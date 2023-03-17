Nguyên nhân vợ chồng Bà Nhân Vlog lủi thủi trở về Nhật Bản, tiết lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào

Mới đây, vợ chồng Đức Nhân đã quay về Nhật Bản gấp sau khi sự việc xảy ra. Đáng nói, 2 vợ chồng lần trở về Nhật Bản này khá kín tiếng và im lặng. Điều này trái ngược hoàn toàn với không khí khi vợ chồng cô trở về Việt Nam để đi tìm con. Thời điểm đó, Bà Nhân Vlog tỏ ra hào hứng và được nhiều người chào đón vô cùng.

Ngoài ra, cô cũng tự nhủ bản thân không được gục ngã quá lâu, phải mạnh mẽ vì sau lưng còn chồng và cả gia đình phải gánh vác.

Bà Nhân Vlog tâm sự: “Đến thời điểm hiện tại, người tui cảm thấy có lỗi nhất chính là anh Teru và 4 phôi thai đang nằm trong ống nghiệm nhưng phải mang trong mình những cái tên ‘thương mại’, ‘miễn phí’, ‘vì tiền’,... Mặc dù con tui được đổi bằng máu, nước mắt, tiền bạc và sự nghiệp của anh Teru. Công việc mà tui làm nhiều nhất trong những ngày vừa qua chắc có lẽ là khóc. Cũng bởi vì lỗi lầm của bản thân mà đã khiến cho anh Teru áp lực, stress rất nhiều. Anh Teru bước ra đường ai thấy cũng xì xầm, chỉ trỏ”.

Vợ chồng Đức Nhân đã dọn đồ để trở về Nhật Bản - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Đức Nhân còn hé lộ tin nhắn với bác sĩ Thịnh sau ồn ào thụ tinh nhân tạo. Cô cho biết mình có ghé qua nhưng thấy bác sĩ bận nhiều bệnh nhân nên không kịp gặp mặt để xin lỗi trực tiếp mà gửi một giỏ hoa quả. Trả lời tin nhắn của Đức Nhân, bác sĩ Thịnh viết: “Anh cảm ơn em nhiều nè! Nhưng thôi em đừng mua tốn tiền, anh không trách giận gì em đâu”.

Về chuyện quay lại Nhật Bản gấp, Đức Nhân cho biết đây không phải là hành động trốn tránh sự việc. Nữ YouTuber giải thích: “Tui về Nhật để anh Teru lấy lại tinh thần, hai vợ chồng phải lấy lại sức khoẻ và bình tĩnh để chiến đấu hết mình trên hành trình tìm con”. Đức Nhân cho biết thêm, vì không muốn chồng bị chỉ trỏ thêm nữa nên quyết định mua vé đắt tiền.

Tin nhắn của nữ YouTuber và bác sĩ Thịnh - Ảnh: FBNV

Việc về Nhật Bản cũng được quyết định gấp rút, sáng book vé và chiều bay luôn trong khi đáng ra cô phải ở lại để tiếp tục quá trình tìm con. “Vì tui thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ lúc này. Trước khi muốn làm mẹ thì trong lòng phải thật bình yên và hoàn thiện bản thân” - Bà Nhân Vlog nói.

Cuối cùng, một lần nữa cô gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Thịnh cũng như mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình.