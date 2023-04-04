Sao nữ lấy phi công trẻ và cái kết "kẻ cười, người khóc" khiến dân tình thương cảm!

Sao Việt 04/04/2023 05:41

Cùng lấy chồng kém tuổi nhưng không phải sao nữ nào cũng may mắn được chồng yêu thương, có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhất là câu chuyện của Diệp Lâm Anh khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Hari Won

Hari Won là một trong những sao nữ đắt show nhất hiện nay, cô sinh năm 1985, là người Hàn Quốc gốc Việt. Tên tuổi của cô dần trở nên nổi tiếng hơn kể từ khi hẹn hò và kết hôn với Trấn Thành (sinh năm 1987). Dù lớn hơn ông xã 2 tuổi nhưng nhờ nhan sắc trẻ trung, khi đứng cạnh Trấn Thành, cả 2 vẫn rất xứng đôi.

Sao nữ lấy phi công trẻ và cái kết 'kẻ cười, người khóc' khiến dân tình thương cảm! - Ảnh 1
Hari Won và Trấn Thành có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Hari Won là một trong những sao nữ may mắn khi kết hôn cùng chồng kém tuổi nhưng được yêu thương cưng chiều hết mực. Nhìn Hari ngày càng xinh đẹp mỗi khi lên sóng truyền hình, đủ biết cuộc sống của cô viên mãn thế nào.

Lê Phương

Cùng sinh năm 1985 với Hari Won chính là nữ diễn viên Lê Phương, quê gốc Trà Vinh. Sau cuộc hôn nhân không thành với Quách Ngọc Ngoan, cô tìm được hạnh phúc mới bên người chồng trẻ Trung Kiên.

Sao nữ lấy phi công trẻ và cái kết 'kẻ cười, người khóc' khiến dân tình thương cảm! - Ảnh 2
Lê Phương ngày càng nhuận sắc bên cạnh chồng trẻ

Tuy kém nhau đến 7 tuổi nhưng khi 2 người sánh đôi vẫn không có sự chênh lệch về ngoại hình. Từ khi kết hôn lần 2 cùng Trung Kiên, cuộc sống của Lê Phương ngày càng viên mãn, hạnh phúc hơn. Cô được chồng ủng hộ quay lại với các dự án nghệ thuật, nhan sắc ngày càng thăng hạng chứng tỏ Lê Phương đã chọn đúng người của cuộc đời mình.

Khánh Thi

Cặp đôi đũa lệch nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng nhận được sự yêu thương nồng nhiệt từ khán giả, nhất là khi cả hai đã chính thức tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12/2022 vừa qua.

Sao nữ lấy phi công trẻ và cái kết 'kẻ cười, người khóc' khiến dân tình thương cảm! - Ảnh 3
Khánh Thi và Phan Hiển vừa kết hôn sau 13 năm bên nhau

Được biết, cặp đôi chênh nhau đến 11 tuổi và có đến 13 năm gắn bó cùng nhau trước khi về chung nhà. Chuyện tình của họ được bảo chứng bằng thời gian bên nhau và sự ra đời của hai nhóc tì. Hiện tại, Khánh Thi đang mang thai lần ba, như một minh chứng rằng tình yêu chênh lệch tuổi tác vẫn mang lại một cái kết viên mãn.

Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân cũng là một sao nữ muộn chồng của showbiz Việt. Vì thế khi cô nàng thông báo kết hôn cùng chồng trẻ Huy Trần, “đả nữ” nhận được lời chúc phúc của đông đảo người hâm mộ.

Sao nữ lấy phi công trẻ và cái kết 'kẻ cười, người khóc' khiến dân tình thương cảm! - Ảnh 4
Ngô Thanh Vân được chồng trẻ Huy Trần thương yêu hết mực

Tuy lớn hơn chồng 11 tuổi nhưng Ngô Thanh Vân vẫn được yêu thương như một nàng công chúa. Cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau, có những hành động bày tỏ yêu thương. Huy Trần còn thường xuyên vào bếp nấu những món ngon mà cô nàng thích.

Diệp Lâm Anh

Cùng lấy chồng trẻ hơn mình như các sao nữ trên nhưng Diệp Lâm Anh lại có phần kém may mắn hơn. Cô nàng sinh 1989, là một sao Việt đa tài khi hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, vũ công,...

Năm 2018, cô kết hôn cùng doanh nhân Phạm Nghiêm Đức sinh năm 1990, kém cô 1 tuổi. Những tưởng đôi trai tài gái sắc, gia đình môn đăng hộ đối sẽ hạnh phúc viên mãn bên nhau. Thế nhưng chỉ 4 năm sau, Diệp Lâm Anh cay đắng phát hiện ra chồng có người thứ ba.

Sao nữ lấy phi công trẻ và cái kết 'kẻ cười, người khóc' khiến dân tình thương cảm! - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức từng hạnh phúc trước khi ly hôn vì người thứ ba

Sau bao nỗ lực níu kéo không thành, Diệp Lâm Anh và chồng Nghiêm Đức chính thức ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Tháng 11 năm ngoái, cô còn bị chồng cũ chặn xe khi đến trường đón con. Sự việc khiến dân tình hoang mang và mất niềm tin vào tình yêu trước những hành động thiếu kiểm soát từ chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Cùng cưới chồng trẻ hơn mình nhưng không phải sao nữ nào cũng may mắn có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mơ. Đúng là “mỗi người mỗi số”, hy vọng rằng những phụ nữ chưa có được sự trọn vẹn trong hôn nhân sớm tìm được người thật lòng thương yêu mình để có một cuộc đời viên mãn.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La sau 4 năm kết hôn giờ ra sao?

Đàm Thu Trang và Cường Đô La sau 4 năm kết hôn giờ ra sao?

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