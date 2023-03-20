Những ngày vừa qua, bà Nhân Vlog là cái tên gây nên loạt ồn ào tranh cãi được dân tình bàn tán rầm rộ. Từ sự việc đăng đàn tố một bác sĩ có tiếng làm việc không có tâm, nhưng lại bị chỉ trích ngược đến mức phải tổ chức họp báo xin lỗi. Đến những drama bị khui lại là làm màu hay diễn sâu. Không chịu được sức ép dư luận, vợ chồng bà Nhân Vlog bất ngờ trở về Nhật do chưa sẵn sàng và muốn tâm trạng ổn định hơn.

Bà Nhân Vlog là cái tên gây nên loạt ồn ào tranh cãi khi tố một bác sĩ có tiếng làm việc không có tâm trên hành trình giúp cô tìm con - Ảnh: Internet

Mới đây, bà Nhân Vlog đã đăng tải video clip mới trên kênh Youtube cá nhân. Cô cho biết bản thân đã học được những bài học đáng giá trong những ngày qua và khẳng định thời gian tới sẽ "tu tâm dưỡng tính" để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Bên cạnh đó, cô cho hay khoảng thời gian qua vô cùng mệt mỏi khi đứa con chưa được đưa vào bụng của mình bị gọi là "đứa con thương mại" và ông xã cũng bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.