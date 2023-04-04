3 nàng hậu TRÙNG TU NHAN SẮC thành công, trước sau như 2 người khác nhau, bất ngờ nhất là một Á hậu 4 lần thi sắc đẹp

Sao Việt 04/04/2023 12:33

Kỳ Duyên, Phạm Hương và Kim Duyên là 3 cái tên sửa sắc đẹp thành công bậc nhất Vbiz, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và “keo lỳ” ở thời điểm hiện tại.

Kỳ Duyên

Năm 2014, khi Kỳ Duyên đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam đã khiến dân tình dấy lên tranh cãi lớn vì cho rằng nhan sắc của cô không xứng đáng. Khi đứng cạnh hoa hậu Đặng Thu Thảo trong đêm chung kết, nhan sắc của Kỳ Duyên gần như “chìm nghỉm”.

Hậu đăng quang, Kỳ Duyên cũng không cải thiện mấy về nhan sắc, công thêm gu thời trang chưa được định hình khiến cho ngoại hình của nàng hậu kém nổi bật. Tuy nhiên đó là nhiều năm trước, từ khi can thiệp dao kéo, ngoại hình của Kỳ Duyên trở nên hoàn hảo hơn.

3 nàng hậu TRÙNG TU NHAN SẮC thành công, trước sau như 2 người khác nhau, bất ngờ nhất là một Á hậu 4 lần thi sắc đẹp - Ảnh 1
Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của hoa hậu Kỳ Duyên sau khi trùng tu nhan sắc

Cô nàng nhiều lần để lộ dấu thiệu phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện trước truyền thông như chiếc cằm nhọn, mũi nhọn và gương mặt cứng đờ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, vẻ đẹp của Kỳ Duyên đã hoàn thiện, công thêm phong cách thời trang được hoàn thiện giúp Kỳ Duyên thăng hạng hơn nhiều trên bản đồ nhan sắc Việt.

Ngắm hình ảnh Kỳ Duyên hiện tại với vóc dáng thon gọn sexy, gương mặt cá tính và gu thời trang chất lừ khiến dân tình phải “quay xe” mê đắm cô nàng. Ngoài ra, chuyện tình cảm dễ thương với siêu mẫu Minh Triệu cũng giúp Kỳ Duyên nhận nhiều tình cảm từ công chúng.

Phạm Hương

Một trong những nàng hậu sửa sắc đẹp thành công nhất chính là hoa hậu Phạm Hương. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2015 với nhan sắc quyến rũ, là một trong những nàng hậu được yêu thích nhất của Việt Nam suốt một thập kỷ qua.

Tuy nhiên hậu đăng quang, Phạm Hương bị soi đã từng phẫu thuật để có được ngoại hình hoàn hảo, cụ thể là gương mặt. Nhiều hình ảnh trong quá khứ được “đào” lại cho thấy Phạm Hưng có một chiếc cằm chẻ, khuôn mặt đầy đặn chứ không thon gọn cằm chữ V như lúc đăng quang.

3 nàng hậu TRÙNG TU NHAN SẮC thành công, trước sau như 2 người khác nhau, bất ngờ nhất là một Á hậu 4 lần thi sắc đẹp - Ảnh 2
Hoa hậu Phạm Hương từng có một gương mặt khá thô với chiếc cằm chẻ

Dù vậy, dân tình phải gật gù rằng Phạm Hương đã thẩm mỹ cực kỳ thành công. Việc sở hữu gương mặt với chiếc cằm thon nhọn nữ tính giúp Phạm Hương dễ dàng biến hóa với mọi phong cách trang điểm, mọi kiểu trang phục. Đỉnh cao nhan sắc của Phạm Hương khi cô nàng thi Miss Universe 2015 với những bức ảnh khiến dân tình không thể rời mắt.

Kim Duyên

Một trong những nàng hậu trùng tu nhan sắc thành công nhất Vbiz chính là á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đến từ Cần Thơ. Cô nàng đăng quang vị trí Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019.

Có thể thấy thời điểm đăng quang, nhan sắc của Kim Duyên khác hẳn so với hiện tại. Dù chưa một lần thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng dân tình đã nhanh chóng soi ra vòng 1 của á hậu lớn một cách bất ngờ so với giai đoạn thi Hoa hậu hoàn vũ Viêt Nam 2019.

3 nàng hậu TRÙNG TU NHAN SẮC thành công, trước sau như 2 người khác nhau, bất ngờ nhất là một Á hậu 4 lần thi sắc đẹp - Ảnh 3
Á hậu Kim Duyên với nhan sắc thăng hạng thấy rõ so với thời điểm thi Hoa khôi áo dài

Ngoài sự thay đổi về số đo vòng 1, gương mặt của á hậu Kim Duyên cũng có nhiều khác biệt như đường nét sắc sảo hơn, sống mũi cao hơn, môi dày hơn. Có thể thấy rằng việc chỉnh sửa đôi chút về nhan sắc kết hợp sự thay đổi trong lối trang điểm giúp Kim Duyên ngày càng trở nên quyến rũ hơn.

Kim Duyên từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa Khôi Áo Dài 2014, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Miss Universe 2021, Miss Supranational 2022. Tại cuộc thi Miss Supranational 2022, cô nàng đã giành ngôi vị Á hậu 2.

Có thể thấy rằng các nàng hậu Việt như Kỳ Duyên, Kim Duyên hay Phạm Hương đều ít nhiều động chạm dao kéo để cải thiện nhan sắc. Kết quả họ đã trở nên xinh đẹp và hoàn hảo hơn rất nhiều. Phẫu thuật chẳng có gì là xấu khi nó giúp các người đẹp Việt tự tin hơn, gặt hái nhiều thành công hơn và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. 

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