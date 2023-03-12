Nghi vấn hậu đám cưới thế kỷ 'Vua cá koi' Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã 'đường ai nấy đi'

Việc kết hôn với "vua cá Koi" tên Thắng Ngô khiến ca sĩ Hà Thanh Xuân vướng loạt lùm xùm. Theo đó, nếu đại gia họ Ngô bị mỉa giàu sang phụ người vợ tào khang thì giọng ca hải ngoại bị nghi là người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ nói trên.

Được dân tình quan tâm sau đám cưới thế kỷ và mối tình mặn nồng bất chấp tuổi tác. Sau khi về chung một nhà, ca sĩ Hà Thanh Xuân và 'vua cá Koi Việt Nam' Thắng Ngô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bỏ qua mọi lời bàn tán, dị nghị trước đó.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái đăng tải ‘Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây’, Vua cá koi” Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã “đường ai nấy đi”

Thời gian đầu, khi bị dân mạng tấn công, chỉ trích, đại gia Thắng Ngô luôn sẵn sàng đáp trả, trong khi đó, Hà Thanh Xuân chọn cách im lặng và chỉ cập nhật cuộc sống, công việc của mình. Bẵng đi một thời gian, cặp đôi trở nên bớt ồn ào hơn, tuy nhiên, mọi cập nhật của cả hai vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Theo ghi nhận, hai người đã xoá những hình ảnh hạnh phúc bên nhau trên Facebook đồng thời huỷ kết bạn.

Hiện “hội những người có niềm tin vào tình yêu” đang rất mong chuyện này sẽ không xảy ra bởi chuyện tình của họ từng đem theo niềm tin và sự ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Ảnh chụp màn hình nghi vấn 'đường ai nấy đi' của cặp đôi “vua cá Koi” và Hà Thanh Xuân

Tháng 5 năm 2022, “vua cá Koi” Ngô Thắng và vợ thứ hai ca sĩ Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới sau vài tháng hẹn hò. Cặp đôi đã phải đối diện với thị phi, nguồn cơn là trước đó chưa lâu, “vua cá Koi” và vợ cũ còn đăng ảnh hạnh phúc.

Sau khi cưới, cặp đôi có vài tháng tận hưởng cảm giác vợ chồng son. Hồi tháng 7/2022, “vua cá Koi” cùng vợ sang Mỹ, giúp vợ chăm sóc cải tạo vườn, chăm chút cho nhà riêng của Hà Thanh Xuân tại Mỹ. Anh tháp tùng vợ đi diễn ở các tiểu bang khác nhau, kè kè không rời nửa bước.

Ở những chuyến công tác sang Thái Lan, Nhật Bản, Hà Thanh Xuân cũng đồng hành. Trang cá nhân của “vua cá Koi”, bên cạnh công việc thì chỉ còn hình ảnh của vợ. Anh khoe vợ suốt, thậm chí có lúc trêu ghẹo vợ, kiểu giơ chiếc túi hiệu lên thắc mắc: “Chiếc túi này không biết nếu chị em mua sẽ dùng để làm gì. Riêng mình thì nhận thấy có thể chứa được 10 trứng cút hoặc 3 trứng gà so”, nhưng vẫn rút hầu bao mua tặng.

“Vua cá Koi” và Hà Thanh Xuân rất mặn nồng. Ảnh: Internet

Từ giữa tháng 12/2022, hai vợ chồng yêu xa. Hà Thanh Xuân dành nhiều thời gian sống ở Mỹ và tập trung vào việc ca hát. Ngô Thắng ủng hộ vợ bằng cách liên tục “quảng bá”, chia sẻ livestream và các kênh MXH của vợ.

“Vua cá Koi” dành nhiều lời ngọt ngào cho “hoàng hậu” mới của mình, khi thì xót xa: “Chỉ vì yêu anh nên em vất vả”, lúc lại ca tụng: “Người phụ nữ yêu công việc và luôn chăm chỉ làm việc như một con tằm”. Có thể thấy, sau gần 1 năm kết hôn, anh vẫn đang lâng lâng trong men say hạnh phúc.