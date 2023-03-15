Sau đó, phía bác sĩ T. đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả rằng bà Nhân khá ngang, thiếu hiểu biết, diễn sâu, đến ngày hẹn thì bận đi tiệc, đi quay và muốn làm miễn phí. Trên trang cá nhân, nam bác sĩ tiếp tục đưa ra những bằng chứng bảo vệ quan điểm của bản thân. Bác sĩ T. cho biết: "Anh đã hết lòng muốn giúp em bằng cái tâm để em có thai sớm, ca của em khó và mọi việc anh làm cho em rất thuận lợi nên anh cũng mừng nhưng anh không ngờ em làm như vậy".

Vài ngày vừa qua, ồn ào về thụ tinh nhân tạo của Bà Nhân Vlog (tên thật là Đức Nhân) - chủ kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân và bác sĩ T. đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Cụ thể, cả hai tố bác sĩ T. làm việc không có tâm, không sát sao vợ chồng Đức Nhân để ảnh hưởng đến quá trình cô có con. Cụ thể, Đức Nhân cho biết bác sĩ phụ trách cho mình không cẩn thận, không sát sao từng chi tiết. Theo cô, bác sĩ thông báo với mình rằng 12 tiếng sau khi tiêm kích trứng thì quay lại để hút trứng nhưng khi cô đến nơi thì lại nhận được phản hồi là 36 tiếng.

Mở đầu họp báo, vợ chồng Đức Nhân nhận lỗi về phía mình. Bà Nhân Vlog cho biết: "Lỗi của Nhân rất lớn là cái tính tính nóng nảy của Nhân. Nhân rất khao khát đi tìm con. Vì quá nóng vội mà ít nhiều gây ảnh hưởng đến bác sĩ. Hôm nay, Nhân xin phép cúi đầu xin lỗi lỗi bác". Cùng với đó, Đức Nhân cùng ông xã cúi đầu xin lỗi bác sĩ trước truyền thông.

Cả hai bên đều đưa ra những chia sẻ trái ngược nhau nhưng nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với bác sĩ T. và cho rằng Đức Nhân không đúng. Sau đó, bà Nhân Vlog đã chia sẻ trên page của mình: "Tối nay Nhân sẽ trực tiếp họp báo chính thức xin lỗi và làm rõ những thông tin chưa chính xác". Đồng thời, vợ chồng bà Nhân đã chuẩn bị thêm các giấy tờ sao kê ngân hàng và nhiều tư liệu khác để trả lời báo chí.

Vợ chồng Đức Nhân nhận lỗi về phía mình - Ảnh: Chụp màn hình

Các nội dung tiếp theo, Đức Nhân giải thích về bốn vấn đề. Thứ nhất, Đức Nhân khẳng định mình không lấy chuyện con cái làm thương mại, không chủ động đề xuất chuyện quảng cáo mà do bác sĩ chủ động liên lạc với mình vào ngày 15/5/2022. Cô cho biết bác sĩ Thịnh nói sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí chi phí quá trình thụ tinh nhân tạo.

Ban đầu, sau khi hai bên không thống nhất được phương án lấy trứng của ai nên Đức Nhân quyết định xin phép dừng đồng hành. Nhưng bác sĩ Thịnh vì thương Nhân nên giữ lại và thống nhất lấy trứng của Nhân. Cô thuật lại câu chuyện với bác sĩ: "Bác ơi, bây giờ bác không cần chi trả bất cứ một chi phí nào cả. Con cái của con thì con có trách nhiệm và bác cứ lấy tiền của con đi". Do đó, Đức Nhân khẳng định mình không ngỏ ý vấn đề quảng cáo, có thể do bác sĩ Thịnh bận rộn nên nhầm lẫn.

Thứ 2, về vấn đề 36 tiếng và 12 tiếng mới hút trứng sau khi tiêm kích trứng. Cô cho biết vì mình không có nhiều hiểu biết, tâm lý lại rất nóng vội của một người mẹ đang khao khát có con. Sau khi lên đến nơi với tâm thế đi hút trứng nhưng lại được nói đi làm hồ sơ nên rất hoang mang. Hơn nữa cô cũng tiêm thuốc nhiều, stress quá nhiều nên nóng vội và làm clip. Đức Nhân cũng khẳng định mình không nhắc đến tên bác sĩ, không muốn ảnh hưởng đến bác nhưng Nhân vẫn xin lỗi một lần nữa.

Thứ 3, về chuyện bác sĩ nói Nhân diễn, đập đầu, lăn lộn,... Nữ YouTuber nói sức chịu đau của mình không giỏi nên khóc chứ không giỏi chịu đau như người khác. Ngoài ra Nhân cũng khóc vì nỗi niềm khao khát được làm mẹ.

Thứ 4, về vấn đề bác sĩ Thịnh nói Nhân chỉ lo đi quay đi tiệc chứ không lo thăm khám con. Cô bày tỏ rằng hiện tại chồng đã bỏ hết công việc, mẹ thì khờ còn phải nuôi cháu nữa nên đi quay là công việc chính của hai vợ chồng mình. Đức Nhân chia sẻ: "Trước khi đi đâu, làm gì Nhân đều hỏi bác sĩ. Đi xuống miền Tây cũng hỏi và bác bảo ok đi đi thì Nhân mới đi. Hành trình kiếm con này Nhân muốn quay lại để làm kỷ niệm, để mọi người đang theo dõi Nhân cùng xem video. Nhân không phải tập trung quay mà bỏ con như mọi người nói. Về chuyện đi tiệc thì Nhân gọi cho bác và vẫn tiêm thuốc đúng giờ"

"Em không cần như vậy, không cần đúng sai mà cần gửi lời xin lỗi bác sĩ. Hơn nữa em muốn xin đính chính danh dự cho đứa con, không muốn con sinh ra mang tiếng con thương mại hay vì tiền mà đi thương lượng giá với người ta" - Đức Nhân kết lại.