NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm

Hậu trường 07/03/2023 19:34

Shark Bình và diễn viên Phương Oanh mới đây đã cùng nhau đến thăm NSND Công Lý tại nhà riêng của của anh.

Tối muộn 6/3, chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ câu chuyện Phương Oanh cùng Shark Bình đến thăm, kèm dòng trạng thái: "Phương Oanh mang xôi cốm tự nấu đến cho 'bố' Công Lý". Qua đó, netizen càng thêm ngưỡng mộ tình đồng nghiệp đẹp giữa Công Lý - Phương Oanh.

NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm - Ảnh 1

Đáng chú ý, Phương Oanh cũng mang đồ đôi với Shark Bình, thể hiện tình cảm vẫn mặn nồng sau bao sóng gió. Cặp đôi vẫn luôn sánh đôi ở mọi hoạt động, mặc kệ những ồn ào xung quanh cuộc tình này để chứng minh sự nghiêm túc hai người dành cho nhau.

Nữ diễn viên Phương Oanh từng có cơ hội đóng chung với NSND Công Lý trong nhiều dự án phim. Gần đây nhất, cả hai vào vai bố con trong “Hương vị tình thân” và lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Sau bộ phim, Phương Oanh vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên thăm hỏi nghệ sĩ Công Lý.

NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm - Ảnh 2

NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm - Ảnh 3

Ngồi cạnh Phương Oanh, Shark Bình liên tục hỗ trợ bạn gái xếp quà lên bàn với vẻ mặt vui tươi. Nhìn khung cảnh này, nhiều khán giả phải thốt lên rằng trông không khác nào con gái dẫn con rể về ra mắt bố vợ tương lai.

Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Công Lý cũng hào hứng khoe ảnh chụp cùng “con gái” Phương Oanh sau chuyến thăm nhà với dòng chia sẻ: “Con gái sang chơi”. Bà xã Công Lý còn khoe ảnh nam nghệ sĩ ăn hết nửa gói xôi to do Phương Oanh mang đến.

NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm - Ảnh 4

Nghệ sĩ Công Lý vừa trở về Việt Nam sau chuyến khám chữa bệnh lần thứ 3 tại Nhật Bản. Tháng 12/2022, Công Lý và vợ là Ngọc Hà cũng đã đi khám bệnh và được tiên lượng tốt. Vợ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Thực sự anh Lý đi Nhật không phải du lịch sung sướng như một số người nghĩ đâu. May mắn là anh được trời thương, gặp được quý nhân để có cơ duyên được sang Nhật, dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh. Theo bác sĩ Nhật đánh giá thì tiên lượng tốt".

Cách nhau 15 tuổi, NSND Công Lý và vợ trẻ gọi nhau bằng cách kì lạ: ‘Em bé, Lý già’

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Dù cách biệt tuổi tác, song, khi về chung nhà, cặp đôi Công Lý và Ngọc Hà vẫn rất mặn nồng, nhận được nhiều sự quan tâm của người theo dõi.

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Từ khóa:   NSND Công Lý Shark Bình Phương Oanh diễn viên Phương Oanh

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