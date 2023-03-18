Sướng như bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng, tháng nhận sương sương 100 triệu: Thản nhiên ngồi làm móng nhìn chủ chăm con, sắm xế hộp tiền tỷ

Tuy nhiên, với con số cao ngất ngưỡng như thế, các bậc phụ huynh này cũng đặt ra điều kiện khắt khe dành cho các bảo mẫu. Bù lại những chính sách ưu đãi dành cho người giúp việc gia đình, bảo mẫu của các con rất tốt giúp họ yên tâm ở lại làm lâu năm mà yêu mến con của chủ như chính con của mình.

Trong những gia đình bận rộn, thuê bảo mẫu trở thành nhu cầu cần thiết giúp bố mẹ cân đối thời gian dành cho công việc và con cái. Những ông bố bà mẹ có điều kiện về tài chính không ngại chi mạnh để mang đến cho con sự chăm sóc tốt nhất, có người không ngại chi đến 100 triệu đồng/ tháng cho việc thuê “vú nuôi”. Trong số đó, có thể kể đến một số ông bố bà mẹ “đại gia” như "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng .

Nổi danh với tên gọi là "nữ đại gia quận 7", bà mẹ 3 con nổi tiếng trong việc “chi mạnh” để thuê bảo mẫu cho các con. Vì có 3 cô con gái nhỏ nên Đoàn Di Băng đã thuê hẳn 3 bảo mẫu riêng cho từng bé (Hana, Yuki và Bing Bing).

Đó là những gì có lẽ được miêu tả với gia đình nữ đại gia nhà 400 tỷ Đoàn Di Băng và ông xã Quốc Vũ. Lâu nay gia đình này đã luôn nổi tiếng và được nhiều người quý mến vì cách hành xử, đối đãi với người làm trong gia đình rất tốt

Trong một chia sẻ hiếm hoi, đại gia Quốc Vũ từng cho biết trung bình mỗi tháng gia đình anh sẽ phải chi trả khoảng 100 triệu đồng cho 3 bảo mẫu. Đoàn Di Băng cũng có lần nói kĩ hơn rằng riêng với bảo mẫu Thiên Kim trước kia là 80 triệu đồng nhưng những ngày dịch, các con ở nhà nhiều nên đã tăng lên 120 triệu đồng/tháng.

Trước đó bà vú là Thiên Kim đã chia sẻ hình ảnh chiếc xe hơi tiền tỷ mới cứng kèm lời cảm ơn: "Thành quả của cô bé bán hàng đầy tâm huyết. Cảm thấy thật may mắn vì luôn có anh chị Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng và BB yêu thương, hỗ trợ. Tự hứa với lòng năm sau thành quả lớn hơn cho giang hồ nể ạ".

Vú nuôi siêu VIP nhà Di Băng - Thiên Kim.

Ngay sau đó, Đoàn Di Băng cũng chia sẻ lại bức ảnh chiếc xe trên mạng xã hội để chúc mừng vú em nhà mình. Cô viết: "Dạ bà vú nhà em. Đâu cần chủ tịch chủ ơ. Bà vú thôi cũng mua xe hơi được dị". Một chiếc xe hơi sang là món đồ có giá trị cực kì lớn mà không phải người nào cũng dễ dàng có được. Thế mói thấy người giúp việc nhà Đoàn Di Băng được trả lương hậu hĩnh và đối xử tốt như thế nào.

Bà vú siêu VIP Thiên Kimc nhà Đoàn Di Băng mới tậu xế hộp tiền tỉ. Ảnh: FB Thiên Kim

Không những lương cao, các bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng còn được đãi ngộ như người thân trong gia đình. Các bà vú cũng được đi lại bằng siêu xe, ở khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng gia đình Di Băng mỗi lần đi du lịch. Thậm chí, con cái của các bảo mẫu cũng được tạo điều kiện làm việc, thu nhập ổn định để các vú toàn tâm toàn ý lo công việc của chủ nhà.

Trong mùa dich, vợ chồng Đoàn Di Băng còn thuê hẳn cả salon tóc về nhà để làm đẹp cho các “vú em”.

Khi cho các con đi du lịch, bảo mẫu cũng được đi theo.

Đoàn Di Băng Không ngại chia sẻ món ăn quý giá cùng với các bà vú.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho Đoàn Di Băng là một người chủ rất có tâm, trả lương cao lại còn sẵn sàng thuê người về làm đẹp cho bảo mẫu còn bản thân thì ứng phó linh hoạt, chăm con khi bảo mẫu bận.

Nữ đại gia không ngại chăm con cho vú em làm đẹp.

Cũng nhờ thế mà trông bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng sang chảnh hơn những bảo mẫu gia đình bình thường khác "Mấy bà vú nhà chị nhìn sang trọng ghê"; "Chủ xịn vú cũng sang theo"; "Ui trời bà vú tướng làm móng. Vú nhà đại gia tướng ngồi cũng phải khác"... là những bình luận của cư dân mạng dành cho bài đăng của bà mẹ 3 con.

Bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng thường xuyên được đi du lịch hạng sang. FB Đoàn Di Băng

Có thể thấy, các “bà vú phải ở bên cạnh chăm sóc các con gái của Di Băng trong hầu hết thời gian. Về học vấn, đa số các bảo mẫu đều biết và giỏi tiếng Anh, nhờ đó có thể dạy và trò chuyện với con gái của cô bằng tiếng Anh.

Quả thật làm giúp việc nhà Đoàn Di Băng cũng thật khác biệt.

Bên cạnh đó, có thể thấy độ tuổi của các bảo mẫu này cũng còn khá trẻ. Đoàn Di Băng cho biết lý do cô thuê các bảo mẫu trẻ là để dễ dàng trò chuyện và nắm bắt tâm lý của các con tốt hơn các bảo mẫu lớn tuổi.

Hai vợ chồng Đoàn Di Băng luôn đối đãi hết lòng với những người giúp việc. Điều này là một cách làm vừa khéo léo vừa tình cảm bởi khi được đối xử tốt thì chắc chắn những người giúp việc cũng sẽ làm tốt nhất công việc của mình. Không những thế, hầu hết vú nuôi đều sống chung với gia đình nên điều đó sẽ giúp cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt là những em bé nhỏ sẽ nhận được đầy đủ tình thương từ cả ba mẹ và những vú nuôi như vậy sẽ có thể phát triển tốt hơn.