Vừa qua, tại Táo Quân 2023, dù nam nghệ sĩ Công Lý xuất hiện trở lại chớp nhoáng trên sân khấu nhưng đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Sau thời gian dài miệt mài chữa bệnh, tình hình sức khoẻ của NSND Công Lý đã có nhiều tiến triển tích cực khiến người hâm mộ cũng vui mừng không kém. Vừa qua, tại Táo Quân 2023, dù nam nghệ sĩ xuất hiện trở lại chớp nhoáng trên sân khấu nhưng đó cũng là một tín hiệu tốt. Sau thời gian dài miệt mài chữa bệnh, tình hình sức khoẻ của NSND Công Lý đã có nhiều tiến triển tích cực khiến người hâm mộ cũng vui mừng không kém - Ảnh: Internet Bên cạnh sự vui mừng khôn xiết, mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý đã có chia sẻ xúc động khi gặp một hoàn cảnh tương tự như mình. Cụ thể, cô đã gửi một chút tấm lòng hỗ trợ, động viên tới gia đình cùng hoàn cảnh chăm sóc chồng đột quỵ mà mình từng trải qua.

Ngọc Hà viết: "Mình đã và trong hoàn cảnh khó khăn nên hiểu. Khi có người trong gia đình đột quỵ khổ như thế nào. Khổ từ tinh thần đến vật chất. Thực sự, nếu có người đột quỵ thì không biết bao tiền cho đủ, không biết bao tiền cho lại để cứu sống, xong là cứu chữa một con người. Ngọc Hà viết: "Mình đã và trong hoàn cảnh khó khăn nên hiểu. Khi có người trong gia đình đột quỵ khổ như thế nào. Khổ từ tinh thần đến vật chất" - Ảnh: Internet Thậm chí, thời điểm cứu chữa cho anh Lý, nhiều người còn Hoài Nghi và thắc mắc, sao lại tốn đến thế, tại sao lại từng đó cơ à? Nghĩ lại, mình cũng liều thật! Nhưng hoàn cảnh buộc mình phải cố gắng. Nếu yếu đuối, lo sợ thì không biết tương lai đi về đâu. Ngày hôm nay, anh Lý vẫn còn yếu nhưng để được như bây giờ vẫn là “tỳ tích. Hôm nay, đọc bài hoàn cảnh của anh chị, một cũng có một chút tấm lòng gửi tặng. Dù cuộc sống của mình cũng chả dư dả. Vẫn mong, cuộc sống này sẽ không còn nhiều khổ đau, bất hạnh đến cùng cực".

Những dòng chia sẻ của bà xã NSND Công Lý đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và chạm tới trái tim đồng cảm của nhiều người - Ảnh: Internet Những dòng chia sẻ của bà xã NSND Công Lý đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và chạm tới trái tim đồng cảm của nhiều người. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời động viên cho gia đình nhỏ của cô sớm vượt qua được khó khăn.

NSND Công Lý tiếp tục qua Nhật chữa bệnh, được vợ trẻ ân cần chăm sóc Người hâm mộ đều gửi lời chúc sức khỏe tới NSND Công Lý và hi vọng anh sẽ sớm trở lại với những vai diễn dài hơi.

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