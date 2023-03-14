'Tiểu công chúa' của doanh nhân Hà Thành và Hot girl Salim gây sốt với nhan sắc cực phẩm, nổi tiếng hơn cả bố mẹ

Chào đời vào đầu tháng 4/2021, bé Pam (biệt danh: Pamela, tên thật là Hải Đường) trở thành một trong những em bé được quan tâm trên mạng xã hội. Thậm chí sức hút của cô bé còn vượt qua cả bố mẹ của mình, bằng chứng là mới đây những tấm hình xinh xắn khi quấn khăn tắm của Pam nhận về hơn 1 triệu lượt thả tim trên Instagram.

Bé Pam - Ảnh: Internet

Bài đăng này cũng chính thức giúp bé Pam trở thành cô bé có lượng tim nhiều nhất ở độ tuổi của mình. Sở hữu đường nét trên gương mặt giống bố mẹ với đôi mắt to tròn, hai má căng mọng và đặc biệt là các đường nét giống hệt bố. Chính vì vậy, một số người tin rằng cô nàng tiểu công chúa này trong tương lai sẽ trở thành một mỹ nhân mới của Việt Nam.



Nguyễn Hải Long và Salim - Ảnh: Internet

Nổi tiếng dù chưa đầy 1 tuổi, Pam còn là em bé “sinh ra ở vạch đích” khi gia thế bố và mẹ “không phải dạng vừa”. Được biết bố của Pam là doanh nhân Nguyễn Hải Long, sinh năm 1992. Anh là thiếu gia của tập đoàn may mặc lớn tại Việt Nam đã hoạt động được hơn 20 năm. Tính đến cuối năm 2021, tập đoàn này có 4 công ty con và 7 nhà máy sản xuất rải rác ở nhiều tỉnh thành.