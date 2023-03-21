Chia tay cơ trưởng, nữ tiếp viên trưởng hàng không nên duyên với giám đốc Tây, nghỉ việc sinh 2 con

Ngay tại thời điểm đó, anh Milan đã cảm mến cô gái Việt xinh xắn và có nhắn tin làm quen trên mạng xã hội nhưng chị Phương Thanh không đọc được do tin nhắn rơi vào mục tin nhắn chờ. Anh chị gặp nhau trên một chuyến bay định mệnh, mất liên lạc 3 năm mới gặp lại, yêu xa và quyết định về chung một nhà khi có con gái đầu lòng. Hiện tại, sau 3 năm kết hôn, cặp đôi đã có 2 người con "đủ nếp, đủ tẻ" là bé Nila Bùi và bé John Bùi. Cả gia đình sống ở Campuchia - nơi anh Milan làm việc.

Chị Bùi Thị Phương Thanh (sinh năm 1992, Thái Bình) từng là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không có tiếng tại Việt Nam. Khoảng 8-9 năm về trước, chị lần đầu gặp ông xã Milan Trnka (sinh năm 1983, Cộng hoà Séc) trên chuyến bay mà chị đang làm việc.

Sau khi chia tay cơ trưởng, chị Phương Thanh mới bất ngờ đọc được những tin nhắn mà anh Milan đã nhắn cho chị từ rất lâu. Nhớ tới vị khách hàng đặc biệt trên chuyến bay chị từng bay, chị Phương Thanh cũng nhắn lại giao tiếp thông thường. Chị không ngờ, câu chuyện tình yêu, mối lương duyên của hai người bắt đầu từ đó.

Thời điểm sau đó, chị Phương Thanh có mối quan hệ yêu đương với cơ trưởng cùng công ty hàng không nhưng sau đó cả hai cũng chia tay.

Mỗi người hy sinh một chút, anh từ bỏ cuộc sống độc thân, chị tạm xa quê hương và công việc yêu thích để vun đắp tổ ấm nhỏ chính là câu chuyện của gia đình vợ Việt chồng Tây được nhiều người ngưỡng mộ trên Tiktok thời gian gần đây.

Quyết định tiến tới hôn nhân theo "vạn sự tuỳ duyên", chị Thanh và anh Milan có đám cưới đẹp như mơ ở Việt Nam.

Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, chị đã dẫn anh về gặp ba mẹ, anh cũng xin phép dẫn mình về Cộng hoà Séc để ra mắt gia đình. Sau lần gặp đó, ba mẹ chị không phản đối gì cả vì ba mẹ biết tính chất công việc mình làm trong môi trường quốc tế. Ba mẹ chỉ quan tâm đến "tư cách và bản lĩnh" của một người đàn ông nên rất ủng hộ chuyện tình này.

Và sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng Nila Bùi chính là sợi dây kéo hai bố mẹ lại với nhau.

Còn về phía gia đình anh thì mọi người cũng rất yêu mến mình ngay lần gặp đầu tiên. Mẹ anh là người viết thư mời để mình lấy được visa một cách dễ dàng nhất. Bà cũng là người khuyên anh nên cầu hôn mình khi hai đứa đi du lịch tại thành Rome - Ý nhưng tiếc là anh không làm theo.

Và sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng Nila Bùi chính là sợi dây kéo hai bố mẹ lại với nhau. Cả hai quyết định làm đám cưới với sự xuất hiện của đôi bên gia đình khi con gái hình thành trong bụng được 4 tháng. Chị vẫn nhớ thời điểm đó, mình đang là tiếp viên trưởng, phải thực hiện 4 chuyến bay buổi sáng.

Để đón nhận thiên chức làm mẹ, chị Thanh quyết định gác lại đam mê, toàn tâm toàn ý chăm sóc con nhỏ

Mọi chuyện khá ổn cho tới khi cất cánh, áp suất bay và khối lượng công việc khiến chị bị đau lưng và đau bụng, không thể đứng chào khách. Cảm nhận được sự bất ổn của cơ thể, mình đã phải xin nghỉ cấp cứu ngay trong chặng bay đầu tiên. Bên bộ phận sắp lịch bay đã phải cử một tiếp viên khác lên thay thế, còn chị từ sân bay vô thẳng bệnh viện. Sau khi xét nghiệm thì có dấu hiệu “2 vạch chưa thực sự rõ ràng". Chị phải báo công ty xin nghỉ ốm 1 tuần theo chỉ định của bác sỹ và cũng để xác nhận lại việc có em bé.

Sau khi biết tin có con, 2 anh chị mới về sống chung một nhà. Đó cũng là lần đầu chị quyết định rời Việt Nam. Mọi thứ không thay đổi nhiều vì anh sống ở châu Á khá lâu, chị cũng làm trong môi trường quốc tế nên vấn đề văn hoá khá dễ dung hoà. Hai anh chị kết hôn khi em bé trong bụng được 4 tháng, đám cưới được tổ chức tại Việt Nam với đầy đủ nghi lễ truyền thống cùng gia đình hai họ. Đó là kỉ niệm đẹp nhất mà hai vợ chồng có mỗi khi nhắc về đám cưới.

