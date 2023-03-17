Xôn xao đoạn clip hậu trường bà Nhân ‘diễn’ để lấy lòng thương hại: ‘Đại đi, cho người ta biết mình cực khổ’

Ảnh trong clip được cho là Bà Nhân Vlog đang diễn để được mọi người thương hại. Ảnh: Internet

Cụ thể, cảnh hậu trường clip của Đức Nhân bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Trong clip, khi được ai đó nhắc chỉnh khẩu trang thì cô đã nói: “Không cần đâu, đại đi cho người ta biết mình cực khổ”. Ngay sau đó, Đức Nhân chuyển sang mode quay video, giọng hớn hở: “Cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng Nhân đã tới nơi rồi”.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng chỉ có người trong ekip của Bà Nhân Vlog mới có hậu trường thế này nên nữ YouTuber cũng cần phải xem lại. Sau drama thụ tinh nhân tạo, vợ chồng Đức Nhân liên tiếp bị khui nhiều sự việc khác.

Ngay lập tức, khoảnh khắc này thu hút sự quan tâm của dân tình. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng từ trước đến nay Đức Nhân đã “diễn”, giả vờ khổ cực để nhận được sự đồng cảm. Tuy nhiên cũng có bình luận cho rằng đã làm video thì ai cũng phải diễn chứ không riêng gì YouTuber này.

Sau drama thụ tinh nhân tạo, vợ chồng Đức Nhân liên tiếp bị khui nhiều sự việc khác. Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng về vụ việc:

- Tính ra toàn diễn vậy trời, không ngờ Bà Nhân vậy luôn.

- Thất vọng về Bà Nhân thật sự.

- Ủa? “Cho người ta thấy mình cực khổ” là sao?

- Quá trời! Không ngờ có thể diễn được vậy luôn á!

- Chị Nhân khác hồi trước quá! Hơi thất vọng.

Thông tin từ Thanh Niên trước đó, ồn ào vợ chồng bà Nhân và bác sĩ Thịnh rất được quan tâm. Theo đó, "bà Nhân Vlog" cho biết cô về Việt Nam thụ tinh nhân tạo vì tin tưởng tay nghề của bác sĩ Thịnh. Trong quá trình khám, nữ YouTuber bày tỏ không hài lòng vì vị bác sĩ này "không có tâm" và không thống nhất, rõ ràng về thời gian trong khâu tiêm kích trứng.

Trước sự việc, bác sĩ Cao Hữu Thịnh cũng đăng video lên tiếng phản bác trên YouTube và TikTok. Anh khẳng định thông tin Đức Nhân chia sẻ là không chính xác. Vị này cho biết bản thân cô không tuân thủ phác đồ điều trị, thường xuyên không đến khám đúng lịch hẹn do "bận đi tiệc", "bận quay clip". Ngoài ra, bác sĩ Thịnh cũng thẳng thắn nêu quan điểm rằng "bà Nhân Vlog" cố tình diễn, dùng câu chuyện "tìm con" với mục đích câu view, thương mại.

Ồn ào xoay quanh Bà Nhân Vlog. Ảnh: Internet

Với hàng trăm ngàn người theo dõi, hai bên tạo nên cuộc tranh luận gay gắt. Đáng chú ý, sau khi đoạn clip phản bác của bác sĩ Thịnh được đăng tải, Đức Nhân nhận bão chỉ trích của dư luận. Đến tối 14.3, nữ YouTuber quyết định tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí để làm rõ sự việc.

Ngoài ra vị bác sĩ còn chỉ ra một số vấn đề như nữ YouTuber diễn, “lăn lộn đập đầu” khi tiêm kích trứng; cô cũng không tập trung kiếm con mà lấy lý do đi quay, đi tiệc và không đến kiểm tra đúng thời gian. Đặc biệt, bác sĩ Thịnh nói Đức Nhân lấy con ra làm chuyện thương mại, muốn làm miễn phí để đổi lại quảng cáo cho bác sĩ.

Đức Nhân được đông đảo khán giả biết đến với kênh YouTuber Vợ Chồng Nhà Nhân - JP And FAMILY Cuộc Sống Ở Nhật. Nội dung trên kênh này chủ yếu xoay quanh cuộc sống đời thường của gia đình cô ở xứ mặt trời mọc. Đầu năm 2023, "bà Nhân Vlog" gây chú ý khi thực hiện chuỗi video về hành trình "tìm con" thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo.