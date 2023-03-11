Nhạc sĩ “Gánh Hàng Rong” qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư

Hậu trường 11/03/2023 18:30

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng đã qua đời ở tuổi 60 sau thời gian tích cực điều trị căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Thông tin được chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, nhạc sĩ qua đời vào lúc 0 giờ 32 phút ngày 11/3 tại nhà riêng. Em trai ruột của cố nhạc sĩ cho biết hậu sự sẽ được gia đình tổ chức. Được biết, lễ nhập quan diễn ra 10 giờ cùng ngày, động quan lúc 4 giờ 30 phút ngày 13/3, linh cữu sau đó sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Trước khi qua đời, nhạc sĩ Lê Quốc Dũng từng có thời gian điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Ông bị ung thư phổi nhiều năm qua, bệnh đã di căn đến cổ họng và tháng 2 vừa qua, bác sĩ cho ông về vì sức khỏe quá yếu. Khoảng thời gian cuối đời, nhạc sĩ Lê Quốc Dũng được em trai chăm sóc tại nhà riêng ở TP.HCM, mọi sinh hoạt ăn uống đều phụ thuộc vào em trai.

Nhạc sĩ “Gánh Hàng Rong” qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư - Ảnh 1
Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng. Ảnh: Internet

Theo nhạc công, những năm gần đây, anh trai Lê Quốc Dũng vẫn miệt mài sáng tác cho đến khi bệnh ung thư trở nên trầm trọng. Khi bệnh di căn lên họng, ông nói khò khè, không rõ lời. Các sáng tác này vẫn chưa được công bố.

Lê Quốc Dũng sinh năm 1963, là tác giả của nhiều nhạc phẩm như: Gánh hàng rong, Bóng biển, Nụ hôn mùa xuân, Tình băng giá, Tuyệt vời khi có em, Vu vơ, Dẫu tình đã xa, Nắng xuân...

Trong đó, bài Gánh hàng rong viết về phận người mưu sinh ở thành phố lớn nổi tiếng qua giọng của các ca sĩ Phương Thanh, Minh Tuyết, Nhật Tinh Anh, Ngọc Mai, Nguyễn Hồng n...

Cha Quốc Dũng - Quốc Hùng là nhạc công. Do gia đình nghèo khó, ông không muốn 2 con theo nghề. Lê Quốc Dũng phải học lỏm cha dạy học trò hoặc tự mày mò chơi nhạc cụ.

Nhạc sĩ “Gánh Hàng Rong” qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư - Ảnh 2

Hình ảnh bà xã Lý Hải thăm nhạc sĩ Lê Quốc Dũng cách đây 1 tháng. Ảnh: Internet

Ban đầu, ông định làm nhạc công nhưng sau lại mê sáng tác. Nhạc sĩ viết ca khúc đầu tiên Nắng xuân khi mới 17 tuổi.

Ngoài Gánh hàng rong, Lê Quốc Dũng còn có 2 ca khúc nhạc phim nổi tiếng là Bóng biển trong phim truyền hình cùng tên của đạo diễn Xuân Phước và Nữ sinh trong phim truyền hình cùng tên chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

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