Con gái chị Thanh mang nhiều nét Việt Nam giống mẹ.

Sau đó, vợ chồng chị Phương Thanh đã đưa con gái sang Campuchia - nơi anh Milan làm việc để bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng cuộc sống lúc bấy giờ mới bắt đầu khó khăn khi chị Phương Thanh làm mẹ bỉm mà không hề có ai giúp đỡ, ông xã lại bận việc tối ngày.

"Đó là khoảng thời gian dự án căn hộ cao cấp khởi công, mình chỉ gặp chồng lúc trước 8 giờ sáng và sau 6 giờ tối mỗi ngày. Có thể nói mình đã từng rơi vào trầm cảm sau sinh, cảm thấy đánh mất bản thân. Dù vậy mình không nói cho chồng biết vì thực sự đó cũng là quãng thời gian khó khăn với cả anh. Đêm 2,3 giờ sáng dậy cho bé ăn, mình vẫn thấy anh ngồi tính toán. Có hôm còn nghe anh nằm mơ nói chuyện về công trình xây dựng. Mình hiểu anh cũng rất mệt mỏi với công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành hàng không bị khủng hoảng, dự định quay trở lại làm việc với chị Phương Thanh cũng tan vỡ. Chính vì thế bà mẹ quyết định "thăng chức" làm mẹ 2 con. Bé trai John Bùi ra đời. Lần làm mẹ này với chị Phương Thanh đã có nhiều kinh nghiệm chăm con và sắp xếp cuộc sống hơn, chị vừa chăm con vừa làm việc cùng chồng để bản thân không bị căng thẳng như lần 1.

Bên cạnh đó ông xã cũng cùng chị Phương Thanh chăm con nên mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều. Bà mẹ 2 con cũng có nhiều thời gian chăm sóc cho chính bản thân mình, gợi cảm và còn đẹp hơn thời chưa chồng khiến ông xã thỉnh thoảng còn ghen nên luôn muốn giữ vợ.

Ngày sinh con là lần đầu tiên chồng tặng hoa cho chị.

Đó là lúc chị cho rằng anh đã thực sự trở thành chồng mình. Nhưng khi đó anh đã phá vỡ nguyên tắc bản thân đề ra vì anh chưa bao giờ tặng hoa, luôn cho rằng điều đó lãng phí và phù phiếm. Anh có thể tặng nhẫn kim cương hay túi hiệu 1000$ nhưng chưa bao giờ anh tặng hoa suốt khoảng thời gian yêu nhau. Bởi vậy hoa trở thành món quà đặc biệt nhất với chịvào thời điểm đó. Khi chị sinh con lần 2, anh cũng tặng một bó hoa to khủng khác mang màu sắc mình yêu thích nhất.

Hai con chị Thanh mang nhiều nét Việt Nam giống mẹ.

Chị Phương Thanh thấy sau khi có con, chồng yêu mình nhiều hơn, quan tâm hơn và sống trách nhiệm hơn. Nếu lúc trước, chị thích một món đồ gì đó, chị năn nỉ chồng mới mua thì bây giờ chỉ cần liếc nhìn món đó là chị đã có nó trong tủ rồi. Thật ra chị ũng không tiêu xài hoang phí nên anh cũng không tính toán với mình. Có lẽ vì vậy mà người ta hay nói cái tâm của người đàn ông ở đâu thì ví tiền của họ sẽ nằm ở đó.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành hàng không bị khủng hoảng, dự định quay trở lại làm việc với chị Phương Thanh cũng tan vỡ. Chính vì thế bà mẹ quyết định "thăng chức" làm mẹ 2 con. Bé trai John Bùi ra đời. Lần làm mẹ này với chị Phương Thanh đã có nhiều kinh nghiệm chăm con và sắp xếp cuộc sống hơn, chị vừa chăm con vừa làm việc cùng chồng để bản thân không bị căng thẳng như lần 1.

Chị Thanh tâm sự tình cảm vợ chồng càng thêm mặn nồng sau khi chị làm mẹ.

Bên cạnh đó ông xã cũng cùng chị Phương Thanh chăm con nên mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều. Bà mẹ 2 con cũng có nhiều thời gian chăm sóc cho chính bản thân mình, gợi cảm và còn đẹp hơn thời chưa chồng khiến ông xã thỉnh thoảng còn ghen nên luôn muốn giữ vợ.

Gia đình chị Thanh hiện có 2 con "đủ nếp, đủ tẻ". Ngoài công việc chăm sóc gia đình, cựu tiếp viên hàng không còn kiêm nhiệm thêm chức thư ký tại gia cho chồng

Hiện tại sau nhiều năm về chung 1 nhà, vợ chồng chị Phương Thanh vẫn luôn hạnh phúc, hai con chính là niềm tự hào, là sợi dây liên kết của cả gia đình.