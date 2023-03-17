Tuyệt chiêu thăng hoa cùng những câu hỏi chàng nào cũng muốn nghe khi làm 'chuyện ấy'

Điều đó nói lên rằng, chúng ta biết rằng nói về tình dục, đặc biệt là với bạn tình mới hoặc khi đời sống tình dục của bạn không thực sự thăng hoa, nói thì dễ hơn làm. Cởi mở và duy trì các đường dây liên lạc lành mạnh trong một mối quan hệ cần có hiệu quả.

Như tất cả chúng ta đã đi sâu vào hộp sọ thực tế của mình vào thời điểm này, giao tiếp là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ lành mạnh, điều đó bao gồm một đời sống tình dục lành mạnh. Như nhà tình dục học Jess O'Reilly, Tiến sĩ, chuyên gia về tình dục giải thích: “Giao tiếp liên tục giúp cải thiện sự hiểu biết, tăng cường kết nối và dẫn đến tình dục nóng bỏng hơn”.

Một trò chơi thú vị và hấp dẫn gồm những câu hỏi không chỉ giúp bạn bắt đầu nói chuyện dễ dàng hơn mà còn là một cách tuyệt vời để mở ra những cuộc thảo luận lớn hơn về ranh giới, mong muốn trong đời sống chăn gối. Khi bạn đặt câu hỏi dẫn đến những cuộc trò chuyện có ý nghĩa, bạn sẽ hiểu rõ hơn không chỉ đối tác của mình thích gì mà còn lý do tại sao họ có thể bị thu hút bởi những hành động, tưởng tượng, kịch bản và cảm xúc cụ thể.

Nhà trị liệu tình dục Laurie Mintz, Tiến sĩ, chuyên gia tình dục của Lelo và là tác giả của cuốn sách Become Cliterate và A Tired Woman's Guide to Passionate Sex cho biết: “Hỏi bạn tình những câu hỏi thân mật sẽ cung cấp cho bạn thông tin để cải thiện đời sống tình dục của mình. Nó sẽ giúp bạn tìm hiểu xem đối tác của bạn thấy kích thích ở điểm nào và cũng sẽ giúp bạn chia sẻ điều tương tự.”

Trong khi chia sẻ câu hỏi với đối tác của bạn chắc chắn có thể giúp cải thiện mối quan hệ của bạn và có thể đạt được quan hệ tình dục tốt hơn, một câu hỏi và trả lời gợi cảm về cơ bản có thể là màn dạo đầu lý tưởng. Đôi khi, chỉ nói về tình dục cũng nóng bỏng như khi vào 'cuộc thăng hoa'.

Đây là những câu hỏi gợi cảm về tình dục có thể truyền cảm hứng cho bạn. Cho dù bạn đang tìm cách tán tỉnh một đối tác mới, kết nối sâu sắc hơn với đối tác hiện tại hay tham gia vào một màn dạo đầu bằng lời nói nhỏ, những câu hỏi về tình dục này chắc chắn sẽ khiến bạn và đối tác của bạn phải suy nghĩ.

1. Anh có sở thích táo bạo nào không?

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Thật không may, vẫn còn khá nhiều sự xấu hổ và kỳ thị xung quanh những trò đùa và tôn sùng trong tình ái. Câu hỏi này là một cách tuyệt vời để cho đối tác của bạn biết rằng họ đang ở trong khu vực không phán xét khi chia sẻ những khuynh hướng không mấy dễ chịu của họ.

2. Vị trí yêu của anh là gì?

Có vài điều khiến các nàng thấy hấp dẫn. Khi các chàng trai không đeo kính khi quan hệ tình dục, những chàng trai đeo dây chuyền để làm nổi bật hầu cổ. Những thói quen tình dục nhỏ kỳ lạ này về cơ bản là những hạt rắc màu sắc trên kem, thứ trang điểm tình dục độc đáo của chúng ta và chúng thường khá đáng yêu.

