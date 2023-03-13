Muốn biết đàn ông thương vợ nhiều hay ít, phụ nữ chỉ cần kiểm chứng xem chồng có nói dối mình 3 điều này hay không là đủ

Phụ nữ yêu 13/03/2023 06:40

Một người đàn ông thương vợ rất sợ làm người phụ nữ của mình tổn thương, thế nên, họ sẽ thường xuyên nói dối những điều này.

“Anh vẫn ổn”

Đàn ông vẫn được xem là trụ cột gia đình, là nguồn kinh tế chủ lực, kiếm tiền để chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của vợ con. Vậy nên, mỗi khi gặp phải khó khăn, chướng ngại trong công việc họ đều phải tự trấn an và khích lệ bản thân vượt qua tất cả.

Chính vì đàn ông yêu thật lòng nên họ luôn cố gắng tỏ ra bình thường, ở cơ quan căng thẳng áp lực đến mấy thì khi về nhà vẫn trấn an vợ bằng câu nói “anh vẫn ổn, mọi việc vẫn ổn, em yên tâm nhé”. Họ không muốn làm vợ phải lo lắng, bất an vì chuyện của mình nên mới nói dối vợ.

Lấy được người chồng yêu vợ như thế, chị em hãy giữ thật chặt bởi chẳng ai có thể thương yêu bạn nhiều đến vậy.

Muốn biết đàn ông thương vợ nhiều hay ít, phụ nữ chỉ cần kiểm chứng xem chồng có nói dối mình 3 điều này hay không là đủ - Ảnh 1

Chàng hiểu rằng, những hy sinh, cực khổ mà cô ấy đã chấp nhận vì chồng và gia đình là vô giá - Ảnh minh họa: Internet

“Chẳng ai xinh đẹp bằng vợ anh”

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, ngoại hình chính là ấn tượng rất quan trọng trong mắt đàn ông, là yếu tố quyết định mối quan hệ có bắt đầu hay không.

Thế nhưng, chứng kiến cảnh vợ tăng cân mất kiểm soát khi mang thai, những vết rạn chằng chịt trên bụng vợ và vòng eo son rỗi biến mất vì sinh con nên dù vợ có xuống sắc thì đàn ông thương vợ vẫn không hề chê bai ngoại hình của bạn đời.

Ngược lại, họ yêu những vết rạn chẳng bao giờ phai kia, yêu cả vòng hai ngấn mỡ và cả những vết chân chim nơi đuôi mắt của vợ. Chàng hiểu rằng, chẳng người phụ nữ nào xinh đẹp bằng vợ mình, những hy sinh, cực khổ mà cô ấy đã chấp nhận vì chồng và gia đình là vô giá.

Muốn biết đàn ông thương vợ nhiều hay ít, phụ nữ chỉ cần kiểm chứng xem chồng có nói dối mình 3 điều này hay không là đủ - Ảnh 2
Họ nhún nhường trước vợ là để cô ấy có thời gian bình tĩnh, là bởi làm vợ buồn lòng là lỗi của họ - Ảnh minh họa: Internet

“Anh xin lỗi, anh sai rồi”

Hôn nhân dù hạnh phúc hòa hợp đến mấy cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Những lúc vợ chồng nóng tính, cáu gắt thì đàn ông yêu chân thành luôn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Dù người sai là vợ nhưng chồng vẫn nhẫn nhịn đứng ra nhận lỗi bằng câu nói “anh xin lỗi, anh sai rồi”.

Họ nhún nhường trước vợ là để cô ấy có thời gian bình tĩnh, là bởi làm vợ buồn lòng là lỗi của họ. Sau đấy, khi cơn giận đã nguôi ngoai thì không cần chồng mở lời phụ nữ cũng sẽ chủ động nhận sai, mong chồng bỏ qua.

Lấy được người đàn ông ôn nhu, bao dung như thế thì cả đời này phụ nữ chẳng cần phải trưởng thành.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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