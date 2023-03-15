Không dừng lại ở đó, nhiều người còn tìm đến trang cá nhân của Quỳnh Trần JP - một hot YouTuber và cũng là chị em bạn bè thân thiết như "ruột thịt" với Bà Nhân Vlog tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Quỳnh Trần JP không có bất cứ phản hồi nào trước những ý kiến này.

Những những ngày gần đây, lùm xùm thụ tinh nhân tạo của Bà Nhân Vlog (tên thật là Đức Nhân) - chủ kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân và bác sĩ T. đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Cả hai bên đều đưa ra những chia sẻ trái ngược nhau nhưng nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với bác sĩ T. và cho rằng Đức Nhân không đúng.

"Nếu em thấy tính mình sai thì em nên kìm bớt tính nóng nảy, trẻ con của mình xuống mà xin lỗi bác sĩ đi nhé", lời khuyên của Quỳnh Trần dành cho đàn em trong một tin nhắn.

Đến tối ngày 14/3, tại buổi họp báo xin lỗi, Bà Nhân cho hay những ngày qua, Quỳnh Trần liên tục nhắn tin hỏi han, động viên mình. Và bản thân cô cũng không muốn lôi kéo bạn vào chuyện này. Về lý do Quỳnh Trần im lặng, không lên tiếng công khai bảo vệ bạn, Bà Nhân tiết lộ do fanpage của đàn chị đang bị khóa, không thể đăng bất cứ thông tin gì.

Quỳnh Trần JP lên tiếng về việc giữ im lặng giữa lúc bạn thân gặp biến trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, trong một livestream bán hàng cũng vào tối 14/3, Quỳnh Trần JP cũng đã giải đáp những thắc mắc của cộng đồng mạng và lên tiếng về vụ việc.

Cụ thể, nữ YouTuber cho rằng cô nhìn nhận vấn đề từ cả hai phía. Ngoài ra cô khẳng định cả Bà Nhân Vlog và bác sĩ đều có lỗi sai, không ai đúng hoàn toàn. “Tức là 36 tiếng mới lên hút trứng nhưng bác sĩ quên ngày, nói nhầm thời gian cho Bà Nhân nên lúc bà lên mới chỉ 12 tiếng thôi. Nhưng Bà Nhân cũng sai vì nếu 12 tiếng mà hút không được thì mình đi về đi nhưng bà lại làm ầm lên. Thì đây là lỗi của bà ấy, Quỳnh không bênh ai hết, nhưng bác sĩ cũng có lỗi một phần trong đó”, Quỳnh Trần JP nói.

Quỳnh Trần JP là chị em bạn bè thân thiết như "ruột thịt" với Bà Nhân Vlog tại Nhật Bản - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Quỳnh Trần JP cũng tiết lộ cô từng cùng Bà Nhân Vlog đến một bệnh viện ở Việt Nam để khám. Thậm chí, nữ YouTuber còn rơi nước mắt khi biết sức khoẻ của người bạn thân khá yếu và rất khó có con.

“Bác sĩ Thịnh là người nhắn tin cho Bà Nhân, là người khơi mào chuyện này trước. Trong livestream, Bà Nhân cũng để luôn những dòng tin nhắn phía sau. Mọi người muốn tin ai thì tin nhưng nếu không có bằng chứng thì Bà Nhân sẽ không chứng minh ra. Còn mọi chuyện hiện tại đã xong, Bà Nhân cũng chỉ muốn đính chính đứa con của bà không phải đứa con thương mại và cũng không phải đứa con đi nhận quảng cáo để đẻ ra”, Quỳnh Trần JP kết luận.