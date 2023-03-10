Pha Lê chính thức ly hôn chồng ngoại quốc, lộ thái độ 'mới' hậu ồn ào 'đấu tố'

Trên trang cá nhân người đẹp đăng tải quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa cô và chồng cũ. Cụ thể Pha Lê cho biết: "Hỡi những người thân yêu của tôi ơi, tôi vừa cầm được trên tay tờ giấy quyết định thay đổi cuộc đời. Tôi chính thức độc thân".

Ca sĩ Pha Lê từng gây xôn xao cõi mạng vào cuối tháng 12 năm ngoái. Nguyên nhân khiến nữ ca sĩ được khán giả quan tâm chính là việc cô tố chồng ngoại quốc có hành vi ngoại tình khi cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Ở dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đều hy vọng Pha Lê cùng con gái sẽ có cuộc sống mới đầy hạnh phúc và êm đềm: "Cuối cùng cuộc sống sang trang mới. Chúc hai mẹ con luôn bình an, khỏe mạnh", "Mong chị và bạn Ốc bước sang trang mới hạnh phúc và may mắn chị nhé", "Mong hai mẹ con luôn hạnh phúc vui vẻ"....

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp đã liên tiếp đưa ra bằng chứng, câu chuyện xoay quanh chồng và người thứ ba.

Quyết định thuận tình ly hôn giữa Pha Lê và chồng đã được tòa án công nhận. Ảnh: Internet

Cô tiết lộ thêm: Thời điểm trên, vợ chồng cô chưa ly hôn nhưng người đẹp lựa chọn chia sẻ với báo chí đã "đường ai nấy đi" vì muốn hai bên đều thoải mái hơn trong các mối quan hệ: "Cho nên dù họ sống chung với nhau bấy lâu nay thì tôi cũng hoàn toàn không ghen tuông hay gây khó dễ gì cả".

Được biết đến từ cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, bằng giọng hát nội lực, truyền cảm, Pha Lê dần chứng minh năng lực bản thân sau những bài hát và cuộc thi lớn nhỏ. Tuy nhiên khi nhắc đến Pha Lê, người ta lại nhớ nhiều hơn đến hàng loạt scandal tình ái của cô. Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của Pha Lê lại chẳng được như mong đợi.

Pha Lê ly hôn. Ảnh: Internet

Sau khi chia tay, giọng ca sinh năm 1987 cho biết vì từ đầu cô đã độc lập kinh tế nên vấn đề phân chia tài sản không xảy ra tranh chấp, bản thân cô đủ khả năng nuôi con.

Pha Lê cũng tâm sự rằng họ đã cho nhau thời gian để hàn gắn nhưng không có kết quả. Dù chia tay nhưng cô và chồng cũ sẽ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết để cùng nhau nuôi dạy con gái.

Ca sĩ Pha Lê kết hôn với ông xã Emmanuel Shin, người Hàn Quốc vào cuối tháng 7.2020. Anh từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và làm giám đốc một công ty tại Việt Nam. Đầu tháng 10.2020, Pha Lê và Emmanuel Shin đón con gái đầu lòng. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân. Chính vì thế, chuyện chia tay giữa Pha Lê và chồng khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ cô cảm thấy tiếc nuối.