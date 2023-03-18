Cô gái ở Hà Nội bức xúc khi bị hình ảnh gán ghép là 1 trong 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị tạm giữ vì xách tay hơn 11kg thuốc lắc và ma túy từ Pháp về.

Mới đây, vụ việc 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị điều tra vì xách 11,3 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cũng từ vụ việc này, theo thông tin báo Thanh Niên, chị Nguyễn Bảo Châu (26 tuổi, ở Hà Nội gặp những rắc rối không đáng có. Theo đó, chị bị nhiều người lấy hình ảnh và cho rằng cô chính là người xách ma túy từ Pháp về và đang bị tạm giữ để điều tra. Chị cho biết đây là những hình ảnh cá nhân của chị trong trang phục nhân viên hàng không và trong những chuyến du lịch trước đây.

Bảo Châu cho biết hình ảnh cá nhân của chị bị sử dụng gán ghép với vụ tiếp viên hàng không đang gây xôn xao dư luận Chia sẻ với báo Thanh Niên, chị Châu cho biết, lúc đầu khi biết hình ảnh cá nhân bị đăng tải lên mạng xã hội với mục đích câu view, chị không quan tâm vì đây không phải là lần đầu tiên chị gặp phải trường hợp như vậy. Tuy nhiên, vụ tiếp viên hàng không đang gây xôn xao dư luận nên người thân, bạn bè hỏi thăm chị liên tục, chị thấy cần phải lên tiếng đính chính. Qua sự việc này, chị Châu mong muốn cư dân mạng có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, tránh nhận nhầm người và chia sẻ những thông tin thất thiệt về cô.

Chị Châu bị người khác lấy hình ảnh của mình (bên trái) và cho rằng cô chílà nữ tiếp viên (bên phải) đang vướng vào lùm xùm xách ma túy. Trong khi đó, chị Châu không làm tiếp viên hàng không Cũng theo cô gái 9X, chị không phải là tiếp viên hàng không. Chị làm nhân viên mặt đất của một hãng hàng không được 3 năm và mới nghỉ việc cách đây không lâu. Những hình ảnh bị lấy cắp và đăng tải lên mạng xã hội được chị chụp từ năm 2020. Hiện, chị đang đi du lịch cùng gia đình. "Facebook cá nhân mình cũng bị mất 3 năm nay, mới lấy lại được mấy hôm. Mình mong các trang không lấy hình mình đăng và chia sẻ nữa vì mình không liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không những ngày qua. Mình không muốn người thân, bạn bè thấy những hình ảnh đăng tải với thông tin không chính xác", chị bức xúc. Chị Bảo Châu hiện đang đi du lịch cùng gia đình Bài đăng của chị Châu hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

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