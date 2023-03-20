Vừa lủi thủi về Nhật sau drama gây tranh cãi, bà Nhân Vlog bất ngờ tiết lộ kế hoạch trở về Việt Nam

Nhịp sống trẻ 20/03/2023 15:08

Vừa lủi thủi về Nhật sau drama gây tranh cãi, mới đây, trên kênh youtube của mình, bà Nhân Vlog đã tiết lộ kế hoạch trở về Việt Nam.

Những ngày vừa qua, bà Nhân Vlog là cái tên gây nên loạt ồn ào tranh cãi được dân tình bàn tán rầm rộ. Từ sự việc đăng đàn tố một bác sĩ có tiếng làm việc không có tâm, nhưng lại bị chỉ trích ngược đến mức phải tổ chức họp báo xin lỗi. Đến những drama bị khui lại là làm màu hay diễn sâu. Không chịu được sức ép dư luận, vợ chồng bà Nhân Vlog bất ngờ trở về Nhật do chưa sẵn sàng và muốn tâm trạng ổn định hơn.

Vừa lủi thủi về Nhật sau drama gây tranh cãi, bà Nhân Vlog bất ngờ tiết lộ kế hoạch trở về Việt Nam - Ảnh 1
 Bà Nhân Vlog là cái tên gây nên loạt ồn ào tranh cãi khi tố một bác sĩ có tiếng làm việc không có tâm trên hành trình giúp cô tìm con - Ảnh: Internet

Mới đây, bà Nhân Vlog đã đăng tải video clip mới trên kênh Youtube cá nhân. Cô cho biết bản thân đã học được những bài học đáng giá trong những ngày qua và khẳng định thời gian tới sẽ "tu tâm dưỡng tính" để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Bên cạnh đó, cô cho hay khoảng thời gian qua vô cùng mệt mỏi khi đứa con chưa được đưa vào bụng của mình bị gọi là "đứa con thương mại" và ông xã cũng bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

Bà Nhân tiết lộ khi sức khỏe và tâm lý ổn định, khoảng 1 tháng nữa cô sẽ trở lại Việt Nam, làm các xét nghiệm để hoàn thiện quá trình đưa phôi thai vào bụng.

Vừa lủi thủi về Nhật sau drama gây tranh cãi, bà Nhân Vlog bất ngờ tiết lộ kế hoạch trở về Việt Nam - Ảnh 2
Bà Nhân tiết lộ khi sức khỏe và tâm lý ổn định, khoảng 1 tháng nữa cô sẽ trở lại Việt Nam - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Đức Nhân còn hé lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau drama. Cô cho biết mình có ghé qua nhưng thấy bác sĩ bận nhiều bệnh nhân nên không kịp gặp mặt để xin lỗi trực tiếp mà gửi một giỏ hoa quả. Trả lời tin nhắn của Đức Nhân, bác sĩ Thịnh viết: “Anh cảm ơn em nhiều nè! Nhưng thôi em đừng mua tốn tiền, anh không trách giận gì em đâu”.

Vừa lủi thủi về Nhật sau drama gây tranh cãi, bà Nhân Vlog bất ngờ tiết lộ kế hoạch trở về Việt Nam - Ảnh 3
Đức Nhân còn hé lộ tin nhắn xin lỗi bác sĩ Thịnh sau drama - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận video, rất nhiều người khuyên Đức Nhân cần phải biết giữ được sự bình tĩnh, tránh để việc tương tự xảy ra. Họ cũng gửi lời chúc việc tìm con của cô và chồng Nhật sẽ có kết quả viên mãn.

Nguyên nhân vợ chồng Bà Nhân Vlog lủi thủi trở về Nhật Bản, tiết lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào

Nguyên nhân vợ chồng Bà Nhân Vlog lủi thủi trở về Nhật Bản, tiết lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào

Vào tối ngày 17/3, Bà Nhân Vlog bất ngờ đăng clip mới, có nhiều tâm sự và cập nhật tình hình sau drama thụ tinh nhân tạo.

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Từ khóa:   Nhân Vlog Bà Nhân thụ tinh nhân tạo vụ bà Nhân và bác sĩ

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