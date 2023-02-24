Dương Cẩm Lynh bất ngờ thông báo 'tin vui' sau ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng

Hậu trường 24/02/2023 06:14

Sau thời gian cật lực kiếm tiền trả nợ, Dương Cẩm Lynh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh đã livestream giao lưu với người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết cô đang bị mất giọng, hụt hơi vì bệnh 1 tuần chưa khỏi. Dung nhan của người đẹp 8X cũng tiều tụy hơn. Dù vẫn còn mệt, nói không ra tiếng nhưng vì có tin vui nên cô muốn chia sẻ với khán giả.

Cụ thể, Dương Cẩm Lynh thông báo đã lấy lại được trang Facebook cá nhân sau một thời gian không đăng nhập được. Cô nói: "Khoảng 2 tháng nay, bạn bè gần xa, bạn bè trong nghề đều không thể liên hệ được với Dương Cẩm Lynh. Hôm nay mình mới chính thức lấy lại tài khoản được. Giờ mình đã tìm được cách bảo mật thông tin để không bị mất tài khoản nữa".

Dương Cẩm Lynh bất ngờ thông báo 'tin vui' sau ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng - Ảnh 1
Dương Cẩm Lynh bất ngờ thông báo 'tin vui' sau ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng - Ảnh 2
Dương Cẩm Lynh bất ngờ thông báo 'tin vui' sau ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng - Ảnh 3
Dương Cẩm Lynh trên sóng livestream mới đây. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, diễn viên Ngõ vắng gửi lời cảm ơn vì những tin nhắn hỏi thăm, lo lắng của bạn bè và người hâm mộ. "Hiện tại, mọi thứ cũng đã ổn, mình đã đi làm lại rồi. Những chuyện không phải hay phải gì đó thì giờ đã êm xuôi rồi, mọi người cứ yên tâm", Dương Cẩm Lynh bày tỏ.

Tuy nhiên, điều dân mạng quan tâm chính là sức khỏe của người đẹp quê Đồng Nai. Thấy thần tượng lộ vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi, nhiều bình luận khuyên cô nàng cần phải dành thời gian nghỉ ngơi. Dương Cẩm Lynh cho biết hiện tại cô ngủ đủ giấc và "có da có thịt" hơn lúc trước.

"Trời ơi hôm nay mặt vậy mà mọi người kêu xuống sắc quá rồi. Vậy là bạn chưa nhìn thấy Lynh thời điểm trước Tết rồi, lúc đó còn xuống sắc hơn nữa. Những ngày qua Lynh còn được ngủ nghỉ là Lynh đỡ lắm rồi. Thần thái vẫn là quan trọng nhất chứ không quan trọng xấu đẹp đúng không mọi người?", nữ diễn viên nói. Cô cũng chỉnh filter để sắc mặt tươi hơn.

Dương Cẩm Lynh bất ngờ thông báo 'tin vui' sau ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng - Ảnh 4

Dương Cẩm Lynh là nữ diễn viên kiêm MC. Sở hữu gương mặt khả ái, cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và lọt Top 22 Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong 2000. Người đẹp được khán giả biết tới qua một số phim truyền hình như Tiệm ăn dì ghẻ, Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Mặt nạ máu.

Dương Cẩm Lynh từng trải qua một thời gian vắng bóng tại showbiz vì sinh con thứ 2. Được biết giai đoạn này cô không có thu nhập và phụ thuộc kinh tế vào bạn trai. Khi mối tình này tan vỡ, Dương Cẩm Lynh trắng tay và phải nuôi con nhỏ. Trước đó, cô có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với nhà sản xuất phim Anh Khoa và có 1 con chung. Làm ăn không thuận lợi, tình cảm cũng lận đận, người đẹp dần bị cuốn vào số nợ lớn.

Sau lùm xùm bị chủ nợ chặn đường, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt vai diễn. Tổng thiệt hại lên đến gần 200 triệu đồng. Hiện tại, Dương Cẩm Lynh tiết lộ nợ tổng cộng gần 6 tỷ đồng.

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