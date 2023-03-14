Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có cuộc sống đủ đầy, ấm êm bên chồng con hạnh phúc an yên. Ai cũng mong được thỏa sức mua những gì mình thích, cưng chiều chính mình mà chẳng cần cân đo đong đếm từng đồng.

Tuy nhiên, khi là vợ bạn cần học cách quản lý tài chính khoa học. Hãy trân trọng công sức, nỗ lực chồng bạn đã bỏ ra để kiếm tiền. Đừng tiêu xài hoang phí, cũng đừng vung tay quá trán bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí sức lao động của chồng.

Là vợ, muốn được chồng yêu thương, trân trọng hãy học cách quản lý chi tiêu khoa học. Hãy là “tay hòm chìa khóa” nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối từ chồng thay vì khiến anh ấy canh cánh lo lắng và đề phòng bạn.



Phụ nữ đừng vì con cái, việc nhà mà quên yêu thương, quan tâm và chia sẻ với chồng mọi điều trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

2. Không xem chồng là ưu tiên số 1

Thuở yêu nhau trong tâm tưởng nữ giới chỉ có mỗi người đàn ông họ yêu, thế nhưng đời sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình chồng,… khiến vị trí của người chồng không như trước. Vậy nên, thay vì tập trung toàn bộ thời gian cho con cái, việc nhà vợ đừng quên dành sự quan tâm, chia sẻ cho chồng.

Đừng khiến đàn ông hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm nếu không sớm hay muộn họ cũng tìm đến niềm vui khác để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mình.



Nếu mang tình dục ra để làm điều kiện phân thắng thua mỗi khi mâu thuẫn, phụ nữ sẽ nhận lấy trái đắng khi chồng ngoại tình với người khác để thỏa mãn chuyện gối chăn - Ảnh minh họa: Internet

3. “Cấm cửa” chuyện gối chăn như một cách trừng phạt

Vợ chồng giận nhau, tốt nhất nên thẳng thắn trò chuyện để cùng nhau giải quyết mọi khúc mắc. Phụ nữ chớ dại nhắm mắt cho qua, để những bực dọc chất chứa lâu ngày và dùng hành động từ chối chuyện gối chăn để “dằn mặt” chồng.

Với phụ nữ, tình dục chỉ là cách để vợ chồng gắn kết, thấu hiểu và yêu nhau hơn thì với đàn ông chuyện giường chiếu lại như cơm, nếu bị bỏ đói họ sẽ bỏ đi ăn phở.

4. Chiến tranh lạnh

Thay vì im lặng và bắt đàn ông phải tự đoán biết mình muốn gì, tốt nhất phụ nữ phải nói thẳng cho họ biết điều bạn muốn. Đàn ông khô khan, lạnh lùng nên chẳng thể nào đoán được ý muốn của phụ nữ, càng không có ba đầu sáu tay để chạy theo những suy nghĩ lắt léo của nữ giới.