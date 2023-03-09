Phụ nữ sắc sảo, cá tính như hoa hồng có gai, đàn ông vừa mê vừa 'sợ'

Phụ nữ yêu 09/03/2023 07:05

Kiểu phụ nữ này sống tình cảm nhưng cũng rất lý trí, chân thành nhưng không ủy lụy. Họ cầm được buông được, vì thế mà khiến đàn ông thấy “sợ” đôi lúc.

Đàn ông bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chỉ đàn bà khéo léo mới giữ được ánh mắt dõi theo của đàn ông cả đời. Đó là lý do đàn ông thường “sợ” phụ nữ sắc sảo. Bởi đây là kiểu phụ nữ khôn khéo nắm bắt đàn ông.

Giỏi đoán ý người khác

Người đàn bà sắc sảo có khả năng đoán ý người khác. Họ có thói quen quan sát, nhận xét, từ đó nhìn thấy tính cách, đoán được phản ứng của từng người. Đây là kiểu phụ nữ không thích bị động trong bất kì mối quan hệ nào. Họ luôn thử đoán suy nghĩ và hành động của người khác, sau đó nắm bắt tâm lý và khiến đối phương thấy tò mò.

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Người đàn bà sắc sảo có khả năng đoán ý người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chính đặc điểm này của đàn bà sắc sảo khiến đàn ông càng có ham muốn chinh phục. Đàn ông thích chủ động, hứng thú với những người phụ nữ khôn khéo như thế.

Thẳng tính

Đàn bà khéo léo không thích dông dài, họ luôn sống thẳng và thật. Dù là trong mối quan hệ nào, họ đều kiên định và thẳng thắn với cá tính và quan điểm của bản thân. Nhưng họ cũng biết giữ gìn những mối quan hệ quý giá. Họ khẳng định mình bằng cách tinh tế và duyên dáng nhất.

Đàn ông thích nét tính cách này của đàn bà sắc sảo. Vì họ không thích kiểu phụ nữ chuyện gì cũng bắt họ đoán. Họ bị thu hút bởi phụ nữ dù có thẳng thắn nhưng vẫn khiến họ hứng thú, tò mò.

Minh bạch, rõ ràng trong các mối quan hệ

Phụ nữ sắc sảo, cá tính như hoa hồng có gai, đàn ông vừa mê vừa 'sợ' - Ảnh 2
Đàn bà khôn khéo có quy tắc và ranh giới nhất định cho các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn khéo có quy tắc và ranh giới nhất định cho các mối quan hệ. Họ dành sự tôn trọng cho đối phương, cũng muốn người khác tôn trọng họ. Vì vậy, họ không muốn những mối quan hệ không rõ ràng. Kiểu phụ nữ này khi chân thành với ai sẽ không ngại cho đi, nghiêm túc giữ gìn.

Phụ nữ sắc sảo khéo léo và tinh tế trong tình cảm. Thứ họ cần nhất là sự chân thành và cảm giác an toàn. Họ không ngại chia sẻ với bạn đời bất cứ điều gì. Trong tình yêu, họ vẫn giữ cái chất riêng, nhưng cũng ngọt ngào dịu dàng.

Thấu hiểu

Người đàn bà thông minh luôn biết đúng vị trí của mình trong bất kì mối quan hệ nào. Đó là cách họ chiếm ưu thế, biết mình biết ta. Họ quý trọng bản thân nhưng cũng đặt mình vào vị thế của người khác để thấu hiểu, cảm thông.

Đàn ông thích kiểu phụ nữ biết thấu hiểu như thế. Họ không thích phụ nữ quá đòi hỏi, không cho họ cảm giác thoải mái.

Biết rõ bản thân

Phụ nữ sắc sảo, cá tính như hoa hồng có gai, đàn ông vừa mê vừa 'sợ' - Ảnh 3
Đàn bà sắc sảo luôn có thần thái tự tin, vì họ hiểu rõ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sắc sảo luôn có thần thái tự tin, vì họ hiểu rõ bản thân. Họ biết mình muốn gì, ở đâu và phải làm gì. Họ khiêm tốn để giữ giá trị, nhưng cũng tự tin giành lấy thứ mình muốn. Dù là trong công việc hay tình yêu, họ đều giữ tâm thế chủ động và tự tin. Biết mình là ai, họ cũng không bao giờ hạ mình vì người không xứng đáng.

Với phụ nữ sắc sảo, nếu họ không được đối xử đúng với giá trị mà họ có, họ sẽ dứt khoát kết thúc. Kiểu phụ nữ này sống tình cảm nhưng cũng rất lý trí, chân thành nhưng không ủy lụy. Họ cầm được buông được, vì thế mà khiến đàn ông thấy “sợ” đôi lúc.

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Từ khóa:   phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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