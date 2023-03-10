Là phụ nữ thông minh, hãy yêu để HẠNH PHÚC, đừng yêu để NGU DẠI mặc đàn ông giày vò!

Phụ nữ yêu 10/03/2023 06:38

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng vì người đàn ông mình yêu mà bỏ qua người đàn ông yêu mình.

Cố duy trì một tình yêu khiến tâm hồn hao gầy, con tim sầu đau là sai lầm khiến chị em khổ tâm cả đời. Thế nên, nếu bị đàn ông đối xử tệ bạc phụ nữ thông minh đừng dại dây dưa kẻo tự tước đi cơ hội được hạnh phúc. 

Là phụ nữ thông minh, hãy yêu để HẠNH PHÚC, đừng yêu để NGU DẠI mặc đàn ông giày vò! - Ảnh 1

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng vì người đàn ông mình yêu mà bỏ qua người đàn ông yêu mình - Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu là phụ nữ thông minh, tinh tế, bản lĩnh bạn đừng bỏ qua 10 gạch đầu dòng này!

1. Là phụ nữ, bạn có quyền theo đuổi người đàn ông khiến con tim mình rung động. Thế nhưng, bạn đừng dại bỏ lỡ chàng trai thực tâm yêu thương mình chỉ vì sự cố chấp của bản thân.

2. Đàn ông thừa biết đàn bà yêu bằng tai, họ sẽ chẳng tiếc lời ngon ngọt để bạn tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai. Nếu là phụ nữ khôn ngoan, thay vì tin vào lời thề non hẹn biển bạn chỉ cần dựa vào những gì đối phương làm sẽ biết họ yêu mình nhiều hay ít.

3. Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ tìm mọi cách để được ở bên bạn, nếu anh ta đưa ra những lý do “mẹ anh không thích em”, “em không hợp với gia đình anh, “bây giờ chưa phải lúc” thì chứng tỏ anh ta đang muốn chia tay.

Là phụ nữ thông minh, hãy yêu để HẠNH PHÚC, đừng yêu để NGU DẠI mặc đàn ông giày vò! - Ảnh 2
Tự chủ tài chính không chỉ giúp bạn làm chủ đời mình, mà còn là cách để phụ nữ luôn nhận được sự tôn trọng, kiêng nể của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi đàn ông yêu chân thành, họ sẽ luôn xem bạn là ưu tiên hàng đầu. Chàng sẵn sàng từ chối mọi cuộc vui để được đi hẹn hò cùng bạn. Khi đàn ông vô tâm, ngó lơ người mình yêu nghĩa là bạn không hề quan trọng với cuộc sống của anh ấy như bạn vẫn tưởng.

5. Muốn được đàn ông xem trọng, phụ nữ bản lĩnh đừng bao giờ đánh mất khả năng kiếm tiền của mình. Tự chủ tài chính không chỉ giúp bạn làm chủ đời mình, mà còn là cách để bạn luôn nhận được sự tôn trọng, kiêng nể của đàn ông.

6. “Tạm chia tay” để thời gian chứng minh tình cảm của cả hai, nếu còn yêu sẽ quay trở lại là cách đàn ông thường dùng để dây dưa giữa bạn và mối tình khác. Thay vì để đối phương “dắt mũi” chờ đợi trong vô vọng phụ nữ nên chủ động nói lời chia tay để đòi lại tự do cho mình.

Là phụ nữ thông minh, hãy yêu để HẠNH PHÚC, đừng yêu để NGU DẠI mặc đàn ông giày vò! - Ảnh 3
Hãy giữ thật chặt người đàn ông vui vẻ chung sống hòa bình với những thiếu sót của bạn - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ thường thích được nuông chiều, những điều lãng mạn và quan tâm săn sóc. Người có thể cưng yêu bạn thì rất nhiều, nhưng người có thể chịu đựng sự vụng về, cố chấp và ương ngạnh của bạn thì rất ít. Hãy giữ thật chặt người đàn ông vui vẻ chung sống hòa bình với những thiếu sót của bạn.

8. Một khi chàng đưa bạn đến những buổi hẹn với bạn bè, đưa về nhà giới thiệu với gia đình và công khai việc mình đang có người yêu nghĩa là anh ấy đang rất nghiêm túc trong tình yêu của cả hai. Nếu đang yêu người đàn ông luôn tỏ ra mình độc thân, chăm thả thính thì anh ta chỉ xem bạn là mối quan hệ có hạn kỳ, không hề nghiêm túc.

9. Là phụ nữ, thà chấp nhận cô đơn còn hơn ở bên một người nhưng vẫn cô đơn. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu cuộc sống độc thân hạnh phúc, thay vì chấp nhận có đôi có cặp mà hiu quạnh trong tâm hồn.

10. Phụ nữ lấy chồng, cứ nghĩ rằng chỉ cần dồn hết tâm huyết chăm sóc gia đình thì ắt sẽ có hôn nhân hạnh phúc. Nào ngờ, hạnh phúc gia đình tan vỡ lắm khi là do phụ nữ khờ dại quên chăm sóc chính mình.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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