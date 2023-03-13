Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân

Hậu trường 13/03/2023 14:16

Những hình ảnh mới nhất mà nữ ca sĩ chia sẻ liên tục vướng vào nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để có diện mạo thăng hạng.

Theo VTC News, vào tháng 1/2023, tại lễ trao giải VTV Award ‘nữ hoàng nhạc dance’ khiến nhiều khán giả chú ý. Ca sĩ 46 tuổi để tóc ngắn màu khói, make up kỹ lưỡng, đôi môi tều, gương mặt thiếu tự nhiên. Diện mạo mới khiến cô bị nghi can thiệp thẩm mỹ.Dù ghi điểm với vóc dáng nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ nhưng gương mặt của Thu Minh lại kém tự nhiên, biểu cảm khá cứng.

Trở về Việt Nam sau 3 năm định cư ở Singapore, Thu Minh đang tập trung cho các hoạt động nghệ thuật. Qua những bức ảnh được công bố, Thu Minh luôn được nhận xét là ngày càng trẻ đẹp, sành điệu hơn.

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân - Ảnh 1
 

 

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân - Ảnh 2

Dù ghi điểm với vóc dáng nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ nhưng gương mặt của Thu Minh lại kém tự nhiên, biểu cảm khá cứng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, xuất hiện ở vẻ ngoài "không có điểm gì để chê", không ít khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ níu giữ thanh xuân bằng các phương pháp thẩm mỹ.

Tối ngày 11/3, Thu Minh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Giọng ca Đường cong chia sẻ bức hình zoom cận vào nhan sắc U50. Nữ ca sĩ 7x gây bất ngờ với diện mạo khác lạ trên gương mặt.

Người hâm mộ liền rộ nghi vấn Thu Minh đã can thiệp, sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình xinh đẹp và hoàn hảo hơn.

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân - Ảnh 3
Gương mặt nữ ca sĩ khác lạ khiến nhiều người nghi vấn can thiệp thẩm mỹ ở tuổi U50. Ảnh: Internet

Khán giả cho rằng nữ ca sĩ 7x đã "dao kéo" vì xuất hiện với chiếc cằm thon, gò má cao và đôi môi khác lạ.

Ở tuổi 46, Thu Minh được nhận xét có ngoại hình thon gọn, tuy nhiên gương mặt nữ ca sĩ lại có phần thiếu tự nhiên.

Thông tin từ VnExpress, vào năm 2019, Thu Minh từng được cậu học trò Hoàng Thiên Minh Trị - là bác sĩ thẩm mỹ - tự tay trẻ hóa cho mình ngay dịp sinh nhật.

Tại Vietnam Idol năm 2016, Thu Minh chọn Minh Trị vào đội của mình và dẫn dắt anh đến top 7 cuộc thi. Nữ ca sĩ cho biết ngay vòng thử giọng, cô đã ấn tượng và gọi anh là "Bác sĩ tăng động". "Khi ấy Minh Trị là bác sĩ kiêm cố vấn chuyên môn thẩm mỹ nội khoa nhưng lại đam mê ca hát", cô nói. Sau cuộc thi, anh vẫn tiếp tục làm bác sĩ, hiện chăm sóc sắc đẹp cho hàng loạt ngôi sao.

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân - Ảnh 4

 

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân - Ảnh 5

Nhan sắc hiện tại của nữ ca sĩ được khán giả nhận xét đã thay đổi rõ rệt so với quá khứ. Ảnh: Internet

Trong quá khứ, nữ ca sĩ Thu Minh từng vướng nghi vấn phẫu thuật mũi vào năm 2018. Tuy nhiên, giọng ca 7x đã có động thái tự minh oan bằng việc thực hiện hành động vặn vẹo mũi để chứng minh kèm chú thích: "Mũi sửa công nghệ cao... có thể làm đủ trò mà không sợ hư tổn, hàng sau 21 năm vẫn xài tốt...".

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân - Ảnh 6

 

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân - Ảnh 7

Thu Minh từng tự minh oan bằng việc thực hiện hành động vặn vẹo mũi để chứng minh không phẫu thuật mũi. Ảnh: Internet

Khi tham gia chương trình Ca sĩ giấu mặt năm 2018, Thu Minh từng lên tiếng phản bác tin phẫu thuật thẩm mỹ khi Trường Giang trêu đùa cô có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Thậm chí, cô còn nhờ các đồng nghiệp lên tiếng minh oan cùng.

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