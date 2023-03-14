Danh tính vị bác sĩ từng là ‘ông đỡ’ ca sinh 5 đầu tiên, thạc sĩ điều trị hiếm muộn ‘mát tay’ vướng phải lùm xùm bị 'Bà Nhân Vlog' tố

Ngược lại, phía bác sĩ T. cho rằng Bà Nhân Vlog mới là người chậm trễ, trì hoàn và muốn dùng việc "tìm con" để câu tương tác, câu view. “Mình đang nghĩ lần trước lấy được 4 - 5 trứng là ngon lành rồi, lấy thêm một lần nữa là tạo phôi được. Tự nhiên lần này bạn đùng đùng bảo lần trước chỉ cần 12 tiếng, giờ cũng thế. Một năm mình làm thụ tinh ống nghiệm mấy ngàn người, người nào cũng 36 tiếng", bác sĩ này nói.

Cụ thể, mạng xã hội hiện vẫn xôn xao đến vụ việc ‘ Bà Nhân Vlog ’ tố vị bác sĩ sản khoa làm việc không có tâm dù rằng vị bác sĩ này rất có tiếng trong việc điều trị hiếm muộn. Cô cho hay, sau 12 tiếng tiêm thuốc kích trứng, cô đến bệnh viện thì bác sĩ T. lại hẹn cô 36 tiếng sau, thế nên nữ Youtuber bức xúc tố giác.

Theo Thanh Niên, 9 năm trước, bác sĩ Cao Hữu Thịnh (Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM) là người đã điều trị hiếm muộn và đỡ đẻ thành công cho ca sinh năm duy nhất ở VN. Đến nay, ngoài chuyên môn sản phụ khoa, bác sĩ Thịnh còn được xem “mát tay” trong điều trị hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo và phẫu thuật thẩm mỹ .

Bác sĩ T. tiết lộ từng nhiều lần hẹn Bà Nhân Vlog tái khám định kỳ nhưng cô lấy lý do bận quay clip, bận ăn tiệc... để hẹn lịch lại. Ngoài ra, bác sĩ T. cho rằng Bà Nhân Vlog diễn lố vì quá trình tiêm kích trứng tuy có đau nhưng không đến nỗi quằn quại, khóc lóc thảm thương như nữ Youtuber chia sẻ. Không những thế, bác sĩ T. tố Bà Nhân Vlog từng thương lượng để anh làm miễn phí, đổi lại cô sẽ PR cho vị bác sĩ này.

Từ ca mổ “lịch sử” đó, bác sĩ và gia đình các bé vẫn giữ mối liên lạc, thậm chí rất ‘thân’ nhau. ‘Bà nội và má mấy đứa nhỏ hay bảo tụi nó gọi tôi là “ba nuôi”. Còn mấy đứa nhỏ gặp tôi rất mừng, đeo dữ lắm. Đứa nhảy lên đầu, đứa ôm ngang, đứa ôm chân… Tết năm nào tôi cũng đến thăm gia đình và lì xì cho tụi nhỏ.’

Bác sĩ, thạc sĩ Cao Hữu Thịnh là người điều trị hiếm muộn và "đạo diễn" từ đầu đến cuối cho ca sinh 5 duy nhất tại Việt Nam, bước tiến trong nền y khoa Việt Nam. Ảnh: Người Lao Động

‘Làm sản giúp được nhiều người, nên tôi không bao giờ bỏ sản. Vả lại, sản là kết thúc một vòng liên hoàn của bệnh nhân, từ hiếm muộn - có thai - dưỡng thai - sinh con, ai cũng bảo mình “ráng giúp luôn khúc cuối”, nên mình đâu bỏ khâu sản được’ - vị bác sĩ này chia sẻ.

Theo Lê Huỳnh Anh Thư, người mẹ ca sinh năm duy nhất ở VN (ngụ P.4, Q.5, TP.HCM) Từ đầu đến cuối, bác sĩ Thịnh đã điều trị hiếm muộn và đỡ đẻ cho tôi. Lúc đó, tôi là “fan cuồng” của “bác” Thịnh, cứ mong tới lịch khám được gặp và nói chuyện với bác, để cảm thấy yên tâm. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người cũng là “fan cuồng” của bác vì luôn được giải thích cặn kẽ, tận tâm, với thái độ mềm mại - khác hẳn những bác sĩ bực dọc, quạu quọ chúng tôi từng gặp.

Bs Thịnh. Ảnh: Internet

Dù rất bận rộn, những lần thôi nôi, sinh nhật hoặc dịp gì đó, bác Thịnh cũng đến thăm, tặng quà cho các bé. Bác Thịnh có đủ cả: đạo đức nghề nghiệp, tình cảm, mát tay... Tôi chỉ góp ý: Làm gì thì làm, bác ấy nên nhín chút thời gian cho bản thân.

Theo đồng nghiệp, Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Chí Thương, giảng viên bộ môn phụ sản, Trường đại học Y Dược TP.HCM từng nhận xét về bác sĩ Thinh: Bác sĩ Thịnh có chuyên môn tốt, trách nhiệm với công việc, tính tình vui vẻ, hòa đồng, chơi đẹp, phóng khoáng. Đặc biệt, bác sĩ Thịnh rất hiểu tâm lý chị em, nhiệt tình giúp đỡ họ, nên được nhiều bệnh nhân quý mến.

Sau drama vụ việc, cộng đồng mạng cũng chia phe khi đại đa số ủng hộ bác sĩ T. vì cảm thấy những lời nói và hành động của nữ Youtuber chưa thỏa đáng.

Hiện vụ việc vẫn được quan tâm. Ảnh: Internet

Sau lời phản pháo của vị bác sĩ này, Đức Nhân tiếp tục làm clip trả lời từng nhận xét của bác sĩ nhưng cả 2 clip của cô đều đã không còn trên các nền tảng.

Với phản ứng dữ dội này, Đức Nhân đã hạn chế bình luận trên fanpage 1,8 triệu người theo dõi và khóa bình luận ở TikTok 5,1 triệu người theo dõi.