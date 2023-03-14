'Tiểu công chúa' của doanh nhân Hà Thành và Hot girl Salim gây sốt với nhan sắc cực phẩm, nổi tiếng hơn cả bố mẹ

Phụ nữ yêu 14/03/2023 14:20

Vừa tròn 1 tuổi bé Pam của hot girl Salim và chồng doanh nhân đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Chào đời vào đầu tháng 4/2021, bé Pam (biệt danh: Pamela, tên thật là Hải Đường) trở thành một trong những em bé được quan tâm trên mạng xã hội. Thậm chí sức hút của cô bé còn vượt qua cả bố mẹ của mình, bằng chứng là mới đây những tấm hình xinh xắn khi quấn khăn tắm của Pam nhận về hơn 1 triệu lượt thả tim trên Instagram. 

'Tiểu công chúa' của doanh nhân Hà Thành và Hot girl Salim gây sốt với nhan sắc cực phẩm, nổi tiếng hơn cả bố mẹ - Ảnh 1

'Tiểu công chúa' của doanh nhân Hà Thành và Hot girl Salim gây sốt với nhan sắc cực phẩm, nổi tiếng hơn cả bố mẹ - Ảnh 2
 Bé Pam - Ảnh: Internet

Bài đăng này cũng chính thức giúp bé Pam trở thành cô bé có lượng tim nhiều nhất ở độ tuổi của mình. Sở hữu đường nét trên gương mặt giống bố mẹ với đôi mắt to tròn, hai má căng mọng và đặc biệt là các đường nét giống hệt bố. Chính vì vậy, một số người tin rằng cô nàng tiểu công chúa này trong tương lai sẽ trở thành một mỹ nhân mới của Việt Nam. 

'Tiểu công chúa' của doanh nhân Hà Thành và Hot girl Salim gây sốt với nhan sắc cực phẩm, nổi tiếng hơn cả bố mẹ - Ảnh 3
'Tiểu công chúa' của doanh nhân Hà Thành và Hot girl Salim gây sốt với nhan sắc cực phẩm, nổi tiếng hơn cả bố mẹ - Ảnh 4
Nguyễn Hải Long và Salim - Ảnh: Internet

Nổi tiếng dù chưa đầy 1 tuổi, Pam còn là em bé “sinh ra ở vạch đích” khi gia thế bố và mẹ “không phải dạng vừa”. Được biết bố của Pam là doanh nhân Nguyễn Hải Long, sinh năm 1992. Anh là thiếu gia của tập đoàn may mặc lớn tại Việt Nam đã hoạt động được hơn 20 năm. Tính đến cuối năm 2021, tập đoàn này có 4 công ty con và 7 nhà máy sản xuất rải rác ở nhiều tỉnh thành.

Trong khi đó Sa Lim (tên thật là Hoàng Kim Ngân) sinh năm 1992, là một trong những hotgirl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội, được yêu mến với nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo, chuẩn con gái Hà Thành. 

Doanh nhân Hải Long và hotgirl Salim có câu chuyện tình yêu đẹp khi cả hai quen biết, làm bạn thân hơn 15 năm trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm yêu đương rồi “về chung một nhà”. 

Hiện tại tình cảm của 2 vợ chồng vẫn đang diễn ra rất tốt và netizen vẫn thường xuyên dành sự quan tâm đặc biệt đến gia đình này. 

Trước khi chạm mốc 30, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải biết điều này!

Trước khi chạm mốc 30, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải biết điều này!

Với đàn bà, hãy xem bất hạnh cũng là một loại tài sản. Tổn thương sẽ tạo nên của quý để đàn bà nhìn ngắm và chiêm nghiệm. Niềm đau không giết được đàn bà, chỉ làm đàn bà thêm mạnh mẽ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Salim bé Pam salim mang thai con đầu lòng sao Việt Tin tức giải trí tin nóng Vbiz

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận