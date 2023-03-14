Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải

Phụ nữ yêu 14/03/2023 07:24

Là vợ, đừng bao giờ cho phép mình phạm phải những điều đại kỵ trong đời sống hôn nhân sau. Nếu không, bạn đang tự đẩy chồng ra xa mình mà không hề hay biết.

1. Tiêu xài hoang phí

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có cuộc sống đủ đầy, ấm êm bên chồng con hạnh phúc an yên. Ai cũng mong được thỏa sức mua những gì mình thích, cưng chiều chính mình mà chẳng cần cân đo đong đếm từng đồng.

Tuy nhiên, khi là vợ bạn cần học cách quản lý tài chính khoa học. Hãy trân trọng công sức, nỗ lực chồng bạn đã bỏ ra để kiếm tiền. Đừng tiêu xài hoang phí, cũng đừng vung tay quá trán bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí sức lao động của chồng.

 

Là vợ, muốn được chồng yêu thương, trân trọng hãy học cách quản lý chi tiêu khoa học. Hãy là “tay hòm chìa khóa” nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối từ chồng thay vì khiến anh ấy canh cánh lo lắng và đề phòng bạn.

Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải - Ảnh 1
Phụ nữ đừng vì con cái, việc nhà mà quên yêu thương, quan tâm và chia sẻ với chồng mọi điều trong cuộc sống  - Ảnh minh họa: Internet

2. Không xem chồng là ưu tiên số 1

Thuở yêu nhau trong tâm tưởng nữ giới chỉ có mỗi người đàn ông họ yêu, thế nhưng đời sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình chồng,… khiến vị trí của người chồng không như trước. Vậy nên, thay vì tập trung toàn bộ thời gian cho con cái, việc nhà vợ đừng quên dành sự quan tâm, chia sẻ cho chồng.

Đừng khiến đàn ông hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm nếu không sớm hay muộn họ cũng tìm đến niềm vui khác để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mình.

Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải - Ảnh 2
Nếu mang tình dục ra để làm điều kiện phân thắng thua mỗi khi mâu thuẫn, phụ nữ sẽ nhận lấy trái đắng khi chồng ngoại tình với người khác để thỏa mãn chuyện gối chăn  - Ảnh minh họa: Internet

3. “Cấm cửa” chuyện gối chăn như một cách trừng phạt

Vợ chồng giận nhau, tốt nhất nên thẳng thắn trò chuyện để cùng nhau giải quyết mọi khúc mắc. Phụ nữ chớ dại nhắm mắt cho qua, để những bực dọc chất chứa lâu ngày và dùng hành động từ chối chuyện gối chăn để “dằn  mặt” chồng.

Với phụ nữ, tình dục chỉ là cách để vợ chồng gắn kết, thấu hiểu và yêu nhau hơn thì với đàn ông chuyện giường chiếu lại như cơm, nếu bị bỏ đói họ sẽ bỏ đi ăn phở.

4. Chiến tranh lạnh

Thay vì im lặng và bắt đàn ông phải tự đoán biết mình muốn gì, tốt nhất phụ nữ phải nói thẳng cho họ biết điều bạn muốn. Đàn ông khô khan, lạnh lùng nên chẳng thể nào đoán được ý muốn của phụ nữ, càng không có ba đầu sáu tay để chạy theo những suy nghĩ lắt léo của nữ giới.

 

Muốn biết đàn ông thương vợ nhiều hay ít, phụ nữ chỉ cần kiểm chứng xem chồng có nói dối mình 3 điều này hay không là đủ

Muốn biết đàn ông thương vợ nhiều hay ít, phụ nữ chỉ cần kiểm chứng xem chồng có nói dối mình 3 điều này hay không là đủ

Một người đàn ông thương vợ rất sợ làm người phụ nữ của mình tổn thương, thế nên, họ sẽ thường xuyên nói dối những điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   Yêu hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 15 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận