Lý do Quỳnh Trần JP bị doạ 'tẩy chay' sau khi dám khẳng định điều này về bà Nhân Vlog

Mới đây, Quỳnh Trần JP đã nhận nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định lên tiếng về vụ việc liên quan đến bà Nhân Vlog.

Vào sáng 15/3, cư dân mạng bất ngờ tìm đến fanpage 1,8 triệu người theo dõi của Quỳnh Trần JP và để lại nhiều bình luận trái chiều. Một số người nhẹ nhàng khuyên cô nên im lặng nhưng cũng có rất nhiều người để lại bình luận phản đối gay gắt, thậm chí đòi "tẩy chay" nữ YouTuber. Nguyên nhân của làn sóng này đến từ màn livestream của Quỳnh Trần JP tối ngày 14/3 trên TikTok. Tại đây Quỳnh Trần có chia sẻ quan điểm về câu chuyện của "người em thân thiết" Đức Nhân.

Quỳnh Trần JP lên tiếng trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người để lại bình luận phản đối gay gắt, thậm chí đòi "tẩy chay" nữ YouTuber - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, Quỳnh Trần cho biết mình không bênh ai và nhìn nhận vấn đề từ hai phía, khẳng định cả Bà Nhân Vlog và bác sĩ đều có lỗi sai, không ai đúng hoàn toàn. “Tức là 36 tiếng mới lên hút trứng nhưng bác sĩ quên ngày, nói nhầm thời gian cho Bà Nhân nên lúc bà lên mới chỉ 12 tiếng thôi. Nhưng Bà Nhân cũng sai vì nếu 12 tiếng mà hút không được thì mình đi về đi nhưng bà lại làm ầm lên. Thì đây là lỗi của bà ấy, Quỳnh không bênh ai hết, nhưng bác sĩ cũng có lỗi một phần trong đó”, Quỳnh Trần JP nói. Bên cạnh đó, Quỳnh Trần JP cũng tiết lộ cô từng cùng Bà Nhân Vlog đến một bệnh viện ở Việt Nam để khám. Thậm chí, nữ YouTuber còn rơi nước mắt khi biết sức khoẻ của người bạn thân khá yếu và rất khó có con.

“Bác sĩ Thịnh là người nhắn tin cho Bà Nhân, là người khơi mào chuyện này trước. Trong livestream, Bà Nhân cũng để luôn những dòng tin nhắn phía sau. Mọi người muốn tin ai thì tin nhưng nếu không có bằng chứng thì Bà Nhân sẽ không chứng minh ra. Còn mọi chuyện hiện tại đã xong, Bà Nhân cũng chỉ muốn đính chính đứa con của bà không phải đứa con thương mại và cũng không phải đứa con đi nhận quảng cáo để đẻ ra”, Quỳnh Trần JP kết luận. Quỳnh Trần JP cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định lên tiếng về vụ việc - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, quan điểm này khiến cư dân mạng không đồng tình. Bởi lẽ Đức Nhân đã lên tiếng xin lỗi, nhận sai sót và thiếu hiểu biết về vấn đề thời gian 36 tiếng hay 12 tiếng nhưng bây giờ Quỳnh Trần lại nói trái ngược. Ngay sau đó, Quỳnh Trần JP cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định lên tiếng về vụ việc. Có người cho rằng nữ YouTuber vẫn đang ngỏ ý bênh vực bạn thân, một số người hâm mộ lại khuyên Quỳnh Trần JP không nên nói thêm về sự việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-quynh-tran-jp-bi-doa-tay-chay-sau-khi-dam-khang-inh-ieu-nay-ve-ba-nhan-vlog-564404.html