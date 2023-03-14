Trước khi chạm mốc 30, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải biết điều này!

Phụ nữ yêu 14/03/2023 07:31

Với đàn bà, hãy xem bất hạnh cũng là một loại tài sản. Tổn thương sẽ tạo nên của quý để đàn bà nhìn ngắm và chiêm nghiệm. Niềm đau không giết được đàn bà, chỉ làm đàn bà thêm mạnh mẽ hơn.

1. Một người đàn ông bước ra khỏi cuộc đời bạn không có nghĩa là cả đời này bạn không thể hạnh phúc. Thượng đế tạo cho bạn một trái tim chỉ đủ nhỏ bé để cho duy nhất một người xứng đáng. Và khi người an bài để một người rời đi thì chắc chắn đã định sẵn để một người khác đến lấp đầy tim bạn một lần nữa. Vì vậy đừng tuyệt vọng, một người không đáng ra đi chính là để một người xứng hơn đến trân trọng bạn.

2. Đừng bao giờ quên bạn đang có những gì. Cuộc sống bắt bạn trải qua nhiều điều không vui đều là để bạn biết quý trọng những gì bạn đang có. Bạn đang có chính mình, có những người yêu thương bạn. Vì vậy, hãy học cách quý trọng bản thân và dành thời gian cho những người bên bạn. Cuộc đời thật sự không dài, ngoảnh lại bạn sẽ không biết ai đã rời bỏ mình.

Trước khi chạm mốc 30, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải biết điều này! - Ảnh 1

Hãy học cách quý trọng bản thân và dành thời gian cho những người bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Là phụ nữ, có gan cầm lên thì nhất định phải bỏ xuống được. Tình yêu đã không còn thì phải giữ cho được lòng tự trọng. Phụ nữ muốn hạnh phúc, phải hiểu điều gì là dành cho mình.

4. Đừng đến khi già rồi mới nhận ra khi còn trẻ mình đã không biết chăm sóc bản thân thế nào.

5. Chuyện ở đời, thế nào rồi cũng sẽ qua hết. Nụ cười hay nước mắt, hạnh phúc hay bất hạnh đều không thể thiếu. Nhưng phải hiểu, không có niềm vui nào lâu dài thì nỗi buồn ra sao rồi cũng sẽ qua. Do đó, đừng để mình quá nặng nề điều gì. Sẽ đến một lúc, khi nhìn lại, mọi thứ đều chỉ như một thước phim nhẹ nhàng.

6. Bạn có thể tin, nhưng đừng tin mù quáng, đừng để mình bị tổn thương bởi đàn ông. Hãy học cách nhìn rõ đâu là thật, thế nào là giả, chân tình hay giả ý. Dù rằng bạn sẽ phải trả giá không ít để biết nhưng nhất định phải học cho bằng được để bảo vệ chính mình.

7. Đàn bà sắp 30, dù muốn hay không cũng phải tự trưởng thành, trong cả suy nghĩ, lời nói và hành động.

Trước khi chạm mốc 30, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải biết điều này! - Ảnh 2
Bạn có thể tin, nhưng đừng tin mù quáng, đừng để mình bị tổn thương bởi đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

8. Thời gian không bao giờ màu nhiệm đến mức khiến mọi vết thương đều biến mất. Nhưng thời gian sẽ dạy bạn cách tự làm lành những tổn thương của bản thân.

9. Hạnh phúc ở đời không thể cưỡng cầu. Người yêu người, người rời bỏ người đều không thể cưỡng ép, cứ vậy mà để duyên phận an bài.

10. Người đối tốt với ta một, ta cũng nên đối tốt lại với họ gấp nhiều lần.

11. Thời gian của đàn bà, từng khắc trải qua chính là thanh xuân dần cạn đi. Vì vậy, đừng phí phạm cho người hay việc không đáng.

12. Đàn bà sống đến lúc này thì phải hiểu bạn bè đúng nghĩa chính là người có thể bên mình khi giàu sang, cũng bằng lòng cùng mình bầu bạn khi khó cùng. Bạn bè không bao giờ là những kẻ chỉ ngọt miệng hôm nay mà ngày mai đã biến mất.

13. Đàn bà, phải nhớ bản thân phải nỗ lực mỗi ngày. Cố gắng xinh đẹp hơn, có tiền của chính mình và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Đàn bà xinh đẹp để nuôi dưỡng kiêu hãnh. Đàn bà có tiền để không vì tiền ở bên hay phải rời xa ai. Phụ nữ, nhất định phải cố gắng mỗi ngày để độc lập và quyến rũ nhất.

Trước khi chạm mốc 30, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải biết điều này! - Ảnh 3
Đàn bà, phải nhớ bản thân phải nỗ lực mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

14. Đàn bà, dù đã đi qua những điều gì, cũng đừng bao giờ tự ti với hạnh phúc. Có bất hạnh rồi sẽ ắt có hạnh phúc. Cuộc đời không bỏ rơi kẻ mưu cầu hạnh phúc.

15. Với đàn bà, hãy xem bất hạnh cũng là một loại tài sản. Tổn thương sẽ tạo nên của quý để đàn bà nhìn ngắm và chiêm nghiệm. Niềm đau không giết được đàn bà, chỉ làm đàn bà thêm mạnh mẽ hơn.

16. Con người sống ở đời không tránh khỏi điều không vui. Huống hồ, kẻ khiến mình buồn chỉ có thể nhiều hơn chứ chẳng ít đi được. Vì vậy, đừng oán trách, hãy tập làm quen để đủ sức đối mặt với bất cứ chuyện gì. Có như thế, đàn bà mới có thể kiên cường từng ngày.

17. Suy cho cùng, đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải hiểu giá trị của mình. Không vì ai tạo nên giá trị của mình, cũng không phụ thuộc ai để người khác áp đặt giá trị nơi mình. Bạn muốn có điều gì, nhất định phải tự sức có được. Nếu bạn muốn có điều bạn chưa từng có, nhất định là nỗ lực làm việc bạn chưa từng làm. Và hơn hết, đừng đặt hết kỳ vọng vào đàn ông khi chính bạn cũng có thể làm cho chính mình. Đàn ông cho bạn tình yêu, tiền bạc, cũng có thể bội bạc bạn, đem mọi thứ rời đi. Phải nhớ, hạnh phúc hay đau buồn đều là tự bạn nuôi dưỡng.

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Từ khóa:   Yêu hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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