4 kiểu phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông luôn sợ mất, lấy được rồi vẫn nơm nớp lo giữ

Phụ nữ yêu 15/03/2023 00:03

4 kiểu phụ nữ quyến rũ này luôn cho đàn ông cảm giác bất an, khiến họ luôn phải lo giữ cẩn thận.

Phụ nữ có tư tưởng độc lập

Kiểu phụ nữ này không phụ thuộc vào bất kì ai. Nếu là việc bản thân có thể làm, họ sẽ không nhờ vả. Họ quan niệm rằng phụ nữ sinh ra là phái yếu, nhưng cuộc đời sẽ không vì vậy mà thương hoa tiếc ngọc. Phụ nữ muốn đòi hỏi công bằng, thì trước hết phải là một cá thể giàu nghị lực và sức mạnh. Độc lập thì cực thân, phải nỗ lực không ngừng, nhưng bù lại phụ nữ sẽ được khẳng định giá trị, không bị ai xem thường.

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Dù rằng đàn ông có xu hướng bảo vệ phụ nữ yếu đuối nhưng họ thường ấn tượng với đàn bà độc lập hơn - Ảnh minh họa: Internet

 

Dù rằng đàn ông có xu hướng bảo vệ phụ nữ yếu đuối nhưng họ thường ấn tượng với đàn bà độc lập hơn. Đặc biệt là trong tình yêu hay hôn nhân, đàn ông không muốn một người tình hay người vợ quá dựa dẫm về cả tinh thần và vật chất.

Kiểu phụ nữ độc lập trong tình yêu và cuộc sống luôn cho đàn ông cảm giác thoải mái hơn. Độc lập không có nghĩa là không cần sự giúp đỡ. Họ vẫn cần tình yêu, sự bảo bọc che chở của đàn ông. Nhưng với những việc thể hiện giá trị, quan niệm sống của mình, họ chắc chắn không phụ thuộc vào bất kì ai.

Phụ nữ vừa có tiền, vừa biết giữ sắc

Đây là kiểu phụ nữ đàn ông dù đã lấy được vẫn không thấy yên tâm. Phụ nữ có tiền thì luôn có năng lượng tích cực, sự hưởng thụ cuộc sống, và làm chủ mọi thứ trong đời mình. Phụ nữ biết giữ sắc, đầu tư thời gian và tiền bạc vào dung mạo thì dù bao nhiêu tuổi vẫn không thiếu người theo đuổi. Bởi vậy, đàn ông lấy kiểu phụ nữ này luôn có cảm giác sợ mất, luôn giữ vợ cẩn thận.

4 kiểu phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông luôn sợ mất, lấy được rồi vẫn nơm nớp lo giữ - Ảnh 2
Tiền và nhan sắc là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ trong cả tình yêu và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tiền và nhan sắc là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ trong cả tình yêu và cuộc sống. Phụ nữ có tiền, tự nuôi bản thân không bao giờ bị xem thường. Phụ nữ biết làm đẹp, yêu quý và chăm sóc bản thân thì không khi nào mờ nhạt.

Phụ nữ có nhiều bạn bè, mối quan hệ

Người phụ nữ có nhiều mối quan hệ thường có sức hút với nhiều người. Họ có khả năng giữ giao tiếp tốt, khéo léo và tinh tế. Thường thì những người phụ nữ này không quá phụ thuộc khi yêu, không “bám dính” lấy đối phương. Thay vì chỉ dành thời gian cho đàn ông, họ còn dành cho nhiều mối quan hệ khác. Vì thế, kiểu phụ nữ này thường không nặng tình, biết cân chỉnh thời gian và tình cảm vừa phải để cả hai thấy thoải mái, có tự do riêng.

Với kiểu phụ nữ này, đàn ông cũng có ý thức giữ gìn. Vì khi yêu đàn ông đều có tính chiếm hữu, phụ nữ càng có nhiều mối quan hệ, được nhiều người yêu quý thì càng khiến họ thấy bất an.

Phụ nữ luôn giữ được “phong độ”

4 kiểu phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông luôn sợ mất, lấy được rồi vẫn nơm nớp lo giữ - Ảnh 3
Kiểu phụ nữ này dù trước hay sau khi yêu, trước hay sau hôn nhân đều giữ được ấn tượng ban đầu với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này dù trước hay sau khi yêu, trước hay sau hôn nhân đều giữ được ấn tượng ban đầu với đàn ông. Quan trọng nhất là cá tính và giá trị của họ trước đàn ông không bao giờ đổi.

Nếu trước khi cưới, họ là kiểu đàn bà mạnh mẽ thì sau khi cưới vẫn kiên định, giàu nghị lực như thế. Nếu trước hôn nhân, họ xinh đẹp thu hút, thì sau khi lấy chồng vẫn biết giữ dung mạo, vóc dáng và không hề kém hấp dẫn trong mắt người xung quanh. Đây là kiểu phụ nữ nắm chắc quy luật tâm lý của đàn ông khi yêu và khi cưới. Họ không hy sinh quá nhiều, dù rằng vẫn làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng họ sẽ đầu tư vào bản thân mỗi ngày.

Đây là kiểu phụ nữ quyến rũ cho đàn ông cảm giác không hề khác biệt mấy trước và sau khi cưới. Đàn ông từ đó sẽ càng say mê hơn, càng thấy vợ độc nhất vô nhị hơn.

Trước khi chạm mốc 30, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải biết điều này!

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Với đàn bà, hãy xem bất hạnh cũng là một loại tài sản. Tổn thương sẽ tạo nên của quý để đàn bà nhìn ngắm và chiêm nghiệm. Niềm đau không giết được đàn bà, chỉ làm đàn bà thêm mạnh mẽ hơn.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình phụ nữ yêu

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