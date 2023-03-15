Vừa 'mua đứt' ngôi nhà ngay giữa trung tâm TP.HCM, Bà Nhân Vlog bất ngờ khóc than 'một mình gánh vác kinh tế gia đình'

Nhịp sống trẻ 15/03/2023 11:25

Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, bà Nhân Vlog khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi bởi ồn ào xoay quanh chuyện thụ tinh nhân tạo.

Đức Nhân được đông đảo khán giả biết đến với kênh YouTuber Vợ Chồng Nhà Nhân - JP And FAMILY Cuộc Sống Ở Nhật. Nội dung trên kênh này chủ yếu xoay quanh cuộc sống đời thường của gia đình cô ở xứ mặt trời mọc. Đầu năm 2023, "bà Nhân Vlog" gây chú ý khi thực hiện chuỗi video về hành trình "tìm con" thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Tuy nhiên, Đức Nhân khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi bất ngờ đăng clip tố bác sĩ Cao Hữu Thịnh (Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM). Theo nội dung đăng tải, "bà Nhân Vlog" cho biết cô về Việt Nam thụ tinh nhân tạo vì tin tưởng tay nghề của bác sĩ Thịnh. Trong quá trình khám, nữ YouTuber bày tỏ không hài lòng vì vị bác sĩ này "không có tâm" và không thống nhất, rõ ràng về thời gian trong khâu tiêm kích trứng. Với hàng trăm ngàn người theo dõi, hai bên tạo nên cuộc tranh luận gay gắt. Đáng chú ý, sau khi đoạn clip phản bác của bác sĩ Thịnh được đăng tải, Đức Nhân nhận bão chỉ trích của dư luận.

Vừa 'mua đứt' ngôi nhà ngay giữa trung tâm TP.HCM, Bà Nhân Vlog bất ngờ khóc than 'một mình gánh vác kinh tế gia đình' - Ảnh 1
Đức Nhân vừa khóc vừa tâm sự hoàn cảnh 'khó khăn' của mình - Ảnh: Internet

Vào tối ngày 14/3, vợ chồng Đức Nhân đã giải thích những vấn đề liên quan đến ồn ào thụ tinh nhân tạo. Trong đó, khi nói về vấn đề bác sĩ Cao Hữu Thịnh nói mình chỉ lo đi quay, đi tiệc mà không tập trung vào hành trình tìm con, Đức Nhân đã vừa khóc vừa tâm sự hoàn cảnh của mình.

 

Cô cho biết mình đang là người gánh vác gia đình và đi quay cũng là công việc chính của hai vợ chồng. Hiện tại chồng cô đã nghỉ việc ở Nhật Bản để theo vợ về Việt Nam đi tìm con. Ngoài ra, Đức Nhân còn phải lo lắng cho người mẹ có sức khỏe yếu và nuôi cháu - con của chị gái. Ở chia sẻ này, Bà Nhân Vlog không khỏi xúc động nên đã phải vừa khóc vừa nói.

Vừa 'mua đứt' ngôi nhà ngay giữa trung tâm TP.HCM, Bà Nhân Vlog bất ngờ khóc than 'một mình gánh vác kinh tế gia đình' - Ảnh 2
Vào ngày 10/3 vừa qua, nữ YouTuber còn mới làm clip khoe đã chi hơn nửa tỷ để kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng - Ảnh: FBNV

Vừa 'mua đứt' ngôi nhà ngay giữa trung tâm TP.HCM, Bà Nhân Vlog bất ngờ khóc than 'một mình gánh vác kinh tế gia đình' - Ảnh 3

Vợ chồng Đức Nhân tậu một căn hộ tại trung tâm TP.HCM - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng thắc mắc về những khó khăn mà Đức Nhân chia sẻ. Bởi lẽ vào ngày 10/3 vừa qua, nữ YouTuber còn mới làm clip khoe đã chi hơn nửa tỷ để kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. 

Trước đó, Đức Nhân mua một chiếc vòng tay kim cương trị giá 525 triệu đồng để tặng chồng, cảm ơn chồng vì đã yêu thương và đồng hành cùng mình. Ngoài ra hai vợ chồng còn đi ăn uống ở một nhà hàng sang chảnh, giá mỗi bữa ăn được cho là không phải dạng vừa.

Trước đó, hai vợ chồng Đức Nhân cũng thường xuyên tặng nhau và tặng gia đình những món quà đắt đỏ. Ngoài ra, Bà Nhân cũng mạnh tay mua luôn một căn hộ ngay giữa trung tâm TP.HCM có diện tích 92m2 để thuận tiện cho công việc, sinh hoạt thường ngày. 

Quỳnh Trần JP lên tiếng sau khi 'mất tích' giữa lúc bà Nhân Vlog vướng ồn ào thụ tinh nhân tạo

Quỳnh Trần JP lên tiếng sau khi 'mất tích' giữa lúc bà Nhân Vlog vướng ồn ào thụ tinh nhân tạo

Vào tối ngày 14/3, Bà Nhân Vlog đã công khai xuất hiện, giải thích mọi tin đồn đang bủa vây bản thân. Đồng thời, cô cũng có những chia sẻ liên quan đến người bạn thân Quỳnh Trần JP.

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