Choáng ngợp với cuộc sống hiện tại của bà Nhân Vlog: Tiết lộ thu nhập 'khủng' hằng tháng, sở hữu mấy căn nhà tiền tỷ

Mới đây, Bà Nhân Vlog gây chú ý với lống sống sang chảnh, cuộc sống giàu có khiến nhiều người trầm trồ. Cụ thể, tại thời điểm đạt nút bạc của nền tảng YouTube, Bà Nhân từng tiết lộ thu nhập mỗi tháng lên tới 100 - 200 triệu đồng nhờ việc làm video trên các nền tảng MXH.

Một trong những drama đang khiến cộng đồng mạng tranh luận nhất hiện tại chính là câu chuyện thụ tinh nhân tạo của Bà Nhân Vlog - một YouTuber khá có tiếng. Ngay sau đó, những câu chuyện khác xoay quanh cuộc sống của nữ YouTuber này cũng được dân tình bàn tán sôi nổi.

Bên cạnh đó, trong các video của mình, Bà Nhân Vlog cho hay ông xã Teru là kỹ sư ở hãng xe ô tô có tiếng. Vì vậy, thu nhập của ông xã cũng lên tới mấy trăm triệu một tháng nên luôn sẵn sàng đầu tư, chi mạnh tay để chiều vợ. Đáng chú ý, chồng Nhật từng chi 200 triệu để Bà Nhân Vlog chỉnh sửa nhan sắc và tặng vợ chiếc nhẫn kim cương trị giá 560 triệu đồng nhân dịp Valentine.

Bà Nhân Vlog chia sẻ trước đây cuộc sống của cô không mấy khá giả song nhờ làm YouTube mà ngày càng “đổi đời”. Với thu nhập ổn định, Bà Nhân từng đáp trả dư luận khi bị nhận xét “ăn bám” chồng giàu bằng cách chi luôn 3 tỷ để cọc miếng đất. Chưa kể trước đó, cô cũng đã mua tặng mẹ căn nhà với giá 2,7 tỷ chưa tính tiền sửa sang khiến nhiều người trầm trồ.

Cô cũng đã mua tặng mẹ căn nhà với giá 2,7 tỷ chưa tính tiền sửa sang - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Bà Nhân Vlog đang sinh sống tại Việt Nam để thực hiện hành trình “tìm con”. Chi phí này cũng được cặp đôi tính toán, dự chi khoảng 500 triệu - 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bà Nhân cũng mạnh tay mua luôn một căn hộ ngay giữa trung tâm TP.HCM có diện tích 92m2 để thuận tiện cho công việc, sinh hoạt thường ngày. Cả hai vợ chồng YouTuber tự bỏ tiền túi để mua căn hộ mà không cần vay ngân hàng. Bên cạnh việc mua nhà, mua căn hộ, cuộc sống của Bà Nhân Vlog còn khiến cư dân mạng chú ý khi liên tục khoe mua đồ hiệu, đi ăn uống sang chảnh.

Cuộc sống ngập đồ hiệu và xe sang của Bà Nhân Vlog - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sự thay đổi của cặp đôi cũng nhận không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ vẫn yêu thích sự giản dị, chân chất như thời đầu mới làm video của Bà Nhân Vlog hơn là việc liên tục khoe khoang sự giàu có như hiện tại.