NSND Công Lý tiếp tục qua Nhật chữa bệnh, được vợ trẻ ân cần chăm sóc

Hậu trường 24/02/2023 09:46

Người hâm mộ đều gửi lời chúc sức khỏe tới NSND Công Lý và hi vọng anh sẽ sớm trở lại với những vai diễn dài hơi.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý - Ngọc Hà - đăng ảnh chụp ở Nhật Bản. Chị đưa ông xã Công Lý đi chữa bệnh.  

NSND Công Lý tiếp tục qua Nhật chữa bệnh, được vợ trẻ ân cần chăm sóc - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Công Lý tại Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Chị Ngọc Hà tiết lộ với trên báo Dân Trí: "Lần này sang Nhật, tôi đã bớt lo hơn vì anh Lý được một số anh chị em người Việt hỗ trợ trong phiên dịch và đưa đi một số nơi tham quan. Sức khỏe của anh Lý cũng tốt lên, ăn ngủ tốt".

Chuyến đi lần này của vợ chồng NSND Công Lý kéo dài 8 ngày tại xứ sở mặt trời mọc. Dưới bài đăng của cả hai, người hâm mộ đều gửi lời chúc sức khỏe tới NSND Công Lý và hi vọng anh sẽ sớm trở lại với những vai diễn dài hơi.

Trước đó, quản lý cho biết NSND Công Lý đã trải qua hai đợt điều trị ở Nhật. Theo đó, Công Lý được hỗ trợ để sang điều trị, chứ chỉ với kinh phí của gia đình thì không kham nổi.

NSND Công Lý tiếp tục qua Nhật chữa bệnh, được vợ trẻ ân cần chăm sóc - Ảnh 2

Tháng 7/2021, nam nghệ sĩ bị đột quỵ và phải nằm viện nhiều tháng. Sau khi vượt qua cơn nguy hiểm và được gia đình hỗ trợ điều trị bệnh, hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo chị Ngọc Hà, "sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích".

Tín hiệu vui nhất là nam diễn viên đã bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tuy thời lượng lên sóng của những vai diễn khá ngắn nhưng hầu hết người hâm mộ đều xúc động khi nhìn thấy "thần tượng" của mình.

Thời gian gần đây, Công Lý trở lại với phim ảnh, đảm nhận vai diễn nhỏ trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Và mới nhất là chương trình Táo quân 2023. Khi đó dù sức khỏe chưa đảm bảo song anh vẫn gây ấn tượng bởi nét diễn hài hước, tự nhiên. 

Từng "vắng mặt" trong chương trình Gặp nhau cuối năm 2022, sự xuất hiện của Công Lý trong Táo quân năm nay đã trở thành điểm nhấn của chương trình. Tuy thời gian tham gia không dài nhưng nam diễn viên đã mang đến chương trình những câu nói quen thuộc gắn liền với hình ảnh của Cô Đẩu như: "Con điên", "của nợ"...

NSND Công Lý (SN 1973) được khán giả "nhớ mặt" qua vai diễn Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Anh cũng thử thách mình qua nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim truyền hình như Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hướng dương ngược nắng…

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Từ khóa:   NSND Công Lý bà xã NSND Công Lý showbiz Việt

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