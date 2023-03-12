Bình Tinh xúc động gửi lời cảm tạ hậu tang lễ của NSƯT Vũ Linh, thành kính tri ân nhiều khán giả

Hậu trường 12/03/2023 09:54

Bình Tinh xúc động gửi lời cảm ơn và mong mọi người bỏ qua những thiếu sót xảy ra trong thời gian diễn ra tang lễ của NSƯT Vũ Linh.

Mới đây trên tài khoản cá nhân, Bình Tinh đã công khai xin lỗi và gửi lời cảm tạ hậu tang lễ của NSƯT Vũ Linh. Cô cho biết gia đình cố nghệ sĩ đã nhận được nhiều tình cảm ấm áp từ đông đảo khán giả, đồng nghiệp dành cho bố nuôi.

 

Cụ thể Bình Tinh cho biết: "Gia đình NSƯT Vũ Linh xin gửi lời cảm tạ. Kính thưa Quý cơ quan, Ban ngành đoàn thể các địa phương, Quý đồng nghiệp trong và ngoài nước, Quý khán giả ân nhân kính mến. Kính thưa quý ông bà, các bác, các cô chú, chị em bạn bè xóm giềng gần xa của cha, anh, bác, chú, cậu của chúng tôi là NSƯT Vũ Linh. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, và dù được các y, bác sĩ các bệnh viện tận tình cứu chữa. Nhưng vì bệnh quá nặng nên cha, anh, bác, chú, cậu của chúng tôi là NSƯT Vũ Linh đã tạ thế lúc 12 giờ 30 phút ngày 05 tháng 03 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Sự ra đi của cha, anh, bác, chú, cậu chúng tôi là một sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được trong đời sống tình cảm và về mọi phương diện của đại gia đình chúng tôi.

Bình Tinh xúc động gửi lời cảm tạ hậu tang lễ của NSƯT Vũ Linh, thành kính tri ân nhiều khán giả - Ảnh 1

Bình Tinh chịu tang trong tang lễ của NSƯT Vũ Linh. Ảnh: Internet

Cô cho biết gia đình đã đón nhận được nhiều tình cảm chân thành từ các đồng nghiệp của NSƯT Vũ Linh ở trong lẫn ngoài nước, vì tất cả đã đến thắp hương tỏ lòng thương tiếc hoặc gửi vòng hoa đến viếng thay cho lời từ biệt cuối cùng: "Từ khi NSƯT Vũ Linh lâm bệnh đến tận những giờ phút cuối cùng và trong cả những ngày diễn ra tang lễ, đã luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc rất tận tình của các y bác sĩ các bệnh viện, sự giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ chính quyền địa phương, khu phố. Nhất là lực lượng an ninh trật tự của phường, quận đã túc trực suốt ngày đêm giữ gìn an ninh, trật tự để tang lễ được diễn ra bình yên và trang trọng".

Cuối cùng Bình Tinh thay mặt gia đình cố nghệ sĩ mong mọi người thông cảm và bỏ qua mọi thiếu sót trong quá trình tổ chức tang lễ cho cố NSƯT Vũ Linh: "Chúng tôi cũng không làm sao nói hết lòng biết ơn và sự mến trọng đối với quý khán giả nhiều thế hệ và từ nhiều nơi đã tìm về, dù chỉ đứng từ xa chắp tay tiễn biệt người đã khuất, gia đình đã cố gắng sắp xếp để quý khán giả được tuần tự vào thắp hương trước linh cửu, nhưng cũng không thể nào đáp ứng được hết …. Kính thưa quý vị, trong những ngày diễn ra tang lễ, mặc dù đã tính toán, phân công thật chu đáo, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót trong việc đón tiếp. Chúng tôi rất mong tất cả quý vị hết sức thông cảm và bỏ qua cho. Thay mặt gia đình gồm các em, con, cháu của NSƯT Vũ Linh. Thành kính tri ân".

Bình Tinh xúc động gửi lời cảm tạ hậu tang lễ của NSƯT Vũ Linh, thành kính tri ân nhiều khán giả - Ảnh 2
Những người con của nghệ sĩ Vũ Linh trong tang lễ. Ảnh: Internet

NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10-12-1958). Trước đó, gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát. 

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5-3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua. Gia đình cho biết sẽ an táng ông tại nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ.

NSƯT Vũ Linh được khán giả biết đến qua nhiều vở diễn như: "Hòn vọng phu"; "Giũ áo bụi đời"; "Bức ngôn đồ Đại Việt"; "Cô đào hát"; "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"; "Giang sơn mỹ nhân"... Ông được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn được thể loại tâm lý xã hội, vừa diễn xuất sắc thể loại tuồng cổ.

Bình Tinh xúc động gửi lời cảm tạ hậu tang lễ của NSƯT Vũ Linh, thành kính tri ân nhiều khán giả - Ảnh 3
Tang lễ NSƯT Vũ Linh diễn ra trang trọng. Ảnh: Internet

Ông xuất thân trong gia đình nghèo nên việc học hành dang dở, năm 13 tuổi, gia đình cho ông học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi lưu diễn ở các tỉnh, một thời gian sau thì về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Trên sân khấu này, ông gặp được nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan, hai người thầy đã dạy cho ông nhiều bài học kinh nghiệm trong diễn xuất.

Ông đã từng cộng tác với những đoàn hát như: Khánh Hồng An Giang, Thiên Nga, Sơn Minh, Trần Hữu Trang, Sông Bé II, Minh Tơ, Huỳnh Long,... Năm 1981, ông tham gia hai đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long, tạo được dấu ấn đẹp với thể loại cải lương tuồng cổ. Năm 1983, ông theo hợp tác với gánh Lâm Đồng đi lưu diễn các tỉnh. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2 và chính năm này ông thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm trong nghề.

Tang lễ NSƯT Vũ Linh diễn ra tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Nhiều nghệ sĩ gửi vòng hoa đến để chia buồn cùng gia đình. Từ tối 5/3, nhiều nghệ sĩ thân thiết như NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Ngọc Huyền, nghệ sĩ Thanh Hằng, NSND Lệ Thủy, NSND Hồng Vân, NSND Kim Cương, tài tử điện ảnh Thương Tín... đến chia buồn, không giấu được xúc động khi thấy người đồng nghiệp trên sân khấu ra đi vì bạo bệnh.

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