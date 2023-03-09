Phụ nữ tình duyên lận đận, bị đàn ông lừa dối hết lần này đến lần khác đều có 3 thói quen tai hại này

Là phụ nữ, bạn hoàn toàn có thể sống điềm đạm, tinh tế và lương thiện nhưng đừng dại để đàn ông lợi dụng lòng vị tha của mình. Hãy nhớ, đàn ông vốn tham lam, ích kỷ nên họ sẵn sàng làm mọi điều để giành lấy phần hơn cho bản thân.

Là phụ nữ, bạn có thể không phải là người phụ nữ thông minh nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành kiểu phụ nữ nông cạn , bị đàn ông “cắm sừng”, xem thường.

Chính vì vẫn tiếp tục tin tưởng, vẫn cho đối phương cơ hội nên phụ nữ khờ dại vô tình khiến bản thân trở thành nạn nhân của những lọc lừa, dối trá mà chẳng hề hay biết.

Một khi đàn ông ngoại tình, bạn có thể dựa vào sự hối lỗi, thành tâm và nỗ lực sửa sai của chàng để cho đối phương thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Thế nhưng, nếu anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lén lút cặp kè với đàn bà khác sau lưng bạn thì đấy đã là bản chất của thói trăng hoa khó bỏ.



Việc chấp nhận hy sinh, nhận lấy mọi thua thiệt mà không suy tính trước sau chính là sai lầm khiến chồng vô tâm, xem thường vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hy sinh vô điều kiện

Phụ nữ lấy chồng, sinh con ai cũng mong chồng con mình được sung sướng an nhàn, cũng muốn chăm sóc gia đình chu toàn nhất. Rất nhiều chị em vì muốn chứng minh mình là người vợ đảm đang mà chẳng ngần ngại ôm hết việc nhà vào người, không cho chồng động tay vào bất cứ việc gì.

Họ bị câu nói “gái có công, chồng chẳng phụ” làm cho mụ mị đến mức quên mất rằng toàn năng chẳng thể khiến phụ nữ hạnh phúc. Ngược lại, việc chấp nhận hy sinh, nhận lấy mọi thua thiệt mà không suy tính trước sau chính là sai lầm khiến chồng vô tâm, xem thường vợ.

Nếu là một người phụ nữ khôn ngoan, bạn phải biết đòi hỏi chồng hỗ trợ mình trong cuộc sống, phải nuông chiều, thương yêu và quan tâm đến vợ. Có qua có lại, biết trước biết sau mới là nền tảng của một mối quan hệ bền chặt.



Họ sợ mình không đủ hấp dẫn để giữ chân đàn ông, không đủ thú vị để chồng không chán nên ghen tuông và kiểm soát chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tự ti, sợ bản thân không đủ sức níu giữ đối phương

Một người phụ nữ tự tin sẽ toát lên khí chất ngời ngời, khiến đàn ông dù đã có được họ vẫn luôn sợ mất, sợ bị đàn ông khác “tăm tia”. Chính vì thế, phụ nữ tự tin luôn có sức hút riêng, khiến đàn ông mê mệt cả đời, đứng ngồi không yên.

Trong khi đấy, những người phụ nữ tự ti lại luôn thấy những khuyết điểm của bản thân. Họ sợ mình không đủ hấp dẫn để giữ chân đàn ông, không đủ thú vị để chồng không chán nên ghen tuông và kiểm soát chồng hết mức.

Những tưởng càng quản thúc, càng “dằn mặt” thì đàn ông sẽ biết sợ mà tự nguyện thủy chung. Nào ngờ, đây là sai lầm khiến đàn ông mệt mỏi, chán ngán và tìm mọi cách để thoát khỏi cuộc tình ngột ngạt, tù túng.