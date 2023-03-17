Nguyên nhân vợ chồng Bà Nhân Vlog lủi thủi trở về Nhật Bản, tiết lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào

Phụ nữ yêu 17/03/2023 20:47

Vào tối ngày 17/3, Bà Nhân Vlog bất ngờ đăng clip mới, có nhiều tâm sự và cập nhật tình hình sau drama thụ tinh nhân tạo.

Mới đây, vợ chồng Đức Nhân đã quay về Nhật Bản gấp sau khi sự việc xảy ra. Đáng nói, 2 vợ chồng lần trở về Nhật Bản này khá kín tiếng và im lặng. Điều này trái ngược hoàn toàn với không khí khi vợ chồng cô trở về Việt Nam để đi tìm con. Thời điểm đó, Bà Nhân Vlog tỏ ra hào hứng và được nhiều người chào đón vô cùng.

 

Bà Nhân Vlog tâm sự: “Đến thời điểm hiện tại, người tui cảm thấy có lỗi nhất chính là anh Teru và 4 phôi thai đang nằm trong ống nghiệm nhưng phải mang trong mình những cái tên ‘thương mại’, ‘miễn phí’, ‘vì tiền’,... Mặc dù con tui được đổi bằng máu, nước mắt, tiền bạc và sự nghiệp của anh Teru. Công việc mà tui làm nhiều nhất trong những ngày vừa qua chắc có lẽ là khóc. Cũng bởi vì lỗi lầm của bản thân mà đã khiến cho anh Teru áp lực, stress rất nhiều. Anh Teru bước ra đường ai thấy cũng xì xầm, chỉ trỏ”.

Ngoài ra, cô cũng tự nhủ bản thân không được gục ngã quá lâu, phải mạnh mẽ vì sau lưng còn chồng và cả gia đình phải gánh vác.

Nguyên nhân vợ chồng Bà Nhân Vlog lủi thủi trở về Nhật Bản, tiết lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào - Ảnh 1
Vợ chồng Đức Nhân đã dọn đồ để trở về Nhật Bản - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Đức Nhân còn hé lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào thụ tinh nhân tạo. Cô cho biết mình có ghé qua nhưng thấy bác sĩ bận nhiều bệnh nhân nên không kịp gặp mặt để xin lỗi trực tiếp mà gửi một giỏ hoa quả. Trả lời tin nhắn của Đức Nhân, bác sĩ Thịnh viết: “Anh cảm ơn em nhiều nè! Nhưng thôi em đừng mua tốn tiền, anh không trách giận gì em đâu”.

 

Về chuyện quay lại Nhật Bản gấp, Đức Nhân cho biết đây không phải là hành động trốn tránh sự việc. Nữ YouTuber giải thích: “Tui về Nhật để anh Teru lấy lại tinh thần, hai vợ chồng phải lấy lại sức khoẻ và bình tĩnh để chiến đấu hết mình trên hành trình tìm con”. Đức Nhân cho biết thêm, vì không muốn chồng bị chỉ trỏ thêm nữa nên quyết định mua vé đắt tiền.

Nguyên nhân vợ chồng Bà Nhân Vlog lủi thủi trở về Nhật Bản, tiết lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào - Ảnh 2
Tin nhắn của nữ YouTuber và bác sĩ Thịnh - Ảnh: FBNV

Việc về Nhật Bản cũng được quyết định gấp rút, sáng book vé và chiều bay luôn trong khi đáng ra cô phải ở lại để tiếp tục quá trình tìm con. “Vì tui thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ lúc này. Trước khi muốn làm mẹ thì trong lòng phải thật bình yên và hoàn thiện bản thân” - Bà Nhân Vlog nói.

Cuối cùng, một lần nữa cô gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Thịnh cũng như mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình.

Xôn xao đoạn clip hậu trường bà Nhân ‘diễn’ để lấy lòng thương hại: ‘Đại đi, cho người ta biết mình cực khổ’

Xôn xao đoạn clip hậu trường bà Nhân ‘diễn’ để lấy lòng thương hại: ‘Đại đi, cho người ta biết mình cực khổ’

Cộng đồng mạng bất ngờ xem lại đoạn clip được cho là hậu trường khi ‘bà Nhân’ quay clip, có đoạn nói: “đại đi cho người ta biết mình cực khổ”

Xem thêm
Từ khóa:   vụ bà Nhân và bác sĩ bà nhân vlog Bà Nhân thụ tinh nhân tạo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận