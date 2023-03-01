Sau thời gian dài đồng hành cùng chồng vượt qua bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý nghẹn ngào thổ lộ 'khổ từ tinh thần đến vật chất' khiến ai nấy cũng đồng cảm

Hậu trường 01/03/2023 11:38

Vừa qua, tại Táo Quân 2023, dù nam nghệ sĩ Công Lý xuất hiện trở lại chớp nhoáng trên sân khấu nhưng đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Sau thời gian dài miệt mài chữa bệnh, tình hình sức khoẻ của NSND Công Lý đã có nhiều tiến triển tích cực khiến người hâm mộ cũng vui mừng không kém. Vừa qua, tại Táo Quân 2023, dù nam nghệ sĩ xuất hiện trở lại chớp nhoáng trên sân khấu nhưng đó cũng là một tín hiệu tốt.

Sau thời gian dài đồng hành cùng chồng vượt qua bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý nghẹn ngào thổ lộ 'khổ từ tinh thần đến vật chất' khiến ai nấy cũng đồng cảm - Ảnh 1
Sau thời gian dài miệt mài chữa bệnh, tình hình sức khoẻ của NSND Công Lý đã có nhiều tiến triển tích cực khiến người hâm mộ cũng vui mừng không kém - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự vui mừng khôn xiết, mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý đã có chia sẻ xúc động khi gặp một hoàn cảnh tương tự như mình. Cụ thể, cô đã gửi một chút tấm lòng hỗ trợ, động viên tới gia đình cùng hoàn cảnh chăm sóc chồng đột quỵ mà mình từng trải qua.

Ngọc Hà viết: "Mình đã và trong hoàn cảnh khó khăn nên hiểu. Khi có người trong gia đình đột quỵ khổ như thế nào. Khổ từ tinh thần đến vật chất. Thực sự, nếu có người đột quỵ thì không biết bao tiền cho đủ, không biết bao tiền cho lại để cứu sống, xong là cứu chữa một con người. 

Sau thời gian dài đồng hành cùng chồng vượt qua bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý nghẹn ngào thổ lộ 'khổ từ tinh thần đến vật chất' khiến ai nấy cũng đồng cảm - Ảnh 2
Ngọc Hà viết: "Mình đã và trong hoàn cảnh khó khăn nên hiểu. Khi có người trong gia đình đột quỵ khổ như thế nào. Khổ từ tinh thần đến vật chất" - Ảnh: Internet

Thậm chí, thời điểm cứu chữa cho anh Lý, nhiều người còn Hoài Nghi và thắc mắc, sao lại tốn đến thế, tại sao lại từng đó cơ à? Nghĩ lại, mình cũng liều thật! Nhưng hoàn cảnh buộc mình phải cố gắng. Nếu yếu đuối, lo sợ thì không biết tương lai đi về đâu. Ngày hôm nay, anh Lý vẫn còn yếu nhưng để được như bây giờ vẫn là “tỳ tích. Hôm nay, đọc bài hoàn cảnh của anh chị, một cũng có một chút tấm lòng gửi tặng. Dù cuộc sống của mình cũng chả dư dả. Vẫn mong, cuộc sống này sẽ không còn nhiều khổ đau, bất hạnh đến cùng cực".

Sau thời gian dài đồng hành cùng chồng vượt qua bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý nghẹn ngào thổ lộ 'khổ từ tinh thần đến vật chất' khiến ai nấy cũng đồng cảm - Ảnh 3
Những dòng chia sẻ của bà xã NSND Công Lý đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và chạm tới trái tim đồng cảm của nhiều người - Ảnh: Internet

Những dòng chia sẻ của bà xã NSND Công Lý đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và chạm tới trái tim đồng cảm của nhiều người. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời động viên cho gia đình nhỏ của cô sớm vượt qua được khó khăn.

NSND Công Lý tiếp tục qua Nhật chữa bệnh, được vợ trẻ ân cần chăm sóc

NSND Công Lý tiếp tục qua Nhật chữa bệnh, được vợ trẻ ân cần chăm sóc

Người hâm mộ đều gửi lời chúc sức khỏe tới NSND Công Lý và hi vọng anh sẽ sớm trở lại với những vai diễn dài hơi.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Lý NSND Công Lý bị bệnh NSND Công Lý

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 33 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 43 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 19 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang