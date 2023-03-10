Đừng buồn về body xồ xề, vết dạn trên bụng sau sinh, đàn ông tốt luôn thấu hiểu về cơ thể vợ

Phụ nữ yêu 10/03/2023 06:40

Dưới đây là những điều đàn ông yêu thật lòng luôn thấu hiểu về cơ thể của vợ. Nhờ đó, tình cảm vợ chồng luôn thăng hoa.

Có thân hình chuẩn, cân đối thật sự rất cực khổ          

Người đàn ông thương vợ biết rằng để có thân hình cân đối, vợ phải khổ sở như thế nào. Thế nên họ luôn trân trọng nỗ lực giảm cân và tập luyện của vợ. Họ không bao giờ chê bai hay có ý muốn tìm người khác “ngon lành” hơn để thay thế vợ. Với họ dù vợ có như thế nào, thân hình hai mươi ba mươi năm sau có xập xệ ra sao cũng là người mà mình yêu thương nhất.

Những vết rạn da là điểm thu hút

Người đàn ông tồi thường cảm thấy ghê sợ những vết rạn trên da phụ nữ. Họ cảm thấy điều đó rất xấu xí nên sẽ không ngừng phàn nàn và chê bai. Trong khi đó, đàn ông tử tế sẽ hiểu được những vết rạn đó từ đâu mà ra. Đó là những dấu hiệu đẹp đẽ và cao cả nhất trên thế gian này.

Đừng buồn về body xồ xề, vết dạn trên bụng sau sinh, đàn ông tốt luôn thấu hiểu về cơ thể vợ - Ảnh 1
Những vết rạn da của phụ nữ là điều đẹp đẽ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy họ sẽ không bao giờ chê bai hay cảm thấy vợ ngày càng xấu xí. Họ sẽ luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ tuyệt vời của mình.

Vòng 1 của vợ quyến rũ hơn tưởng tượng

Khi đã trải qua vài năm mặn nồng, đàn ông rồi sẽ chán ngán cơ thể của vợ. Họ cảm thấy chẳng còn gì để khám phá. Nhiều người nghĩ sau khi sinh vài đứa con, cơ thể phụ nữ sẽ không còn quyến rũ như thời con gái.

Nhưng thực tế 3 vòng của phụ nữ vẫn còn “ngon lành” hơn những gì đàn ông nghĩ. Chỉ có những người đàn ông khôn ngoan mới biết trân trọng từng bộ phận trên cơ thể của vợ, còn đàn ông dại thì mải mê tìm người khác để thay đổi khẩu vị.

Cơ thể vợ cũng khá dẻo dai

Đàn ông thường chê vợ cứng nhắc trong chuyện ấy. Họ luôn đòi hỏi vợ phải làm theo ý mình mà không lắng nghe những gì vợ mong muốn.

Đừng buồn về body xồ xề, vết dạn trên bụng sau sinh, đàn ông tốt luôn thấu hiểu về cơ thể vợ - Ảnh 2
Vợ cũng có nhiều kỹ năng tiềm ẩn mà chồng không biết được - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến nhiều người vợ cảm thấy bất mãn và dần trở nên xa cách với chồng. Thế nên đàn ông ơi, hãy khôn khéo lắng nghe vợ muốn gì để “cuộc yêu” được thăng hoa hơn.

Đôi môi của vợ khá mềm mại

Sau vài năm, cánh mày râu thường chê vợ xấu xí, đôi môi khô không còn mềm mại gợi cảm như xưa. Nhưng các anh đã bao lâu rồi không hôn vợ? Bao lâu rồi không mua được cho vợ 1 thỏi son đẹp? Hãy ngẫm nghĩ lại xem bản thân đã thật lòng thật dạ trân trọng, yêu thương người phụ nữ tuyệt vời ở bên cạnh chưa?

Là phụ nữ thông minh, hãy yêu để HẠNH PHÚC, đừng yêu để NGU DẠI mặc đàn ông giày vò!

Là phụ nữ thông minh, hãy yêu để HẠNH PHÚC, đừng yêu để NGU DẠI mặc đàn ông giày vò!

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng vì người đàn ông mình yêu mà bỏ qua người đàn ông yêu mình.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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