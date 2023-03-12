Mới đây, nghệ sĩ cải lương Tiến Dũng đã phải nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, phải cưa chân.

Theo VietNamNet, nghệ sĩ Tiến Dũng nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khoảng 10 ngày nay.

Ông mắc bệnh tiểu đường nhiều năm. Căn bệnh biến chứng, âm thầm phá hủy nội tạng khiến nghệ sĩ bị viêm đa khớp, viêm thần kinh ngoại biên, đi lại khó khăn.

Năm 2019, Tiến Dũng nghỉ hưu do sức khỏe xuống dốc. Ông nhiều lần ra vào bệnh viện chữa bệnh, lần gần nhất nhập viện cách đây 2 tháng.

Hiện tại, nghệ sĩ nguy kịch. 7 ngày trước, chân trái của ông bị hoại tử, phải làm phẫu thuật cắt đi. Theo ông Thu, nghệ sĩ Tiến Dũng luôn nhắm nghiền mắt nhưng không hôn mê.

Nghệ sĩ Tiến Dũng. Ảnh: Internet

"Mỗi lần vào thăm, tôi luôn nói thì thầm vào tai anh: "Anh Dũng cố gắng vượt qua bệnh tật. Sân khấu cần anh, khán giả chờ đợi anh, tập thể nhà hát đợi anh về diễn Thành phố buổi bình minh".

Nói xong, tay và chân anh có chuyển động nhẹ, đầu anh hơi nghiêng về phía bên phải như nghe được lời tôi nói. Có nghĩa rằng, anh hoàn toàn biết việc mình bị cưa chân và trải qua những đau đớn về thể xác", ông Thu cho hay.

Nghệ sĩ nghỉ hưu tại Nhà hát Trần Hữu Trang năm 2019. Gia đình ông khó khăn. Tiền viện phí hiện là 14 triệu đồng/ngày. Vì thế tập thể Nhà hát Trần Hữu Trang đã quyên góp được 32,5 triệu đồng hỗ trợ ông trị bệnh. Ngoài ra nhà hát cũng nhờ Hội Sân khấu TPHCM giúp đỡ.

Hiện con gái của nghệ sĩ Tiến Dũng chăm sóc ông. Gia đình cũng đang cần sự hỗ trợ để ông vượt qua tình cảnh khó khăn này.

Nghệ sĩ Tiến Dũng theo nghề từ năm 16 tuổi, bắt đầu từ công việc hậu đài ở đoàn Cải lương Sài Gòn 2. Hai năm sau ông đóng trong tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn của đoàn Trúc Giang. Tại đây ông được soạn giả Nam Sơn dạy nghề. Ông từng hoạt động tại các đoàn như: Trùng Dương, An Giang Khánh Hồng, Hồng Nhung… Sau này ông về công tác tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Ông đóng nhiều vai, từng tham gia các vở: Không là cát bụi, Cây sầu riêng trổ bông, Thành phố buổi bình minh…

Những nghệ sĩ từng thân thiết như ruột thịt với Trấn Thành bỗng… “lặn mất tăm” Trúc Nhân, Tuấn Trần, BB Trần và Hải Triều… từng rất thân thiết với Trấn Thành bất ngờ không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội.

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