4. Anh cảm thấy mối quan hệ của mình với tình dục đã tiến triển như thế nào kể từ khi chúng ta bắt đầu?

Nghe có vẻ không sáo rỗng hay gì cả, nhưng đời sống tình dục và bản sắc tình dục của chúng ta là một hành trình. Rất có thể, mối quan hệ của bạn với tình dục và với bản thân với tư cách là một sinh vật tình dục có lẽ đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên bạn gặp gỡ bạn trai trong xe của bạn thời trung học.

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Quan điểm thay đổi, thái độ thay đổi, lượt bật và nút thắt thay đổi, và câu hỏi này có thể giúp cung cấp một cửa sổ để biết đối tác của bạn là ai trên giường hôm nay và làm thế nào họ có được điều đó.

5. Anh từng có hứng thú gì khi còn là một đứa trẻ/tuổi teen không?

Không thể mang thai trong bồn tắm nước nóng? Thủ dâm sẽ khiến bạn bị mù? Có khoảng một triệu người trong số họ, hầu hết trong số họ đều bắt nguồn từ định kiến ​​xấu hổ về giới tính và tình trạng giáo dục giới tính tồi tệ.

Nhưng hồi tưởng lại những quan niệm sai lầm ngớ ngẩn về tình dục thời trẻ của chúng ta là A) buồn cười và B) mang đến một cái nhìn mới mẻ về quãng đường mà chúng ta đã đi được kể từ thời trung học.

6. Anh đã bao giờ hối tiếc về một cuộc gặp gỡ tình dục chưa?

Câu hỏi này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng không hề như vậy. Tình dục tồi tệ là một phần trong đời sống tình dục của chúng ta cũng như tình dục tốt, và cách chúng ta phản ứng với nó nói lên rất nhiều điều về vị trí của chúng ta trong hành trình hiểu bản thân với tư cách là những sinh vật tình dục và tất cả những sai sót đi kèm với điều đó.

Câu hỏi này là một lời mời để bạn và đối tác của bạn suy nghĩ về lịch sử tình dục của mỗi người, đây là một phần quan trọng trong việc học hỏi và trưởng thành với tư cách là những cá nhân có quan hệ tình dục và với tư cách là một cặp đôi có quan hệ tình dục.

7. Anh bắt đầu thủ dâm từ khi nào?

Ảnh minh họa: Internet

Một số người trong chúng ta đã tự sướng từ rất lâu mà có thể nhớ được, và một số người trong đã không bắt đầu thủ dâm cho đến sau khi đã quan hệ tình dục với bạn tình.

Vấn đề là, mọi người đều có một lịch sử riêng khi nói đến niềm vui của bản thân và những trải nghiệm đó có thể cho bạn biết nhiều điều về mối quan hệ của ai đó với tình dục của họ và cách mối quan hệ đó đã phát triển.

8. Anh có từng bị ''cắm sừng'' không?

Đừng nghĩ đây là câu hỏi chà xát nỗi đay. Nếu câu trả lời là có, hy vọng anh ấy coicâu hỏi này như một lời mời mở để thể hiện chứ không phải khó chịu.

9. Anh đã bao giờ có trải nghiệm tình dục làm thay đổi thái độ hoặc quan điểm về tình dục và làm tình theo một cách nào đó chưa?

Có thể họ đã có một tình một đêm thay đổi cuộc đời khiến họ thay đổi quan điểm về tình dục thông thường, hoặc có thể mối quan hệ với một đối tác kỳ quặc hơn đã giải phóng một số ham muốn tiềm ẩn mà họ không biết là mình có.

Vấn đề là, những cuộc gặp gỡ tình dục của chúng ta dù tốt, xấu, lập dị, định hình chúng ta. Tìm hiểu về lịch sử tình dục của đối tác đã định hình họ như thế nào có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quan điểm và giá trị mà họ mang đến phòng ngủ ngày nay.

10. Có điều gì anh muốn thử lại không?

Tư thế tình dục? Dấu hôn? Tuổi thanh xuân có lẽ không phải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với đời sống tình dục của bất kỳ ai, nhưng có một số điều cũ tốt đẹp từ thời xa xưa đáng để thỉnh thoảng mang lại cảm xúc cho bạn tình.

Theo Cosmopolitan