng phân trần.

Theo bác sĩ này, Đức Nhân mới là người không thực hiện đúng theo lịch hẹn khi từng gọi điện xin hoãn lịch khám vì "bận quay", "bận ăn tiệc".

Hình ảnh Đức Nhân và chồng trong 2 clip tố bác sĩ T. làm việc không có tâm, hiện đã bị xóa khỏi các nền tảng. Trên TikTok, Đức Nhân cũng đã tắt bình luận. Ảnh: Internet

Mình đang nghĩ lần trước lấy được 4 - 5 trứng là ngon lành rồi, lấy thêm một lần nữa là tạo phôi được. Tự nhiên lần này bạn đùng đùng bảo lần trước chỉ cần 12 tiếng, giờ cũng thế. Một năm mình làm thụ tinh ống nghiệm mấy ngàn người, người nào cũng 36 tiếng", bác sĩ này nói. Không những thế, bác sĩ T. tố Bà Nhân Vlog từng thương lượng để anh làm miễn phí, đổi lại cô sẽ PR cho vị bác sĩ này.

Sau lời phản pháo của vị bác sĩ này, Đức Nhân tiếp tục làm clip trả lời từng nhận xét của bác sĩ nhưng cả 2 clip của cô đều đã không còn trên các nền tảng.

Về phần netizen, phần lớn mọi người đều đồng tình với bác sĩ Thịnh và cho rằng Bà Nhân không đúng, diễn sâu và đang cố tình đẩy drama lên cao. Ngoài ra, việc Bà Nhân Vlog đăng clip “tìm con” quá nhiều để cho thấy cảnh đau đớn khi tiêm kích trứng từng nhiều lần bị dân mạng nhắc nhở.

Với phản ứng dữ dội này, Đức Nhân đã hạn chế bình luận trên fanpage 1,8 triệu người theo dõi và khóa bình luận ở TikTok 5,1 triệu người theo dõi.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi.

Theo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, tiêm kích trứng là một trong những bước quan trọng trong quy trình thụ tinh ống nghiệm (IVF) hay bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Thuốc kích trứng tương tự như một kháng nguyên lạ đối với cơ thể, tùy theo cơ chế bảo vệ của cơ thể mà sau tiêm thuốc kích trứng sẽ có những phản ứng nhất định.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, thụ tinh nhân tạo – Bơm tinh trùng (IUI) được coi là một kỹ thuật cổ điển trong hỗ trợ sinh sản. Từ thế kỉ thứ XIV người xưa áp dụng trong chăn nuôi. Lần đầu tiên áp dụng trên người được ghi nhận có thai nhờ phương pháp này là năm 1973 do bác sĩ John Hunter tại London. Trường hợp này người chồng có dị dạng về vị trí lỗ tiểu nên không thể xuất tinh vào âm đạo của vợ được như bình thường. Sau khi bác sĩ Hunter lấy tinh trùng của chồng và bơm qua một cái ống vào lỗ cổ tử cung của người vợ và người vợ có thai. Đây được coi là trường hợp đầu tiên thụ tinh nhân tạo thành công.

Quy trình thực hiện thủ thuật bơm tinh trùng (IUI): Tinh trùng của người đàn ông sẽ được lọc rửa, loại bỏ những tinh trùng bất thường và bơm trực tiếp vào buồng tử cung những tinh trùng khỏe mạnh nhất vào thời điểm trứng rụng (có thể sau quá trình kích trứng hoặc theo dõi trứng một cách tự nhiên). Như vậy, quy trình này đã tối ưu hóa được tinh trùng, chỉ chọn tinh trùng khỏe mạnh để tiếp xúc với trứng, mặt khác tinh trùng được đưa thẳng tới đáy tử cung, tiết kiệm được 2/3 quãng đường so với quan hệ tự nhiên, giúp tinh trùng gần với vị trí thụ tinh hơn và để dành năng lượng cho quá trình thụ tinh.