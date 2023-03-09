Gửi người thứ ba: Vay mượn êm ấm của người khác, phải trả bằng hạnh phúc của chính mình

Người thứ 3 vay ấm êm của người khác nhưng phải trả bằng hạnh phúc, bình yên của mình sau này...

Bất kể điều gì trên đời này cũng có giới hạn, nếu đã đủ mà thêm thì sẽ dư, mà đã dư thì chỉ có trái ngang, mệt mỏi. Tình yêu cũng vậy, chỉ có hai mà thêm ba thì chính là giành giật, là vay mượn. Tôi từng nghe một người thứ ba nói rằng: Yêu một người đàn ông có vợ chỉ có lời chứ không có thiệt. Cô ấy được bao nuôi chẳng thiếu thứ gì, thậm chí còn được yêu chiều hơn khi quen với đàn ông độc thân. Dù sao cũng chỉ là muốn yêu đương, mà một tình yêu không mất gì, chẳng cần kết quả như thế, chẳng phải rất hời?



Tình yêu cũng vậy, chỉ có hai mà thêm ba thì chính là giành giật, là vay mượn - Ảnh minh họa: Internet Đa số phụ nữ làm “tiểu tam” đều nghĩ mình chẳng mất gì. Họ còn hiếu thắng nghĩ rằng đàn ông có gia đình là những kẻ bằng lòng dâng hiến cho họ mọi thứ. Họ cho mình cái danh cao hơn cả vợ và gia đình của anh ta. Mà thật ra, với những gì cơi nới, đàn ông có ai lại không tùy tiện? Thứ nhân tình dại dột chẳng cần cho mình lại là thứ đàn ông chẳng bao giờ muốn cho. Chính là tương lai, là trách nhiệm. Có nhiều tiểu tam quyết đòi danh phận cho mình, tin rằng đàn ông vì yêu họ mà bỏ vợ con. Nhưng họ lại quên rằng, leo lên con thuyền du hí ngoại tình, đàn ông chẳng kẻ nào khờ dại đặt cả hai chân. Đàn ông ngoại tình luôn chừa một chân để lùi, để bơi về với vợ con, để tẩy trắng sạch sẽ tội lỗi. Chỉ có phụ nữ làm nhân tình, một khi bước lên con thuyền đó là một thân không thể quay lại.



Đàn ông ngoại tình về nhà bỏ tội lỗi ngoài cửa, đàn bà làm nhân tình cả đời không trút bỏ được quá khứ - Ảnh minh họa: Internet Hoặc nếu may mắn hơn, họ thật sự giành được chồng của người khác, cũng chưa chắc giữ được ấm êm của gia đình mình. Bởi đàn ông từng phản bội vợ chẳng mấy ai có thể chung thủy lần nữa. Khi đã xem thường giá trị của gia đình, lòng chung thủy, đàn ông không còn coi ai là người vợ duy nhất phải đối xử chân thành. Họ có thể cưới nhiều người vợ sau đó, cũng như có nhiều cô bồ bên ngoài. Đàn ông ngoại tình về nhà bỏ nhân tình ngoài cửa, đàn bà làm nhân tình cả đời không trút bỏ được quá khứ. Đàn ông chỉ cần được vợ tha thứ, lập tức chẳng còn liên quan gì đến chuyện ngoại tình tội lỗi. Đàn ông dẫu có ly hôn vì ngoại tình, vẫn dễ dàng tìm được một mái ấm khác. Còn phụ nữ làm nhân tình, dẫu có bỏ được người tình, tương lai cũng chênh vênh. Nhiều người dù yêu ai sau đó cũng thấy mình không xứng đáng, họ mang tâm lý tội lỗi nặng nề. Lại có người danh tiết bị hủy hoại, không tìm được người đàn ông nào nương dựa về sau. Hậu vận của người thứ ba, dù có được một mái nhà cũng để lại nghiệp báo đời sau. Mang lòng dạ phá vỡ hạnh phúc của người khác, quả báo là điều không thể tránh.

Họ vay ấm êm của người khác nhưng phải trả bằng hạnh phúc, bình yên của mình sau này - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, đừng nói người thứ ba không mất gì. Họ yêu đàn ông có vợ chính là vay mượn ấm êm của người phụ nữ khác. Họ mượn thời gian, thể xác, tình cảm của chồng, của cha người khác. Họ vay chút tình yêu đàn ông chia sớt với vợ để đến với họ. Mà thứ gì đã vay mượn thì có bao giờ bền lâu? Họ vay ấm êm của người khác nhưng phải trả bằng hạnh phúc, bình yên của mình sau này.

Phụ nữ sắc sảo, cá tính như hoa hồng có gai, đàn ông vừa mê vừa 'sợ' Kiểu phụ nữ này sống tình cảm nhưng cũng rất lý trí, chân thành nhưng không ủy lụy. Họ cầm được buông được, vì thế mà khiến đàn ông thấy “sợ” đôi lúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-nguoi-thu-ba-vay-muon-em-am-cua-nguoi-khac-phai-tra-bang-hanh-phuc-cua-chinh-minh-562859.html